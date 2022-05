Los mejores gazpachos del súper según el 'doctor' Jose: Mercadona, Alcampo, Dia, Lidl, Carrefour...

Son solo ocho ingredientes. Sencillos, comunes, baratos, actores secundarios en infinidad de platos y rara vez protagonistas. Sin embargo, aquí todos juegan un papel importante y la ausencia de uno de ellos puede echar a perder el plato final. Se trata de tomate, pimiento, cebolla, ajo, pepino, sal, vinagre y aceite de oliva. Sí, estás en lo cierto, todos estos ingredientes, mezclados en su justa medida, se convierten en uno de los alimentos estrella del verano: el gazpacho. Nutritivo, delicioso y muy refrescante. Un producto que no para de subir en el mercado (crece en porcentajes de doble dígito) y que hasta conquistó a la mismísima Belén Esteban.

Además, su precio lo hace muy asequible para la economía familiar: las marcas blancas oscilan entre los 1,19 euros de Lidl (el más barato) a los 2,25 euros que cuesta el brick de un litro en el Carrefour (el más caro). Por ello, EL ESPAÑOL ha realizado una cata para determinar cuáles son los mejores gazpachos envasados de marca blanca de las principales cadenas de supermercados en España.

El chef que ha analizado los gazpachos de Lidl, Mercadona, Dia, Carrefour y Alcampo ha sido Jose Calleja (Sanlúcar de Barrameda, 1979), un reputado cocinero gaditano propietario del restaurante Surtopía. Este negocio ubicado en la madrileña calle Núñez de Balboa, 106, es uno de los restaurantes de referencia de la capital en cuanto a cocina andaluza se refiere. Allí han explorado su carta distintas personalidades públicas como los políticos María Dolores de Cospedal o Santiago Abascal.

Los mejores gazpachos del súper

Jose, eso sí, confiesa que aprecia una gran diferencia entre el gazpacho artesanal que puede preparar un chef como él y los que se venden en el supermercado: "Es un defecto profesional", justifica. Además, se da la circunstancia de que está especializado en la tradición andaluza. “Nací en Sanlúcar de Barrameda, que es un sitio con mucho arraigo a la gastronomía. Y me crié de esa manera porque mi abuela y mi familia paterna regentaban una carnicería en el Mercado de Sanlúcar, así que crecí en ese lugar, rodeado de los productos andaluces. Lo de la cocina vendría después y por casualidad”

En enero de 2012 se decidió a dar el salto y, tras más de una década formándose en cocinas ajenas, abrió su propio restaurante: Surtopía. El nombre no deja lugar a la duda. Allí, por ejemplo, se puede probar un gazpacho tradicional andaluz pero 'reinterpretado', pues él tampoco es persona que cumpla todos los tópicos del sur. Eso sí, su sabor es notablemente diferente al que se puede comprar en el súper y ha analizado para este periódico.

Jose Calleja, analizando los gazpachos Silvia P. Cabeza

—Jose, ¿qué criterios va a emplear para valorar los cinco gazpachos de marca blanca?

—Primero, analizaré los ingredientes: si se rigen o no por el purismo de un gazpacho, si alguno tuviera gluten, que no debería. Luego, valoraré la fase visual, la tonalidad de rojo que tenga y el espesor. Lo principal, claro, es el sabor. No hay que olvidar que el gazpacho es una sopa fría y, como tal, tiene que ser refrescante.

Por tanto, a juicio de este especialista los dos criterios fundamentales son el sabor y si se rige por la receta tradicional del gazpacho, porque "hay muchas variantes dependiendo de la región y puede ser que uno lleve zumo de limón en vez de vinagre, que alguno lleve pan...".

Alcampo

Gazpacho de Alcampo Silvia P. Cabeza

Una vez han quedado claros los aspectos a tener en cuenta y su grado de importancia, le vamos dando a Jose los bricks en un orden dictado por el azar. El primero en llegar a sus manos es el de Auchan, la marca blanca de la cadena de supermercados Alcampo (2,14 euros el litro). Antes de abrirlo echa un vistazo a la espalda del apetitoso bote para leer los ingredientes que lleva este gazpacho. "Detalla el porcentaje de hortalizas, algo bastante reseñable: un 96%; un 2% de aceite de oliva virgen extra, lo cual está muy bien; el vinagre es de vino, no de Jerez, pero tampoco implica que vaya a ser peor por eso; tomate, pepino, cebolla, ajo... se rige por la receta tradicional", explica.

Acto seguido lo vierte sobre la copa y ya encuentra una característica importante: "Tiene una textura bastante líquida, un color rojo apagado, como de tomate pasado...". Al acercárselo a la nariz, nota que "el proceso de elaboración industrial ha podido propiciar que el tomate madure en el envase".

Jose Calleja, analizando el gazpacho de Alcampo Silvia P. Cabeza

—¿Qué tal le sabe el gazpacho de Alcampo?

—Percibo que predomina mucho el sabor a ajo. Es bastante acuoso, no notas mucho el tomate, ni la cebolla, pimiento para nada... Tiene alguna pulpa por ahí, señal de que está hecho con hortalizas, evidentemente, pero es muy líquido. Pero bueno, se supone que cuanto más líquido, más refrescante será...

Al final de la cata y tras probar los cinco gazpachos, EL ESPAÑOL le pide al chef de Surtopía Jose Calleja que elabore un ranking en el que clasifica al gazpacho de Alcampo en segunda posición.

Mercadona

Gazpacho de Mercadona Silvia P. Cabeza

Jose se lleva la satisfactoria sorpresa de que este gazpacho también cumple con los cánones de la tradición andaluza: "Lleva un 96% de verduras, que son las habituales. Un 2,2% de aceite de oliva, que es más que el 2% del Alcampo, aunque no es una diferencia determinante. La verdad es que, en cuanto a ingredientes, es perfecto: verduras, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez reserva, sal y ajo". Para el chef, este gazpacho de la marca Hacendado de Mercadona que cuesta 1,30 euros el litro pinta bien.

"En nariz huele mucho a tomate maduro y a pimiento. El pepino no se percibe nada, lo cual es bueno. La verdad que las expectativas son altas", sigue Jose. En cuanto a la textura, "es desintegrada, un poquito acuosa pero en boca está bastante bien". Además, se notan todos los tropezones de pimiento y de tomate, "algo atractivo para que veas que es algo natural, sin filtros", explica mientras enseña cómo se quedan en la copa los restos de la pulpa del tomate.

Jose Calleja, analizando el gazpacho de Mercadona Silvia P. Cabeza

—¿También predomina el sabor a ajo?

—No, no se nota mucho. El pepino no se nota prácticamente nada, predomina el tomate. Está muy bueno el primer inicio, pero se queda un poquito corto de sabor después. La imagen visual, eso sí, es muy correcta porque tiene un rojo muy intenso. Y refresca bastante gracias al tomate.

Basándoes en estas valoraciones, al final de la cata Jose decide colocar al gazpacho de Mercadona en lo más alto del podio como "el mejor" de los cinco.

Dia

Gazpacho de Dia Silvia P. Cabeza

Con este gazpacho, Jose ratifica lo que era una verdad anunciada: que todos rondan los mismos porcentajes de hortalizas. "Los ingredientes de este son exactamente iguales que los de Mercadona, redactados igual, por tanto...", deja caer el chef, con sospechas. Después de seguir leyendo las etiquetas del producto comprueba que su intuición era cierta: es elaborado por la misma empresa (J. García Carrión). Eso sí, su precio es mayor: cuesta 1,69 euros el litro.

No obstante, después de servirlo apunta que, aunque tengan el mismo elaborador, tiene que haber alguna diferencia, pues "este lleva mucho menos tiempo en la copa que el de Mercadona y fíjate cómo se viene mucho más abajo la pulpa". Además, parece bastante más líquido y el color es menos vivo.

Jose Calleja, analizando el gazpacho de Dia Silvia P. Cabeza

Al probar el gazpacho sigue encontrando más diferencias pese a lo que pudiera parecer tras la revelación inicial: "Tiene poquito sabor, muy acuoso, no se percibe nada realmente. En cuanto a la textura es el más líquido de todos. A ver, está rico, pero se nota el tomate más maduro que el de Mercadona", explica. Divergencias entre productos con idéntica composición que pueden tener su explicación en el proceso de envasado.

En el momento de enfrentarse al gazpacho de Dia, Jose lo colocó como el peor de los tres. Sin embargo, una vez probados todos se mantuvo como el tercero en el ranking final.

Carrefour

Gazpacho de Carrefour Silvia P. Cabeza

Este gazpacho es el primero que se aleja ligeramente de la senda marcada por los tres anteriores. "Tiene zumo de limón y no vinagre. No pasa nada, pero bueno, es ya una diferencia. Tiene que llevar un cítrico pero el sabor, claro, no es el mismo, este seguro que es más ácido". Otra sorpresa es que detalla el porcentaje de cada hortaliza empleada en su elaboración.

"De entrada, este huele a ajo un montón", asevera. Al mismo tiempo, un rápido vistazo le hace presagiar que sea el que tiene mejor integrados todos los ingredientes: "Si te das cuenta, no se ve tan disociado el agua que emana del tomate respecto al propio tomate". Además, su textura le recuerda a la del salmorejo por ser bastante más densa que los anteriores.

Jose Calleja, analizando el gazpacho de Carrefour Silvia P. Cabeza

"Vamos a probar el más caro ahora mismo", dice Jose con ganas, retransmitiendo sus propios movimientos. El precio de este gazpacho es de 2,29 euros el litro. "Está muy, muy, pero que muy dulce. Eso quiere decir que el tomate está muy madurado. De ahí puede venir el hecho de que lleve zumo de limón, para compensar el dulzor del tomate". Para Jose, que el tomate esté dulce no es mala señal al tratarse de una fruta, pero "no buscas que un gazpacho sea dulce".

Al final de la prueba, el cocinero rebaja las buenas expectativas iniciales para terminar situando al gazpacho de Carrefour como el cuarto.

Lidl

Gazpacho de Lidl Silvia P. Cabeza

El último gazpacho en ser examinado por nuestro experto es el de Chef Select, la marca blanca de Lidl (1,19 euros el litro). "Es el que menos porcentaje de verdura lleva, un 95%, y es el que más porcentaje de aceite de oliva lleva, 2,6%. Curioso. Ese porcentaje que falta de hortalizas tiene que estar en algún sitio, puede ser en el vinagre, la sal o el ajo".

"En fase visual, esto es un zumo de tomate, eh. Además, es que vuele a zumo de tomate, tal cual. Su textura es muy líquida, pero para un gazpacho puede ser buena", explica Jose un poco sorprendido.

Jose Calleja, analizando el gazpacho de Lidl Silvia P. Cabeza

–¿Cómo le sabe el gazpacho de Lidl?

–Tiene una textura muy áspera. Eso es porque tiene una variedad de tomate bastante verde. Personalmente, me resulta desagradable. Es curioso que el que más aceite tiene sea así, como si estuvieras tomando harina. Es lo contrario a lo que buscas en algo refrescante. Se nota un poquito el ajo pero no se percibe el vinagre, está bajito de sal... No, no hay nada... Muy plano.

Después de probarlo y juzgar que le resulta una textura muy desagradable para un gazpacho, no cabe duda de que Lidl cosecha una triste última posición en el ranking de Jose Calleja.

Mejores y peores

Al finalizar la cata, EL ESPAÑOL recibe el veredicto final del chef de Surtopía, quien elabora un ranking de los mejores gazpachos envasados de supermercado probados durante la reunión. Aunque entre el segundo y el cuarto todos le parecen bastante similares, su clasificación es la siguiente: "El que bajo mi criterio mejor equilibrio tiene en todos los sentidos es el de Mercadona, seguido de Alcampo y Dia."

Gazpachos analizados Silvia P. Cabeza

En el cuarto y último lugar de la clasificación, Jose sitúa los gazpachos de Carrefour, que era muy dulce, y de Lidl, demasiado harinoso.

