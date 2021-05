El amplio historial de la 'bestia' Papagore en Gijón: en prisión tras 21 policías heridos, malos tratos...

Basta con hacer una búsqueda rápida de su nombre, Papagore Ndoye (43), en Google para ver de qué va la cosa. Todas las entradas que aparecen, en distintas fechas y formatos, tienen un elemento común: sus agresiones a policías. Este exmilitar de origen senegalés y afincado desde hace años en Gijón lo ha vuelto a hacer este fin de semana. Él solo, hirió el sábado a diez miembros de la Policía Nacional. Con este nuevo incidente asciende ya a 21 el total de agentes a los que ha agredido desde 2014. Este lunes ha sido enviado a prisión por un delito continuado de atentado a la autoridad.

El suyo ya es un nombre conocido en la ciudad asturiana y una verdadera preocupación para los policías cada vez que alguien llama alertando de sus conductas. La noche de este sábado, los vecinos de la gijonesa calle Jacques Cousteau telefonearon al 091 al escuchar varios golpes que procedían de la vivienda de su novia y pensando que se trataba de una agresión machista, algo por lo que ya tiene varios antecedentes y hasta una orden de alejamiento que ni él ni ella se empeñan en cumplir.

Cuando llegaron los policías al lugar, ante su resistencia y violencia extrema, los agentes tuvieron que pedir refuerzos y se acabaron personando en la vivienda hasta cuatro patrullas más. Todo para detener a un solo hombre. La cosa se complicaba por momentos y acabó agrediendo e hiriendo a un total de diez agentes que intentaban reducirlo. Una vez dentro del vehículo, ya con los grilletes, Papagore siguió propinando golpes con virulencia y patadas y causó múltiples desperfectos en él.

La calle Jacques Cousteau en la que sucedieron los hechos de este sábado. Google

Durante este altercado, Papagore ha batido su propio récord de agresiones a agentes de la autoridad, desde nacionales a Policía Municipal de Gijón. Pero a sus espaldas ya guarda hasta tres condenas conocidas por atentado contra policías, otras por malos tratos y múltiples incidentes violentos en Gijón, ciudad donde ya es un hombre conocido y temido a partes iguales.

Tras los hechos del sábado, según ha adelantado el diario asturiano El Comercio, la jueza Carolina Montero, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, ha decretado su ingreso en el centro penitenciario de Asturias. Eso mismo ha sido lo solicitado por la Fiscalía para evitar la reiteración delictiva. Actualmente tiene una orden de expulsión de España en vigor, aunque paralizada de momento por un recurso que su defensa ha puesto ante la Audiencia Nacional.

Éstos son los mayores altercados protagonizados por un hombre que, parece tener los días contados por las calles de Gijón.

Diciembre de 2014. Seis agentes agredidos. Este fue el primero de todos y marcó una forma de actuar. Papagore se encontraba aporreando la puerta de su piso en la calle Juan Alvargonzález donde, dentro, se encontraba su novia. Fue ella la que llamó a las autoridades porque él tenía una orden de alejamiento y la estaba amenazando de muerte.

“Los agentes intentaron que se entregara pacíficamente dialogando con él, si bien en un momento dado y con el mismo propósito, salió acometiendo a los numerosos agentes que se encontraban participando en el operativo, lanzándoles patadas y puñetazos indiscriminados, ante los que éstos ya no tuvieron otra opción que reducirlo por la fuerza, a lo que, pese a la diferencia del número existente, el acusado ejerció una gran oposición física” se puede leer en la sentencia que se publicó en 2016. En el juicio le cayeron dos años y medio de prisión y una indemnización de 16.280 euros a los seis policías.

Octubre de 2015. Un agente herido. El 18 de octubre de ese año, Papagore protagonizó un conflicto con el dueño de un bar en la calle Colón de Gijón. El senegalés estaba tomando algo con su novia, saltándose la orden de alejamiento impuesta tras dos denuncias por malos tratos, y se encaró con el hostelero por darle fuego a ella para encenderse un cigarro. “A mi mujer no le da fuego nadie”, fue el grito que recordaron los testigos.

De nuevo, los agentes de la Policía Local que acudieron a calmar el altercado tuvieron problemas para reducirlo y golpeó a uno en la cadera. La novia de Papagore intentó impedir la detención poniéndose entre los policías y el agresor.

La calle Juan Alvargonzález a la que la Policía ha acudido en múltiples ocasiones. Google

Noviembre de 2019. A machetazos. Esta vez, el que recibió fue él. Ocurrió en la calle Cataluña de Gijón y el exmilitar senegalés se enfrentó a un hostelero de origen marroquí, A.E.J. Todo apunta a que él inició el incidente, pero lejos de amedrentarse, el camarero respondió con un cuchillo carnicero, una especie de machete pequeño, que le hirió de cierta gravedad. Papagore recibió un profundo corte en el hombro y varios pequeños en la espalda y fue trasladado al hospital. A estas alturas ya era una auténtica leyenda urbana en Gijón y el partido político Vox pidió su expulsión inmediata de España.

Agosto de 2019. Cuatro policías heridos. El patrón vuelve a ser el mismo. La Policía Local de la ciudad asturiana acudió al domicilio de la calle Juan Alvargonzález el 8 de agosto porque estaba muy alterado, causando daños en el mobiliario e increpando a los viandantes. Cuando llegaron los agentes, respondió de forma agresiva, con golpes y amenazando a uno con ir a matarle porque sabía dónde iba al gimnasio.

Uno de los agentes tuvo una contusión en la cara, otro lesiones en el tobillo, otro fracturas en la mano que le tuvieron que operar y el cuarto en la muñeca. La Fiscalía de Gijón solicitó penas que sumaban seis años de prisión, a sustituir por la expulsión de España durante 18 años.

Septiembre de 2020. Cuchillo en el cuello. El penúltimo altercado que protagonizó Papagore fue de nuevo contra su pareja. Fue durante la madrugada y los agentes acudieron porque estaba muy alterado y dando voces. Según los testigos, el exmilitar puso un cuchillo en el cuello de su pareja y ella dijo que había reaccionado de manera más violenta de lo habitual, golpeándola en la nariz en varias ocasiones.

Ahí no llegó a agredir a ningún policía y su pareja no quiso denunciar, por lo que el asunto quedó en nada. Este sábado ella tampoco ha querido denunciar, pero su agresión a los policías sí que ha hecho que sea detenido. Ahora el tiempo dirá qué pasa con Papagore. Muchos prefieren que no vuelva a la calle, convencidos de que volvería a repetir todos los patrones. El tiempo dirá.