El mapa definitivo de los radares 'invisibles' de la DGT: pueden ponerte multas de hasta 600 euros

“El que avisa, no es traidor”, dice un popular refrán de la lengua española. Eso mismo es lo que ha pretendido hacer la Dirección General de Tráfico (DGT) en los últimos tiempos con la publicidad de la ubicación de muchos de sus radares fijos. Pero no de los móviles. Saber dónde se encuentran los móviles requiere de otros mecanismos. Por ello, Socialdrive ha sorprendido a los conductores de todo el país publicando la situación exacta de los llamados radares invisibles, es decir, los que son móviles y casi imperceptibles para los usuarios de la vía.

Se trata “81 ubicaciones frecuentes de radares veloláser en 2022”, explica la red social para conductores. Estos sitios están regados por todo el mapa de España, como se puede apreciar a continuación, y en zonas como la Comunidad de Madrid o Galicia se aprecia una fuerte acumulación de este tipo de radares. El fin que persigue la DGT con su instalación es disuadir a los conductores de pisar el acelerador más de lo permitido en cada vía, lo que podría ocasionar accidentes de tráfico con heridos o víctimas mortales.

De hecho, los radares veloláser cuya situación ha desvelado SocialDrive, al igual que los fijos, tienen la capacidad de multarte en el momento. En este caso, la sanción por exceso de velocidad conlleva una multa económica de 100 a 600 euros y la detracción de hasta seis puntos del carné de conducir, en función de la gravedad del exceso cometido. Evidentemente, no es lo mismo circular a 125 kilómetros por hora en una vía de 100, que en una de 120.

Pese a ello, no es la primera vez –ni la última– que la red social advierte a los conductores de la situación de todo tipo de radares. En otras ocasiones, también ha dado pistas sobre cómo reconocer algunos vehículos, como furgonetas blancas, cuya misión también es vigilar de incógnito la correcta circulación o también ha publicado el avistamiento de cualquier tipo de control a través de su canal de Twitter. Todo ello, con el fin de avisar a los conductores para que eviten ser sancionados por la DGT.

La velocidad real para el radar

Como ha informado EL ESPAÑOL en anteriores ocasiones, la recién estrenada Ley de Tráfico ya no permite adelantar rebasando en 20 kilómetros por hora la velocidad máxima de la vía, y también añade sanciones para aquellos que lleven en sus coches detectores o inhibidores de radares. A esto hay que sumarle la presencia de los nuevos radares invisibles. Las prisas nunca han sido buenas, pero cada vez lo son menos.

Afortunadamente, estos dispositivos de la DGT no saltan a la velocidad máxima exacta, sino que tienen una pequeña brecha que te salva de la multa. El objetivo de esa diferencia no es que corras más, sino reducir el margen de error de los velocímetros de los coches. Esa brecha varía en función de la velocidad máxima permitida. Es decir, el radar no será igual de “sensible” a 100 kilómetros por hora que a 130 kilómetros por hora.

Hasta los 100 kilómetros por hora el radar sumará 7 kilómetros por hora, así que si circulas en una zona de 40, puedes pisar un poquito más porque saltará a partir de los 47 kilómetros por hora. El criterio cambia por encima de los 100 kilómetros por hora, pues ya no se suma un número, sino un porcentaje: 7%. De este modo, en una vía de 120 kilómetros por hora, el radar saltará a los 128,4 kilómetros por hora.

Actualizado el mapa de los 'radares invisibles' de la DGT



81 ubicaciones frecuentes de radares veloláser 2022



🎉 +4,5 millones de vistas

VER MAPA ➡️ https://t.co/q9j1VSROqM



Se integra en Google Maps pic.twitter.com/adwpgpAB4Q — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 19, 2022

Aunque exista margen para no pagar multas de hasta 600 euros, recuerda que la carretera no es un circuito de carreras y que hay más usuarios a tu alrededor, por lo que debemos velar por nuestra propia seguridad y la de los demás.

También te puede interesar...

-Las 4 nuevas señales de la DGT que te encontrarás en carretera y la gran pregunta: ¿me multarán?

-La multa de la DGT para ciclistas más grande conocida: entre 500 y 1.000 euros si incumples

-La DGT ya te multa por ser un conductor agresivo: multas de 500 euros a los más temerarios

Sigue los temas que te interesan