El documento que te van a pedir en la ITV y que te puede salir muy 'caro' si no lo llevas encima

Las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no paran, trabajando al máximo día a día para revisar y velar por la seguridad de todos los conductores. No tener los cinco sentidos puestos puede salir muy caro, y no llevar la documentación necesaria hará que los propietarios pierdan el tiempo. De manera que es obligatorio llevar el original de la Tarjeta de la Inspección Técnica para poder pasar la ITV al vehículo.

La tarjeta es un documento obligatorio para circular que forma parte de la documentación del vehículo y acredita su identidad, asegurando que está correctamente homologado para circular por las carreteras españolas.

Este 2022 también ha venido acompañado de nuevas medidas y novedades para aumentar la vigilancia de las correctas condiciones de los vehículos. Entre ellas se encuentra la obligatoriedad de pasar la ITV a un vehículo declarado sinistro que posteriormente ha sido arreglado en el taller y la revisión mediante el sistema OBD. On Board Diagnostic es un lector que se conecta al coche y permite conocer todos los datos a través de su sistema de lectura, descrubiendo así el porcentaje de emisiones que genera.

Tarjeta de Inspección Técnica

Además de asistir a la revisión con la Tarjeta de Inspección Técnica, será obligatorio mostrar el permiso de circulación.

De no poder presentarse ninguno de estos dos documentos, las estaciones deberán consultar los datos con la Jefatura Central de Tráfico y decidirán si el vehículo podrá pasar o no la ITV.

Además de los documentos anteriores, se recomienda llevar el justificante de pago del impuesto municipal de circulación. Se paga con un importe diferente dependiendo del tipo de turismo y su antigüedad.

Otra de las novedades que se pondrá en marcha este año es que todos aquellos coches que lleva diez años sin pasar la inspección técnica, podrá considerarse dado de baja definitivamente. Esta baja solo podrá revocarse si el titular acredita a la Jefatura Provincial de Tráfico los requisitos necesarios para poder volver a circular.

