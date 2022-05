La multa que la DGT te pone nada más salir de la ITV aunque apruebes: 80 euros de sanción

Es requisito imprescindible que todos los vehículos que tengan más de cuatro años de antigüedad pasen por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que garantiza que el coche tiene buenas capacidades para circular correctamente. Aquí se valoran, por ejemplo, que no cuente con fallos en la dirección, suspensión o en los frenos o que sus sistemas de seguridad a bordo sean óptimos. Una vez pasada esta prueba con resultado favorable, los conductores deben portar la etiqueta correspondiente en su parabrisas. Si esto no se cumple, la DGT te puede sancionar con una multa de hasta 80 euros.

Así lo establece el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, que obliga a llevar siempre esta pegatina –o el distintivo V-19, que es su nombre técnico-. Además, el anexo XI del Reglamento General de Vehículos indica la manera correcta de colocarla: "En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior".

Este tipo de multas van dirigidas exclusivamente al titular del vehículo. Así que, si conduces un coche que no es tuyo no serás multado pero sí lo será con 80 euros el familiar o amigo que te lo ha prestado. En cuanto a dejar puestas las pegatinas de la ITV de años anteriores, no hay ninguna ley que lo sancione, aunque desde el organismo recomiendan retirar las anteriores para mejorar la visibilidad.

Pegatinas de la ITV.

Las pegatinas de la ITV varían de color cada año. Según el anexo XI del Reglamento General de Vehículos: “Los colores del fondo de las pegatinas y los de los caracteres se determinarán de acuerdo con el año civil en que caduque el plazo de validez de la inspección”. Así pues, los tres tipos de pegatinas que encontramos son: fondo verde con caracteres rojos, fondo amarillo con caracteres rojos y aquellas que cuentan con fondo rojo con caracteres amarillos.





