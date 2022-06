La carrera más elegida entre los 17 mejores de Selectividad: la nota de corte es de 11,9

Lucía y Sara Campollo comparten sangre, apellido, lugar de origen y también carrera. Estas dos primas de Potes (Cantabria) fueron dos de las mejores notas de Selectividad el año pasado. Las dos obtuvieron una nota idéntica en la EBAU: 13,8 sobre 14. Eso les abría las puertas de prácticamente cualquier carrera y universidad de España. Ellas optaron por cursar Medicina en la Universidad de Cantabria.

Estas dos primas optaron por cursar la carrera más elegida entre los mejores estudiantes de España. De los 17 mejores alumnos de la Selectividad de 2021 -el mejor de cada comunidad autónoma- un total de seis optaron por estudiar Ciencias de la Salud.

Medicina es una opción habitual entre los mejores estudiantes españoles y, asimismo, es una de las carreras con la nota de corte más alta en las universidades. La nota más baja es un 11,987 en la Universidad de Vic. A partir de ahí, todas las facultades que ofertan el grado lo hacen por encima de un 12 de nota, como la Universidad Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona o la del País Vasco, por poner algunos ejemplos.

Pero la mayoría de universidades que ofertan medicina lo hacen por encima del 13, como la Jaume I de Castellón, la de Castilla la Mancha o la Autónoma de Madrid. Concretamente, la facultad que mayor nota exige es la Complutense de Madrid. Hace falta un 13,5 para lograr estudiar Medicina allí.

Las primas Campollo podrían haber accedido a la Complutense, pero prefirieron quedarse cerca de su tierra natal. Ambas estudian juntas desde que comenzaron el colegio y se definen como el equipo perfecto. "Lo que no sabe una, lo sabe la otra", aseguraron en una entrevista con este periódico el año pasado.

Las primas Lucía y Sara Campollo. Cedida

"Hemos estudiado muchísimo, nos esperábamos una buena nota, no nos engañábamos, pero no tanto, siempre piensas que los nervios te pueden pasar una mala jugada; estamos muy contentas", aseguraron las primas. Aunque siempre les llamó la atención la Medicina, no tenían claro qué iban a estudiar hasta el último momento. Finalmente optaron por su primera opción en la Universidad de Cantabria. "Medicina siempre ha sido una buena opción, la posibilidad de ayudar a otras personas con tu trabajo es muy gratificante".

Ambas reconocieron que llegar a su objetivo no fue fácil. Y menos aún, con la pandemia mediante. "Han sido años complicados, pero lo cierto es que nos hemos esforzado mucho y hemos tenido mucha suerte con los profesores, se han implicado mucho. Incluso hasta cuando estaban confinados, les mandábamos fotos, nos corregían ejercicios... Se han volcado", reconocieron estas dos alumnas del IES Jesús de Monasterio.

“Esfuerzo, horas y estudio”

A 1.900 kilómetros de Santander, otra estudiante tomó la misma decisión que las primas. Yurena Peña Alonso, alumna del IES Puerto del Rosario, fue la mejor nota de Selectividad en las Islas Canarias. Esta joven consiguió todavía más nota que las primas Campollo: un 10 en la nota final de la EBAU, con un 10 en todas las materias comunes y un 10 en cada modalidad. El resultado final fue un 13.96, lo que le daba de sobra para estudiar Medicina en la Universidad de Salamanca.

Mucho más cerca de Salamanca estaba Esteban Platero en el mejor alumno de la EBAU en Castilla y León en 2021. Para ello, le hicieron falta tres ingredientes clave: “Esfuerzo, horas y estudio”, según aseguró él mismo a este periódico. Sacó un 9,96 en la prueba de acceso a la universidad, sin contar con la media de Bachillerato. Sin embargo, aseguró que no se esperaba una nota tan alta porque el examen de Lengua no había ido del todo bien.

Esteban Platero. Cedida

Tras estudiar en el IES Delicias, en Valladolid, este joven de tenía claro que estudiaría el grado de Medicina, aunque no sabía dónde. "Es muy vocacional por razones muy personales. Quiero estudiar Medicina porque me gusta ayudar a la gente y también por todas las salidas que tiene", apuntó.



También optó por estudiar Medicina el mejor expediente de la Selectividad de Murcia: Alejandro Vigueras. El joven recibió una llamada de la Universidad de Murcia porque había sido el mejor de toda la comunidad autónoma con un 13,94 sobre 14 puntos.

Por último, también Lola Merino Vázquez eligió esta carrera tras ser el mejor expediente en la ciudad autónoma de Ceuta. Esta joven, que estudió el Bachillerato de Ciencias de la Salud en el IES Luis de Camoens, esperaba poder estudiar el grado de Medicina en la Universidad de Sevilla o en la Complutense de Madrid. Su nota le permitía entrar en cualquiera de las dos. Sacó un 13,8.

Alejandro Vigueras. Cedida

