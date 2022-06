La DGT duplica las multas por una infracción muy común: de 200 a 800 euros en función de la gravedad

Los conductores españoles deben prestar mucha atención en las carreteras y no cometer infracciones si quieren evitar accidentes y multas. La Dirección General de Tráfico (DGT) así lo avisa y persigue incansablemente a aquellos que no lo cumplen. Los mecanismos que utiliza el organismo para pillar in fraganti a los infractores son varios: desde la instalación de radares invisibles hasta hacer controles de tráfico secretos por toda la geografía. Sin embargo, los conductores no solo se deben fijar en respetar correctamente las normas de tráfico porque también deben revisar que su coche cuenta con un buen mantenimiento y conducir con los neumáticos en buen estado si no se quieren enfrentar a una sanción de hasta 800 euros.

Esta mala praxis está empeorando mucho en los últimos años. Según datos de la Fundación CEA desde la marca Continental, que los conductores no revisen adecuadamente los neumáticos puede deberse a la mala situación económica que ha generado la pandemia y por consecuencia, a la subida en los precios. Así pues, los recursos de multas tramitadas por esta infracción, la de circular con neumáticos en mal estado, se han duplicado en los últimos meses respecto a hace un año. En concreto, en diciembre de 2021 esta fundación registró cerca de 800 conductores sancionados por el mal mantenimiento de sus neumáticos.

Esta infracción está amparada por el reglamento de Tráfico como grave, siempre que los neumáticos no presenten dibujo o no reúnan las condiciones mínimas de utilización. La multa económica en este caso es de 200 euros por neumático, lo que se convertiría en 800 euros si son las cuatro ruedas las que se encuentran en mal estado.

Una persona revisando los neumáticos de su coche.

Recomendaciones

Si circulas con neumáticos que contengan una profundidad de dibujo insuficiente en la banda de rodadura, las distancias de frenado empeorarán así como el riesgo de aquaplaning en caso de lluvia. Por eso, desde la fundación recomiendan en que las cubiertas deban tener al menos 1,6 mm de profundidad para circular con el mínimo legal exigido en España.

Otro de los consejos es que se controle el estado del flanco del neumático porque cualquier grieta o abultamiento puede aumentar la posibilidad de fallo repentino e incluso reventar la rueda. Todo ello sin olvidar que los neumáticos deben contar con una correcta presión para evitar el desgaste de los mismos y favorecer la seguridad.

También te puede interesar...

-Los agentes de tráfico de la DGT que llevan chalecos reflectantes y te multan en 'secreto' en carretera

-La DGT ya pone fecha para que sea obligatorio llevar este dispositivo: te quedan menos de tres semanas

-La DGT ya te multa por ser un conductor agresivo: multas de 500 euros a los más temerarios

Sigue los temas que te interesan