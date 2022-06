Probamos el menú de Álex Rey, el mejor para Pepe y Samantha MasterChef: en Madrid por 15 euros

Alejandro Rey –o Álex, como le llaman sus allegados– lleva ya nueve años al frente del restaurante La Torre. Son casi los mismos que ha estado MasterChef en antena, pues el programa de Televisión Española cumple esta temporada una década en activo. En todo ese tiempo, tanto el chef Álex como los jueces del famoso programa de cocina, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, han crecido mucho como personas y como profesionales culinarios. Estos últimos, de hecho, se han vuelto una suerte de influencers y prescriptores hosteleros que no han obviado el interesante trabajo de Álex en cocinas y que, además, no han dudado en recomendar y poner en valor.

A juicio de dos de los jueces del reality culinario, Álex Rey (Madrid, 1979) diseña el mejor menú del día en relación calidad-precio de España con un precio de 15 euros por persona. Así se lo hicieron saber a un periodista que pidió al jurado de MasterChef que recomendara un restaurante con un menú del día inferior a 20 euros. Samantha Vallejo-Nágera, muy segura, respondió sin rodeos: “En el restaurante de Desguaces La Torre se come fenomenal por 13 ó 14 euros y está en Madrid”. “Sí, cerca de Parla, que está al lado de mi casa”, apuntalaba Pepe Rodríguez la tesis de su compañera ante los micrófonos de la SER.

EL ESPAÑOL, en consecuencia, ha acudido a este bar-restaurante, situado en el kilómetro 24 de la A-42, en el municipio de Torrejón de la Calzada (Madrid), para probar y entender por qué Samantha Vallejo-Nágera, propietaria de una de las empresas de cáterin más importantes de España, y Pepe Rodríguez, chef Michelin del restaurante El Bohío, han recomendado el menú del restaurante La Torre. Allí, 14 personas bajo la dirección de Álex Rey estaban trabajando a destajo en pleno horario de comidas cuando este medio ha visitado el lugar.

El chef Álex Rey, sujetando dos platos a la hora de la comida en el restaurante Desguaces La Torre. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Lo primero que había chocado, a modo de prejuicio, es por qué hay un restaurante tan bueno para ser apadrinado por el jurado de MasterChef en un desguace. Sí, es cierto que Desguaces Las Torre no es uno cualquiera al ser el más grande de Europa con 800.000 metros cuadrados y 450 empleados, pero seguía pareciendo extraño. ¿Qué hace ahí este tipo de negocio? ¿Cómo le ha ido también? Demasiadas preguntas para un rompecabezas que había que resolver. La respuesta, para el chef Álex, tiene nombre y apellidos: Luis Miguel Rodríguez, propietario del desguace y dueño del restaurante, quien le pidió que “que los clientes se vayan siempre contentos después de comer”. Sólo eso.

“Antes, la cafetería la llevaba un matrimonio y tengo entendido que no estaban muy contentos con ellos. Y en aquel tiempo, en 2012, Luismi me pidió un día preparar una cena tradicional en una fiesta de 25 personas. Cuando llegaron los invitados, vi que era gente importante, así que decidí cambiar el menú de solomillo con patatas y otros platos tradicionales, para hacer uno de degustación de siete pases. Mezclé lo que ya había hecho y cambié todo a última hora. Al acabar la cena, Luismi me preguntó si quería trabajar con él en el restaurante La Torre. Acepté y desde entonces no hemos parado de crecer gracias al trabajo de nuestro maravilloso equipo”, explica a este medio Álex Rey en una de las mesas de su restaurante.

Uno de los cocineros del restaurante Desguaces La Torre, ultimando los platos del menú del día. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Alta cocina, a 15 euros

Ese continuo crecimiento del proyecto culinario que lidera Álex Rey ha tenido una piedra angular: el menú del día. Ese mismo que comenzó a popularizarse durante la década de los 60 en España. En aquel tiempo, Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969, impuso el menú turístico con el fin de atraer turistas extranjeros en los años en los que la dictadura de Franco se empezaba a agotar y se abría, poco a poco, a Europa. Así nació el menú con primero, segundo, pan, bebida y postre o café –vendido siempre a un precio competitivo– que llegó en 1964 para quedarse para siempre.

Ahora, Álex Rey y su equipo han querido darle una vuelta de tuerca porque la cocina vanguardista –a un módico precio– y la tradición no tienen que estar reñidas. “Empezamos con un menú de 9 euros, pero año a año lo hemos ido afinando a la hora apostar por sabores especiales. Son platos clásicos, pero actualizados. Y todo ha sido prueba y error. Diseñamos platos y si vemos que tienen buena acogida, nos los quedamos. Si triunfan menos, intentamos cambiarlos por otros nuevos. Por ejemplo, las patatas con cocochas de bacalao, piparras y yema de huevo que hoy ves en el menú, es un plato que nos ha acompañado durante muchos años porque gusta mucho”, esgrime el chef Álex, que tiene una dilatada experiencia en cocinas de 24 años.

Las patatas con cocochas de bacalao, piparras y yema de huevo. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Ese mismo plato, de hecho, fue uno de los que probó Samantha Vallejo-Nágera cuando visitó por primera vez –de las dos que ha ido– el restaurante de Desguaces La Torre. Y esa misma elaboración es con la que este medio ha querido abrir el menú. Preparada con aceite al pil pil, la patata que contiene ha adquirido, a nuestro juicio, una textura muy melosa, muy agradable en el paladar. La yema de huevo, al explotarla, riega con su jugo toda la elaboración dándole mayor sabor y cremosidad al plato. Después de comerlo, no quedaba otra y había que mojar pan. Un pan que, por cierto, es una hogaza de masa madre cortada.

Así empezaba la prueba de este delicioso menú del día de 15 euros. “Con los años, hemos subido el precio del menú. La última subida ha sido de un euro porque se han encarecido muchísimo todos los productos y la energía”, lamenta Álex. Pero ni esto ni la pandemia, que también sacudió al restaurante, han frenado el objetivo de hacer “que los clientes se vayan contentos a casa” tras comer un menú del día. Ese mismo en el que el cliente tiene a su disposición cuatro primeros, cuatro segundos –a elegir en ambos casos–, postre y café y una bebida (agua, vino y gaseosa, cerveza Alhambra o refresco).

EL ESPAÑOL, como segundo, ha elegido un lomo de vaca madurada trinchada con ensalada. La clave de este plato es que se ha marcado a la perfección la carne para lograr un cocinado totalmente homogéneo. Cortada en trozos sobre una pizarra negra y acompañado de los vegetales, la carne se presenta con una serie de salsas para potenciar su sabor y dar valor añadido. Por poner un pero, la carne nos ha parecido un poco dura. Pero, recordemos, el menú entero cuesta 15 euros, así que es un detalle nimio, ya que hay piezas cárnicas que cuestan más. Álex Rey y sus chicos maximizan lo que tienen.

El lomo de vaca madurada trinchada con ensalada. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Cerramos el menú del día con una tarta de queso casero que, a juicio del chef Álex, había quedado “un pelín más cuajada de lo habitual”. Ha sido muy sincero, lo que engrandece al chef, pero en lo único que podía pensar este redactor al introducir una cucharada en la boca es que Extremadura estaba en ella. Porque esta tarta de queso es especial. Porque ha sido elaborado con torta del Casar, lo que ha dotado al postre de mucha intensidad en boca. A nuestro juicio, estaba muy rico.

Pero, al parecer, todos los platos que se pueden comer en el menú del restaurante de Desguaces La Torre tienen alto nivel y, según dice Álex Rey, cambian semanalmente: “Cada semana, hacemos un briefing en el que, entre todos, decidimos los menús de la semana con productos de temporada. Y, realmente, quien los ejecuta con gran profesionalidad son los cocineros de la talla de Edgar, Manu, Carlos o Lidia. Yo superviso las elaboraciones y ayudo en lo que pueda, pero ellos son los que tienen todo en mente. Mi labor, últimamente, es más de gestión”. Esa unión del equipo, que celebra Álex, ha sido clave en el éxito y reconocimiento de este menú del día. Un reconocimiento, que, por ejemplo, también ha dejado por escrito el periodista gastronómico José Carlos Capel.

Desde las ventanas del restaurante se avistan los 800.000 metros cuadrados de Desguaces La Torre. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

El ascenso de Álex Rey

Pero al igual que un navío precisa un gran capitán, un restaurante necesita también un gran jefe de cocina. Y no lo dice este periódico, sino el jurado del XII Concurso de Cocina Creativa Negrini de Madrid Fusión 2022 que declaró a Álex Rey ganador del certamen. Un galardón en el que, por cierto, Samantha Vallejo-Nágera se encontraba entre el jurado de ocho expertos. Ella ya tenía fichado a este chef, cuya trayectoria culinaria inició desde muy joven y con mucha vocación.

“Desde muy pequeñito me gustaba cocinar. Recuerdo que cuando tenía 10 años veraneaba en casa de mi abuela en El Escorial con mis primos y hermanos. Allí, ayudaba a mi abuela en la cocina. Nos hacía unos desayunos geniales, con muchas cosas”, recuerda Álex los orígenes de su vocación. Y aunque no se le daban mal “las mates, la física y la química en BUP y COU”, cuando terminó sus estudios de Secundaria decidió apostarlo todo por su pasión: la cocina.

El chef Álex Rey, en una entrevista con EL ESPAÑOL. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Fue cuando inició su andadura en el restaurante Restaurante Casa José, en Aranjuez. “Aprendí mucho allí y, paralelamente, empecé a estudiar en la Escuela de Hostelería de Aranjuez. Alternaba trabajo y estudio”, revela el chef. Su carrera fue en auge hasta el punto de trabajar en las cocinas de restaurantes de la talla de Mugaritz o El Bohío, donde Pepe Rodríguez, antes de recomendar el menú del día que realiza, ya era consciente de su potencial.

Un potencial que ha terminado por hacerse realidad durante los últimos nueve años en las cocinas de Desguaces La Torre. Allí diseña, junto a su equipo, un menú del día de 15 euros que recomiendan chefs de la talla de Samantha Vallejo-Nágera o Pepe Rodríguez. Y, quizá, lo mejor es el fenómeno sociológico a nivel clientelar que se monta en el restaurante gracias al precio, asequible para todos. “Una vez me pareció muy curioso ver en una mesa al embajador de Italia y en la de al lado a un grupo de mecánicos que habían ido al desguace por piezas. Todos comiendo lo mismo”, concluye el chef Álex García, que siempre busca que clientes se vayan “contentos a casa”.

El menú del día con cuatro primeros y cuatro segundo a elegir. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

