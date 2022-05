Los mejores zumos de naranja del súper según la 'doctora' Mar: Mercadona, Lidl, Carrefour, Dia...

Seguro que en más de una ocasión ha acompañado su desayuno con un buen zumo de naranja recién exprimido. Lo ha podido preparar en casa gracias a unas buenas naranjas y le ha proporcionado una dosis extra de vitamina C para iniciar su día. Sin embargo, en más de una ocasión, la vida va más deprisa de lo que nos gustaría y sólo ha tenido tiempo de comerse alguna galleta para ir tirando. De ahí que la industria alimentaria, consciente del vertiginoso nivel de vida al que nos enfrentamos, nos prepara diversos productos listos para servirse, beberse y nada más. Un ejemplo, es el zumo de naranja de brick. Quizá no esté tan rico como el recién hecho, pero es bastante socorrido.

De ahí que en los últimos años el consumo de los zumos y néctares ya elaborados y envasados haya estado en fase de crecimiento. Así lo atestiguan los últimos datos de consumo recogidos en el último Informe Alimentario publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En él, el departamento encabezado por el ministro Luis Planas sostiene que “el consumo per cápita de zumos y néctar a cierre de año 2020 se sitúa en 8,21 litros por persona”, con “una variación positiva con respecto al ejercicio anterior del 1,7%”.

Por ello, EL ESPAÑOL ha organizado una nueva prueba para la serie El catador de productos en la que ha puesto a competir los zumos de naranja 100% exprimida y sin pulpa de las marcas blancas de los supermercados. Para ello, este medio ha contactado con Mar Luna Villacañas (Madrid, 1966), directora de la Escuela Europea de Cata y analista sensorial, para que proporcione algunas claves sobre los zumos de naranja que se venden en Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo.

El mejor y el peor zumo de naranja del súper Jorge Barreno

Y lo primero que ha querido dejar claro la experta es que no es lo mismo un zumo de naranja 100% exprimido que uno “hecho a partir de concentrados de fruta” o un néctar, cuyo porcentaje de zumo es menor y que “se mezcla con agua”. En este caso, compiten en la prueba los que son 100% exprimidos, pero que “han sido pasteurizados para obtener una mayor conservación”, indica la experta. Aun así, Mar Luna ha querido expresar a los consumidores que son productos “muy azucarados de los que nos es bueno abusar porque el índice hipoglucémico puede dispararse”.

–Mar, antes de iniciar la cata, ¿puede explicar qué criterios tendrá en cuenta a la hora valorar los zumos de naranja?

–Primero me fijaré en el etiquetado, en donde debe poner que es zumo 100% exprimido. También miraré el nivel de azúcar o vitamina C que contienen en su composición. En segundo lugar, los analizará a nivel organoléptico. En fase visual, cuanto más anaranjados sean y menos amarillentos, mejor, porque significaría que son zumos producidos con naranjas más maduras. A nivel olfativo y gustativo, aunque parezca una obviedad, buscaré que los zumos huelan y sepan a naranja y que tengan un equilibrio entre la acidez y el dulzor.

Dia

El 'brick' de zumo de naranja 100% exprimido y sin pulpa de Dia. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Tras explicar sus criterios, colocamos delante Mar los cinco bricks de zumo de naranja de un litro para que la experta pueda valorarlos uno por uno. Y el azar hace que el primer zumo en pasar a examen sea el Dia, cuyo precio es de 1,05 euros el litro. “En este caso pone que es de naranjas 100% exprimidas y su nivel de azúcar es de 10 gramos por cada 100 mililitros. También, refleja que en esa misma cantidad hay 20 miligramos de vitamina C, unos valores que son similares en todos estos zumos”, indica.

Con habilidad, la analista sensorial abre el bote y vierte el zumo de naranja en una copa transparente. “Veo que su color es amarillento, por lo que entendemos que ha sido elaborado con naranjas más inmaduras. Eso sí, hay que destacar que estos zumos, al proceder de un producto natural, pueden variar en función de la época del año en la que se produzcan las naranjas o de las remesas”, explica Mar de manera pedagógica.

Copa en mano, la experta aproxima el líquido a su nariz para percibir sus olores: “Al ser un producto pasteurizado, no tiene un aroma natural de zumo. Eso pasará con todos, pero en este caso percibo notas muy acarameladas, lo que nos indica que el zumo ha sido sometido a altas temperaturas en las que ha perdido notas cítricas y naturales”, expone la experta.

Mar Luna, directora de la Escuela Europea de Cata, oliendo uno de los zumos durante la prueba. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

–¿Qué tal le sabe el zumo de naranja de Dia?

–Al beberlo se me han activado las glándulas que producen la saliva. Esto ocurre porque el cerebro percibe que nos encontramos ante un producto muy ácido. Lo que me choca es que, pese a su alto contenido en azúcar, tiene características muy ácidas que hacen que este zumo esté desequilibrado.

Por estas valoraciones, cuando EL ESPAÑOL le pide a Mar Luna que haga un ranking de los zumos de naranja probados, la experta clasifica al de Dia, junto con el de Alcampo, en la cuarta y última posición.

Alcampo

El 'brick' de zumo de naranja 100% exprimido y sin pulpa de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Precisamente, el siguiente zumo de naranja 100 % exprimido que prueba la analista es del Auchan, la marca blanca de Alcampo, cuyo litro cuesta 0,98 euros. “En este caso, contiene 8,2 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y 20 miligramos de vitamina C. Es el valor más bajo de azúcar de todos los zumos que hay en la mesa, lo cual es bueno”, dice la experta. La valoración del zumo de Alcampo no empezaba mal.

Pero pronto empezaría a torcerse cuando la experta inicia su análisis organoléptico. “En fase visual, al igual que el anterior es más amarillento que anaranjado”, dice mientras observa el zumo de naranja. “Y, en fase olfativa, vuelvo a percibir el proceso industrial al que ha sido sometido. Percibo las notas acarameladas propias de la pasteurización más que las de zumo de naranja”, esgrime Mar tras oler el líquido.

La analista sensorial Mar Luna, probando el zumo de naranja de Alcampo. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

–¿Qué le sugiere el zumo de naranja de Alcampo en boca?

–Está también ácido, pero no tengo una sensación de acidez tan grande como en el anterior. Pero también es desequilibrado, porque se percibe poco el dulzor.

Como se ha avanzado, el zumo de naranja de Alcampo, al igual que el Dia, ocuparía, tras finalizar la prueba, la última posición de la clasificación elaborada por Mar para este medio.

Lidl

El 'brick' de zumo de naranja 100% exprimido y sin pulpa de Solevita, la marca blanca de Lidl. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

El zumo de naranja que marca el Ecuador de la cata corresponde a Solevita, la marca blanca de zumos y néctares de Lidl. Su precio: 0,99 euros el brick de litro. Nuevamente, la experta coge el bote para leer sus ingredientes y su composición, que, en verdad, es similar a del resto de zumos, salvo uno: “El zumo de Lidl contiene 10 gramos de azúcar y 20 miligramos de vitamina C por cada 100 mililitros”.

Y, como ha ocurrido con los zumos anteriores, “el color vuelve a ser más amarillento que anaranjado, por lo que este parámetro no determinará su puesto en la clasificación”, indica Mar. “En nariz no hay grandes diferencias con los dos zumos de naranja anteriores, pero las notas acarameladas pierden intensidad. De hecho, se nota un intenso olor a naranja, lo cual es bueno”, califica de manera positiva la experta tras despegar su experta nariz de la copa.

Mar Luna, con habilidad, vierte el zumo de naranja de Lidl en una copa. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

–¿Cómo valora el sabor del zumo de naranja de Lidl?

–Por ahora es el más equilibrado. Quizá sea algo más dulce que ácido, pero aquí cabe mencionar que esto es según el gusto de cada consumidor. Hay a algunos que les gusta la naranja más dulce y a otros, más ácida.

En general, las buenas notas que ha ido valorando Mar a nivel sensorial han hecho que el zumo de naranja de Lidl se haya clasificado en la segunda posición del ranking.

Mercadona

El 'brick' de zumo de naranja 100% exprimido y sin pulpa de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“En este caso apreciamos que hay algo diferente en los ingredientes del producto. Los anteriores sólo están hechos con zumo de naranja, pero éste refleja que también tiene vitamina C añadida, algo que no me parece malo”, dice Mar Luna Villacañas tras leer los ingredientes en el bote de litro de zumo de naranja 100% exprimido de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Su precio, en este caso, es de 1,05 euros.

“El nivel de azúcar de este zumo es de 9,3 gramos por cada 100 mililitros y la vitamina C es de 40 miligramos en la misma cantidad. Es el doble que en los anteriores casos, pero es normal porque Mercadona le ha añadido”, continúa Mar. En cuanto a su color, el zumo de naranja de Mercadona es, de nuevo, “amarillento”, por lo que no será concluyente el color, como había predicho la analista.

–¿Qué tal le huele el zumo de naranja de Mercadona?

–No tiene tanta intensidad aromática como el anterior, pero me parece más natural. No sólo percibo las notas acarameladas producidas por la pasteurización, como ocurre con todos, sino que en este caso se notan bien los olores cítricos.

La analista sensorial Mar, leyendo la composición del zumo de naranja de Mercadona. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

–¿Y qué tal le sabe?

–Es el que está más bueno porque tiene más equilibrio. Sabe más natural y sus notas dulces y ácidas están equilibradas.

Gracias a estas buenas valoraciones, Mar Luna Villacañas le colgaría la medalla de oro al zumo de naranja de Mercadona. A su juicio, es el mejor de todos.

Carrefour

El 'brick' de zumo de naranja 100% exprimido y sin pulpa de Carrefour. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Cierra la cata el zumo de naranja 100% exprimida y sin pulpa de Carrefour. En este caso, este diario ha pagado 0,99 euros por el producto de marca blanca. Mar, ya de manera mecánica tras cuatro análisis, coge el bote y lee que “el zumo de Carrefour contiene 20 miligramos de vitamina C y 9,2 gramos azúcar por cada 100 mililitros”. Unos estándares similares a sus competidores, salvo Mercadona, que tenía un extra de vitamina C.

“En fase visual, es el que tiene el color más anaranjado, que habíamos dicho que es bueno porque denota que ha sido hecho con naranjas más maduras, pero tampoco es muy significativo”, expone Mar al observar el zumo. “En nariz, como la mayoría, sobresalen de más las notas acarameladas de la pasteurización y le falta olor cítrico”, indica.

Mar Luna, explicando a este diario sus impresiones sobre el zumo de naranja de Carrefour. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

–¿Cómo le sabe el zumo de naranja de Carrefour?

–Noto azúcar y acidez en boca. Quizá esté ligeramente desequilibrado hacia el ácido, pero no de manera exagerada.

Al finalizar la prueba, Mar Luna coloca al zumo de naranja de Carrefour en la tercera posición de la clasificación.

Mejores y peores

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a la directora de la Escuela Europea de Cata, Mar Luna Villacañas, que haga un ranking de los mejores zumos de naranja 100% exprimidos y sin pulpa probados durante la cata. Y la conclusión de la analista sensorial no deja lugar a dudas: “El mejor ha sido el de Mercadona; después, prácticamente empatado con él, el de Lidl y; en tercer lugar, el de Carrefour”.

Los cinco zumos de naranjas 100% exprimidas y sin pulpa de los supermercados testados en la cata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

En el cuarto y último lugar de la clasificación, la experta Mar pone a los zumos de naranja de Dia y Alcampo.

También te puede interesar...

-Los mejores cacaos solubles del súper según la 'doctora' Helen: Lidl, Mercadona, Carrefour...

-Los mejores tés rojos del súper según la 'doctora' Marisol: Carrefour, Mercadona, Alcampo…

-Las mejores leches del súper según la 'doctora' Garrobo: Mercadona, Dia, Alcampo, Carrefour, Lidl...

Sigue los temas que te interesan