La DGT ya te multa por ser un conductor agresivo: multas de 500 euros a los más temerarios

El próximo lunes entra en vigor de la Nueva Ley de Tráfico que trae consigo cambios en las normas de circulación con sanciones económicas más altas y mayor retirada de puntos. Desde la Dirección General de Tráfico afirman que esta reforma se adapta a la nueva realidad de los conductores, por ello los cambios más significativos de la nueva ley se centran en las distracciones al volante (conducir con el móvil en la mano o hacer uso de él), la tenencia de detectores de radares y la protección de los usuarios más vulnerables, como los conductores de patinetes eléctricos.

Algunas de las nuevas medidas buscan mejorar la eficacia del sistema y la convivencia en carretera, y esto no se solo se limita a realizar adelantamientos de forma segura, norma que por cierto también cambia a patir del 21 de marzo: no estará permitido rebasar en 20 km/h la velocidad máxima en carreteras convencionales como hasta ahora. Sin duda el mayor riesgo que puede vivirse en la carretera es la colisión por alcance. No dejar distancia de seguridad nos costará 200 euros.

Conducir pegado al coche de delante no nos da tiempo para reaccionar en caso de un frenazo inesperado, lo que puede generar una colisión en cadena en la que se ven implicados varios vehículos. Este tipo de accidentes son muy comunes, y ocurren con más frecuencia los días de lluvia. También es sancionable acelerar para dificultar la incorporación del coche que nos quiere adelantar, con multa de 200 euros.

Circular pisándole los talones al #vehículo delantero no demuestra tu pericia al volante frente a la impericia del otro.



Es más bien un comportamiento poco respetuoso que puede desembocar en un #accidente .



Mantén siempre #distancia adecuada.#ConducirMejor #CeroRiesgos pic.twitter.com/qadnvIQNlX — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 15, 2022

El asunto cambia cuando se lleva a cabo una conducción temeraria, en la que se pone en peligro la integridad de los demás conductores. Acosar al vehículo de delante, acercándose demasiado y dar las largas insistentemente para que se aparte, tiene una sanción de 500 euros y conlleva la retirada de 6 puntos en el carnet. Del mismo modo, si el conductor de delante da frenazos para coartar esta insistencia, también está poniendo en peligro a los demás conductores y puede ser multado. La conducción con temeraridad manifiesta es un delito contra la vida y la integridad de las personas recogido en el Código Penal.

