Lo agentes de tráfico de la DGT que llevan chalecos reflectantes y te multan en 'secreto' en carretera

De cara a los desplazamientos de verano, la Dirección General de Tráfico (DGT) está ya preparada para hacer controles con el objetivo de evitar la siniestralidad en las carreteras. Esta vez, pone el foco en los motoristas y por eso, empieza a hacer controles de tráfico secretos para que los conductores no cometan conductas imprudentes. Si el organismo te pilla saltándose alguna de las normas de tráfico puede ponerte cuantiosas multas que pueden llegar hasta los 1250 euros. Sin embargo, también se deben tener en cuenta otros tipos de sanciones para todo tipo de conductores: de 200 euros si adelantas en situaciones de mala visibilidad o de hasta 500 euros si haces mal una rotonda.

Para hacer estos controles secretos, la Guardia Civil de Pontevedra utiliza motocicletas camufladas con agentes de paisano y que, según ha publicado ABC, llevan puestos chalecos reflectantes oficiales. Estos controles se sitúan en las carreteras y zonas más frecuentadas por los moteros. El subsector de Tráfico de Pontevedra además, ha recalcado que este tipo de controles han llegado para quedarse: "se continuará con este tipo de dispositivos, sobre todo los fines de semana en que la climatología permita o favorezca el incremento de desplazamientos en este tipo de vehículos".

Este tipo de controles son muy urgentes y nacen con la finalidad de reducir los accidentes de tráfico. Actualmente, solo están operando en Pontevedra, pero se espera que en estos meses lleguen a más comunidades. Y es que, en lo que llevamos de año, han fallecido 49 motoristas durante los fines de semana en las carreteras españolas. Y además, la infracción más popular ha sido la de exceso de velocidad.

Multas a motoristas

El RACE ha hecho una selección de las infracciones más habituales a motoristas y las multas que implican:

-No llevar casco de protección homologado acarrea una multa con importe de 200 euros y 3 puntos menos el carné de conducir. Sin embargo, si es el pasajero de la moto o ciclomotor quien no utiliza el casco, se le cobrará el importe de la multa pero no conllevará retirada de puntos.

- La DGT te podrá multas con 100 euros si haces caballitos o derrapes en la motocicleta.

-Circular con una motocicleta con el escape libre, sin llevar instalado el preceptivo dispositivo silenciador de explosiones o con un silenciador ineficaz acarrea una sanción de 200 euros.

-Repostar combustible con el motor de la motocicleta encendido se multará con 80 euros.

-Circular sin que el vehículo tenga en vigor un seguro que cubra la responsabilidad civil obligatoria: oscila entre 650 euros y 1.250 euros en el caso de motocicletas.

-No pasar la ITV en el plazo establecido: los ciclomotores deben pasar la ITV cada dos años a partir del tercer año desde la fecha de la primera matriculación y las motocicletas a partir del cuarto año desde su primera fecha de matriculación. De no hacerlo la multa asciende a 200 euros.

-Circular con un ciclomotor sin placas de matrícula: 200 euros.

-Circular con menores de 12 años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores, excepto mayores de 7 años si el que conduce es alguno de sus padres o tutor: 200 euros.

-Conducir una motocicleta sin haber superado la formación específica: 200 euros.

-Lavar la moto en la calle: desde 30 a 3.000 euros en función de si viertes productos de limpieza a la vía o supone algún destrozo.

-Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o cruce acarrea una multa de 200 euros.

-Circular con un ciclomotor o motocicleta cuando su conductor tiene el permiso o licencia de circulación caducada o sin vigencia: 500 euros. En el caso de conducir un vehículo con un permiso o licencia que no habilita para ello, la multa asciende a 500 euros con retirada de 4 puntos del carné.

-Circular con una motocicleta que no dispone de los sistemas de frenado que establece el Reglamento General de Vehículos: 200 euros.

-Circular con un ciclomotor que carece de espejo retrovisor o de los sistemas de alumbrado obligatorios: 200 euros.

-Encadenar la moto a mobiliario urbano (un semáforo, una farola, un árbol…) está prohibido bajo multa de 30 euros.

-No circular por la derecha de la calzada al ir empujando o arrastrando una moto o ciclomotor: 80 euros.

-No obedecer una señal de entrada prohibida a motocicletas: 80 euros.

-Circular sin llevar contigo la documentación de la moto o el carné de conducir: 10 euros.

-Y cuidado con circular con un carné de conducir o licencia de circulación en el que los datos personales del titular (incluida su dirección postal) no estén actualizados: la multa es de 80 euros.

-Aparcar obstruyendo un paso de peatones se sancionará con 200 euros. Es la misma cantidad que tendrás que pagar si aparcas en una acera que no mida más de 3,5 metros de ancho.

