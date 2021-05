La multa de la DGT más inesperada por no respetar la distancia en carretera: cómo evitar pagar 500 €

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a poner la lupa en la distancia de seguridad que tiene que haber entre dos vehículos cuando circulan por una autopista o autovía. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde publica un vídeo en el que se aprecia una hilera de camiones no respetando la distancia obligatoria. “Si no se mantiene la distancia, en caso de frenada brusca, se produciría una colisión en cadena y al ser vehículos pesados los daños serían aún más graves”, lamenta Tráfico.

Por ello, ha querido recordar a los conductores que este tipo de acción se considera una acción de “conducción temeraria”, cuya sanción es de 500 euros y la pérdida de seis puntos de carnet. Es decir, si un helicóptero-radar, por ejemplo, le caza con una distancia inferior a la establecida en autovía respecto del vehículo anterior podrá utilizar la imagen para multarle porque está poniendo en riesgo su vida.

Pese ello, muchos conductores no tienen clara qué distancia es la que deben dejar respecto con el vehículo previo para no arriesgar su vida y, por ende, no ser sancionados. La DGT también ha tenido respuesta para esto: “Calcula dos segundos desde que el vehículo que nos precede pase por un punto hasta que pasemos nosotros”, pero cuatro si la vía está mojada, según el Reglamento General de Circulación. Pero, ¿cuántos metros exactos son los que debemos dejar entre vehículo y vehículo?

Para ello, existe la regla al cuadrado, una fórmula sencilla con la que puede calcular la distancia que debe mantener respecto del vehículo anterior en una autovía o una autopista. Y, lo primero en lo que se debe fijar, es en la velocidad que lleva. Tras ello, debe quitar la última cifra de dicha velocidad y multiplicar el número por sí mismo. El resultado que obtenga es la distancia que debe dejar respecto con el vehículo que le antecede.

Ejemplos prácticos

En otras palabras, imagine que circula a 90 kilómetros por hora. Bien, en ese caso, omita el 0 y multiplique el número restante —el 9— por sí mismo (9x9). El resultado que obtiene es 81, es decir, si está circulando con su coche a 90 kilómetros por hora en autovía, debe dejar 81 metros de distancia respecto con el vehículo anterior.

De esta manera, si usted circula a 100 kilómetros por hora, la distancia de seguridad ascenderá a 100 metros. Si va a una velocidad de 110 kilómetros por hora, debe dejar un intervalo de 121 metros. Y si circula al máximo permitido en algunas autovías y autopistas de España, 120 kilómetros por hora, debe dejar 144 metros de distancia, de lo contrario puede ser sancionado con 500 euros y la detracción de seis puntos de carnet por “conducción temeraria”.

Esta fórmula sirve en condiciones óptimas, pero si hay lluvia, por ejemplo, deben aumentar aún más las distancias porque el intervalo de tiempo que ha de dejar es el doble. Es decir, no es un intervalo de dos segundos, sino de cuatro. Por tanto, el resultado anterior se multiplicará por 2: si va a 90km/h, deje una distancia de 162 metros; si va a 100 km/h, de 200 metros; si va a 110 km/h, de 242 metros y; si va a 120km/h, debe dejar 288 metros de distancia.

Por último, también hay ciertas excepciones que los conductores de España deben tener en cuenta. Por ejemplo, la DGT recomienda que si un turismo o una moto circula dentro de un túnel, la distancia ha de ser mínimo de 100 metros, que es el equivalente a un intervalo de cuatro segundos. Si circula con un camión u otro vehículo pesado de más de 3.500 kilos, el intervalo en túnel debe ser de seis segundos y la distancia mínima que debe haber respecto del vehículo de delante deberá ser de 150 metros.

