Las cámaras de la DGT que podrían multar al 32% de los conductores con 200 euros por no estar en regla

Los conductores de España no imaginan ya una vida sin cámaras en las carreteras. Lo que seguramente no sepan es que la función principal que cumplen las cámaras es la de vigilar para que no se formen atascos o situaciones de riesgo, pero rara vez tienen la capacidad para multar. Una utilidad que podría cambiar. Así lo ha propuesto Guillermo Magaz, director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, en la última Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.

A su juicio, las cámaras podrían vigilar si los conductores llevan la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) en regla. Si no, podrían avisar a la DGT de que estos están cometiendo una infracción. Es decir, que actúen como chivatas y, en el caso de que los usuarios de la vía no lleven su inspección correctamente, se podría iniciar un expediente sancionador cuya multa sería de 200 euros sin retirada de puntos de carnet. Y es que llevar la ITV caducada ya no sólo supone un riesgo para el conductor que lleve un vehículo en malas condiciones, si no para el resto de usuarios de la vía.

Una realidad que, tristemente, cada vez es más común en España debido a que, según datos de la Dirección General de Tráfico, “durante el año 2020 el absentismo en la ITV alcanzó el 32%, pues de los 28,6 millones de vehículos que debían realizar la inspección técnica únicamente 19,6 millones lo hicieron. Una cifra que se estima que en este 2021 ha superado el 40%, lo que quiere decir que hoy en día 4 de cada 10 vehículos con obligación de realizar la inspección se encuentran sin la ITV al día”, explican fuentes de AECA-ITV.

Cuatro de cada diez coches en España no tienen su ITV en regla.

Por ello, Magaz ha propuesto que las cámaras de vigilancia de la DGT inicien una nueva labor de caza a esos millones de conductores que circulan cada día por España sin tener la ITV en regla. Así, a través de su comparecencia en el Congreso, el directivo “ha hecho llegar a los representantes de la Comisión la necesidad de generar un nuevo modelo con el que reducir la elevada tasa de heridos y fallecidos en accidentes de tráfico, que en 2020 superó los 72.900 y 1.370 respectivamente. Para lograrlo, el sector de la ITV considera de vital importancia la participación e implicación de las autoridades competentes, así como de las entidades aseguradoras”.

“Se trata de una situación preocupante, pues estos vehículos que no tienen la ITV vigente representan un factor de riesgo ya no sólo para el conductor y sus acompañantes sino también para el resto de usuarios de las vías públicas, lo que hace necesario tomar medidas urgentes al respecto”, añade la entidad que persigue su propuesta pueda llegar a multar a uno de cada tres conductores por incumplir la normativa.

Propuestas de AECA-ITV

En primer lugar, la Asociación ha propuesto el uso de las infraestructuras de cámaras ya existentes para llevar a cabo la detección de vehículos con la ITV caducada, debido a que existe un gran número de instalaciones con un grado de automatización elevado, que permite cruzar la información de las imágenes detectadas con los datos del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. De este modo, se plantea aprovechar espacios como las zonas de bajas emisiones o las áreas video vigiladas con reconocimiento de matrícula, para poder saber si los coches que circulan han llevado a cabo la inspección técnica y con qué resultado.

Guillermo Magaz, director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos.

Al igual que en las estaciones de inspección técnica deben acreditar la vigencia del seguro obligatorio para poder realizar la ITV, se considera necesaria la idéntica colaboración por parte de las entidades aseguradoras. Por este motivo, desde AECA-ITV solicitan que en cada contratación, renovación o subrogación del seguro de vehículos se compruebe que la ITV se encuentra vigente y que, por tanto, se puede circular con seguridad.

Además, piden que se realice una labor de transparencia e información hacia los titulares de los vehículos, indicándoles, de forma expresa, la obligatoriedad de tener la ITV vigente y las consecuencias que se derivan del incumplimiento de esta obligación (como la no cobertura del siniestro por la entidad aseguradora, sin perjuicio de las correspondientes sanciones por incumplimiento de la normativa aplicable).

