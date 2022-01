La multa que la DGT pondrá a partir de marzo y que te costará 500 euros si te cazan

La Dirección General de Tráfico ha empezado el 2022 anunciando nuevas medidas y sanciones que los conductores debemos cumplir si no queremos ser sancionados. A partir del 21 de marzo, copiar en los exámenes del permiso de conducir acarreará una multa de 500 euros, así como otras nuevas medidas que entrarán en vigor a partir de esa fecha. No obstante, hay que andar con ojo porque ya te puede multar con hasta 6.000 euros si conduces teniendo alguna enfermedad o con 6.000 si no has hecho este trámite en el carnet.

Esta nueva medida cuyo incumplimiento se verá sancionado con 500 euros, trata de evitar que los aspirantes que se presenten a la prueba engañen al organismo copiando en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos de conducción o utilizando dispositivos de intercomunicación no autorizados. Además, aquellos que lo hagan no podrán presentarse de nuevo al examen en el plazo de 6 meses.

Las otras medidas que entrarán en vigor a partir de marzo son, por ejemplo, manejar con la mano el teléfono móvil u otro dispositivo electrónico en la carretera que se mantiene en una multa de 200 euros y aumenta de 3 a 6 puntos a retraer por hacerlo.

También sube de 3 a 4 puntos y 200 euros de multa por prescindir o utilizar inadecuadamente el cinturón de seguridad, el casco infantil y demás elementos de seguridad.

En relación con los ciclistas, adelantar poniéndoles en peligro o entorpeciendo su circulación sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros, se mantiene en una multa de 200 euros pero aumenta de 4 a 6 los puntos a restar por hacerlo. En cuanto a arrojar objetos a la vía que puedan producir accidentes o incendios, se quitan 6 puntos, 2 más que antes.

Además de muchas otras, estas medidas tienen el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras y crear un nuevo modelo de seguridad vial que permita rebajar en un 50 % los fallecidos y heridos graves durante la próxima década.

