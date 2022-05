Polémica por la rotonda de los horrores en Granada: un coche se empotra en una casa en su estreno

El estreno de la nueva rotonda de la calle Circunvalación de Atarfe no ha podido ser más desafortunado: un coche casi acaba dentro de la piscina de la casa de Juan y su mujer, María Angustias. "Un fuerte golpe nos despertó en plena noche: pensamos que habrían chocado dos vehículos en la rotonda que tenemos al lado porque es conflictiva", tal y como rememora Juan. Y no iba desencaminado este jubilado, de 74 años, el problema es que la madrugada del martes 18 de mayo, Juan tenía el accidente de tráfico dentro de su propiedad: un turismo había arrasado su valla perimetral.

"Me levanté a mirar qué había pasado, pero no pude encender la luz de la habitación, así que bajé a oscuras hasta la puerta de mi casa y me eché las manos a la cabeza cuando vi que un coche se había salido de la rotonda y acabó en mi patio", prosigue Juan, antes de remarcar aliviado un dato: "La conductora estaba bien".

El alcance de los daños todavía no lo ha cuantificado porque sigue esperando la llegada del perito: tiene destrozados varios metros de muro, en el fondo de la piscina hay ladrillos, al igual que por todo el patio, y su domicilio hasta hace poco estaba sin luz ni agua porque los contadores volaron en el siniestro vial ocurrido en este pueblo de Granada.

El turismo después de empotrarse en la casa de Juan y María Angustias, este 18 de mayo, en la localidad granadina de Atarfe. Cedida

"Esto ya se veía venir", se lamenta Juan. El sentir de este jubilado, de 74 años, lo comparten otros vecinos que después del espectacular siniestro han iniciado una recogida de firmas contra la glorieta inaugurada "hace un mes" por el Ayuntamiento de Atarfe:

'Una vez finalizada la rotonda de la calle Circunvalación, que ha alterado sustancialmente el tráfico rodado en esta zona, y tras los hechos acaecidos el 18 de mayo, sobre las seis de la madrugada, en los que se ha producido un accidente provocado por un automóvil que se ha empotrado en la vivienda 142 de esta calle, derribando la fachada, se ha generado una gran alarma y preocupación entre los vecinos. Se está poniendo en peligro tanto su integridad física como sus viviendas, además de a los peatones y por supuesto, a los usuarios de la parada de autobús'.

'Los vecinos firmantes solicitamos una reunión urgente con el alcalde de Atarfe para tratar los temas expuestos que entendemos son de gran importancia para la seguridad de la vecindad'.

Los propietarios afectados por el accidente en la rotonda de Atarfe grabaron los destrozos para entregar el vídeo a un abogado.

La clave de esta polémica vecinal radica en las obras que realizó la Diputación de Granada, dentro del plan de inversión de carreteras provinciales, consistente en el refuerzo del firme y el cerramiento de dos rotondas en la carretera GR-3417 que comunica Maracena con Santa Fe pasando por las localidades de Albolote y Atarfe.

"Antes teníamos una media raqueta en la carretera, de forma que los coches que iban a Córdoba seguían recto y los vecinos teníamos que girar a la derecha para entrar a las casas de la calle Circunvalación, pero al haber cambiado la media raqueta por la rotonda han desviado todo el tráfico a una zona residencial", tal y como resume Juan. "Estamos hablando de que esa carretera bifurca Atarfe y ahora la hacen pasar por una calle con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora", insiste este jubilado, que antaño regentó una tienda de música.

"Encima, la parada de autobús la han ampliado junto al carril exterior de la rotonda, y en teoría, ahora no podemos parar ahí con el coche para meterlo en el garaje". De hecho, esa es otra queja de los residentes de la zona, ya que la glorieta es tan ancha que los vehículos no respetan el límite de velocidad y los vecinos deben maniobrar rápido para entrar a sus garajes porque se arriesgan a ser embestidos por detrás.

"Si el accidente, en vez de ocurrir de madrugada, se produce de día con mi mujer regando sus plantas en el patio o con mis nietos bañándose en la piscina: ¿Qué habría ocurrido?", se pregunta Juan, al tiempo que facilita a EL ESPAÑOL numerosas imágenes del coche, empotrado en la valla perimetral de su casa, y ladrillos esparcidos por su patio, incluso dentro de su piscina. "Si hace falta emprenderé acciones legales contra el Ayuntamiento para que quiten la rotonda o busquen una solución para que todo el tráfico de la circunvalación no pase por delante de nuestras casas".

Joaquín Perales, abogado especializado en temas de tráfico.

De momento, el Consistorio ha convocado a los vecinos a una reunión, este lunes por la tarde, a la vista de que Juan y su esposa, María Angustias, junto al resto de residentes de la calle Circunvalación han recurrido al abogado especializado en temas de tráfico: Joaquín Perales. "La cuestión es que esa rotonda linda directamente con las viviendas y la prueba de la mala ejecución de la obra es el perjuicio que causa a los residentes para poder acceder desde sus vehículos a sus casas", argumenta el letrado.

"Es evidente la peligrosidad que supone tener que maniobrar desde el interior de la rotonda para estacionar en cualquier garaje". Perales avanza que ejercerá acciones legales contra la compañía de seguros del coche que embistió el muro de una de las casas y presentará un escrito al Ayuntamiento de Atarfe: "Deben reforzar las medidas de seguridad entre los usuarios de la vía, tanto propietarios de las viviendas, como peatones y clientes del autobús que esperan en la parada situada dentro de la misma rotonda".

Para determinar si la rotonda objeto de la polémica vecinal, incumple -o no- algún tipo de normativa vial, según explica el letrado, se tendría que reclamar la peritación de la obra por parte de un arquitecto técnico para que compruebe si los trabajos cumplen las prescripciones técnicas de la licitación.

Sigue los temas que te interesan