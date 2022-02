La ITV, más dura para estos 110.474 coches afectados: las novedades que debes saber aprobar

Superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cada vez es más complicado si no se mantiene el vehículo en perfectas condiciones, son muchos los cambios que se han ido introduciendo a lo largo de este año. Muchas de estas novedades no tienen por qué afectar a todos los conductores, pero si es importante conocerlas para no llevarse ninguna sorpresa. Entre ellas se encuentra la obligatoriedad de pasar la ITV a un vehículo que ha sido declarado siniestro total, para comprobar que es seguro circular después de su reparación.

Estos pequeños cambios los desconocen muchas personas y pueden jugarle una mala pasada. Este mes de febrero son 110.474 turismos los que deben pasar la ITV y muchos de ellos pueden estar entre los afectados.

La Dirección General de Tráfico (DGT) avisó el año pasado a los conductores mediante una carta sobre dichos cambios entre los que se encuentran la prueba de ruidos, los siniestros totales y la baja de oficio.

Inspección Técnica de Vehículos

Cambios en la ITV

El primero afecta a los vehículos declarados como siniestro total, si posteriormente quieren seguir circulando. Deben pasar la inspección técnica para cerciorarse de que ha sido reparado correctamente, es seguro, cumple con todas las condiciones exigidas y no supone un peligro en carretera. Además, esta prueba también servirá para que un posible comprador en el caso de reventa, tenga constancia de lo sucedido previamente así como de su reparación.

Otra de las novedades relacionadas con la ITV que se pondrá en marcha este 2022 es que todos aquellos coches que lleva diez años sin pasar la inspección técnica, podrá darse de baja definitiva de oficio. La baja podrá revocarse si el titular acredita a la Jefatura Provincial de Tráfico los requisitos necesarios para poder volver a circular.

Más adelante surgirán otras novedades de cara a 2023 como la obligación de realizar pruebas de ruido a los vehículos que vayan a pasar la ITV. Actualmente solo aplican pruebas de medición aleatorias a los tubos de escape.

