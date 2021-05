Estos son los cambios de la nueva ITV que entran en vigor mañana 1 de junio

Este último año ha sido atípico en muchos aspectos por culpa de la Covid-19. La ITV no se ha librado de ello y los conductores debían estar atentos para saber cuándo pasarla. No tener los cinco sentidos puestos en la inspección podía costar caro. Una vez finalizadas las prórrogas concedidas por el confinamiento en España el año pasado, ahora los conductores deben prestar atención a la nueva ITV, que entrará en vigor a partir del 1 de junio. Sin no la ha pasado, se expone a multas que oscilarán entre los 200 y los 500 euros.

La AECA-ITV asegura que hay muchos conductores que aún no saben cuándo tienen que pasar la inspección. Esto puede suponer un problema. Más aún cuando estamos a las puertas de las vacaciones y el vehículo propio será un elemento clave en nuestros viajes.

Esta asociación, integradora de la mayoría de las estaciones de ITV, recuerda que 4 de cada 10 vehículos que circulan por las carreteras españolas lo hacen con la ITV caducada. Por su relación directa con posibles siniestros viales, es una situación preocupante que se ha agravado en las últimas semanas.

La ITV del 1 de junio

Resta menos de una semana para que entren en vigor los nuevos cambios en la reglamentación de la ITV. A partir del 1 de junio, variará la gravedad del defecto del funcionamiento del ABS en los vehículos donde no es obligatorio llevarlo.

A partir de entonces, si se ha montado el sistema ABS en un vehículo que no está obligado a llevarlo y se enciende el testigo de funcionamiento será considerado como defecto grave y motivo de inspección desfavorable. Hasta ahora esto simplemente era un defecto leve y no era motivo de rechazo. Cabe recordar que el ABS es un sistema de frenado que impide el bloqueo de las ruedas en caso de un frenado brusco.

Igualmente, se podrán comprobar los datos del permiso de circulación por medio del registro general de vehículos de la DGT en caso de no portarlos y se hará un proceso de matriculación para los vehículos procedentes del Reino Unido.

Asimismo, se especifican de una manera más clara y se precisan los procesos de inspección para los operadores de ITV. Habrán de comprobar las emisiones en vehículos eléctricos de autonomía (REEV) y, entre otras, identificar aquellas motos que tengan sistema avanzado de control de emisiones.

Esta última revisión que se ha realizado del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones de ITV, que entra en vigor el 1 de junio, mantiene la adaptación de los procedimientos de inspección a las recomendaciones para limitar los contagios de la Covid-19.

No es obligatorio atender con cita previa, aunque en cumplimiento de lo anteriormente expuesto, desde AECA-ITV recomiendan que se establezcan turnos ordenados con anterioridad.

Líos con las prórrogas

Las prórrogas aún siguen dando que hablar. Desde que el pasado 2 de marzo se acabara el plazo excepcional de las prórrogas para pasar las inspecciones técnicas caducadas durante el primer estado de alarma, han sido muchas las dudas que se han generado frente a cuándo se debe pasar la ITV en este 2021.

Este hecho está suponiendo un incremento alarmante de vehículos que les vence la ITV desde el pasado mes de marzo de 2021 y no realizan la inspección correspondiente. Por ello, desde AECA-ITV responden a algunos de los principales interrogantes que todavía hoy tienen muchos conductores.

Se “tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma”. Esto significa que, aunque un vehículo haya pasado la inspección después de su fecha habitual, este año deberá volver a hacerlo en el momento en que le tocaba desde un inicio, aunque esto signifique que no ha pasado un año desde la última inspección.

Por ejemplo, en el caso de un turismo de más de 10 años de antigüedad que le caducó la ITV el 16 de abril de 2020 y pasó la ITV el 2 de junio de 2020, debió realizar la próxima inspección técnica el 16 de abril de 2021 y no el próximo 2 de junio.

Si todavía quedan dudas respecto a cuándo se debe pasar la inspección técnica, desde AECA-ITV recomiendan a los conductores que verifiquen la fecha de vencimiento de la ITV en la ficha técnica del vehículo, en la pegatina de vigencia de la ITV situada en el parabrisas o por medio de la app de la Dirección General de Tráfico miDGT. Además, establecen que deben seguir seguir los mensajes y recomendaciones de su estación ITV.

Las multas

Hay que tener mucho cuidado con las multas que te pueden endosar por no tener al día la ITV. Pueden conllevar una sanción económica de 200 o 500 euros.

Tener la ITV caducada podría conllevarte una sanción económica de 200 euros. El conductor está obligado a realizar de manera inmediata la inspección técnica del vehículo. La multa podría llegar aun teniendo el coche aparcado.

Si se detectan fallos graves, sólo podrás desplazarte hasta el lugar de reparación y volver a la estación de ITV en un plazo máximo de 2 meses. Todo lo que no sea eso es sancionable. Es decir, está prohibido ir a pasar la revisión, recibir la catalogación de ITV desfavorable y continuar circulando con su vehículo. Le podrían sancionar con 200 euros de multa.

El caso más grave se da cuando el vehículo recibe una calificación negativa en la ITV. Tendría que ser una grúa quien la llevara hasta el lugar de reparación, ya que el vehículo quedará impedido para circular. Si no, se arriesga a una sanción de 500 euros.

