Los mejores tés rojos del súper según la 'doctora' Marisol: Carrefour, Mercadona, Alcampo…

Después del agua, el té es la bebida más consumida en el mundo. Y lo es desde hace tiempo, ya que su origen se localiza en China en el siglo III a.C. Quizá entonces su consumo era algo más local, pero desde que los europeos lo probaron por primera vez a finales del siglo XV, cuando los portugueses llegaron a la India, su uso no ha parado de crecer. Sus importaciones, desde entonces, han sido clave hasta el punto de que si pensamos en un país con cultura tetera nos viene a la mente Reino Unido, aunque realmente produce poco.

A pesar de las 5.000 clases de té existentes que se pueden contabilizar en la actualidad, uno de los más populares es el té rojo. “Pero está mal llamarlo té rojo. Es marketing. Realmente, es un té oscuro fermentado nacido en las zonas entre el Tíbet y China que se descubrió por casualidad mientras se transportaba el té verde a caballo en el siglo XVI. Ahí hay unos hongos y bacterias que intervienen en la fermentación del té y así nacería el té Pu-erh, que tiene D.O.P. En Europa el té oscuro, llamado rojo, sería lo equivalente”, explica Marisol González Manzanedo (Aguilar de Bureba, Burgos), la sumiller de té y profesora de la Escuela Española de Cata.

Para la experta Marisol, el té es una pasión y explica a EL ESPAÑOL que siempre fue usuaria de esta infusión, pero no fue hasta 2014 cuando decidió especializarse en esta bebida. “Soy ingeniera de telecomunicaciones y trabajo en una empresa y, aquel año, un proveedor de Taiwán me propuso hacer un negocio de venta de té de ese país en España. Me pareció muy interesante por lo que acepté y me puse a investigar y a realizar la web de Té Solei, donde vendemos toda clase de tés”, esgrime.

Marisol, no obstante, reconoce a este periódico que cuando inició aquel negocio se dio cuenta de que “no tenía ni idea de tés”. Por ello, decidió cursar un título que la acreditara como sumiller de té en la prestigiosa organización El Club del Té –o Academia de Té–. Y, tras llegar a ser sumiller, empezó a concursar en los certámenes de esta infusión que se realizan a nivel nacional e internacional.

Por estos credenciales, este diario, en colaboración con la Escuela Española de Cata, ha organizado una nueva prueba en el marco de la serie El catador de productos para que la sumiller Marisol pueda valorar cuatro tés rojos de marca blanca que comercian las principales cadenas de este país. A saber: Mercadona, Dia, Carrefour y Alcampo. Pero, antes de eso, la experta explica que aunque en las instrucciones se recomiende que hay que prepararlos con “agua hirviendo” cada té tiene una temperatura idónea para infusionar. “En el caso del té rojo es de 95 a 100 grados y lo óptimo es dejarlo durante tres o cinco minutos”, puntualiza.

Marisol vierte el licor de té en una copa tras infusionarlo durante tres minutos a 95 grados. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

–Marisol, ¿qué va a tener en cuenta a la hora de valorar estos tés rojos?

–Para valorar los tés, en primer lugar, romperé una de las bolsas de la caja en donde vienen para poder observar las hebras secas y olerlas. En esta fase observaré el color, si tienen tallo o no –que es algo menos positivo– y buscaré, en nariz, que no tengan aromas negativos como la humedad. Después, pondré otra bolsa en 200 mililitros de agua a 95 grados para que infusione durante tres minutos. Tras ello, la retiraré y, por un lado, oleré las hebras húmedas en la bolsa y, por otro, el licor, que es lo que se bebe. También observaré el color, que debería ser rojizo, parecido al coñac y, por supuesto, el sabor.

Carrefour

Tras explicar los criterios de valoración, Marisol González empieza a coger, al azar, cada una de las cajas de té rojo. La primera que toma es la de Carrefour, que pesa 60 gramos y en cuyo interior hay 30 bolsitas. Su precio: 1,50 euros. “Estos tés oscuros –o rojos– son digestivos, por una parte, tienen menos teína, ayudan a frenar el colesterol y sirven, por ejemplo, para el reseca, porque rehidratan y ayudan a eliminar toxinas”, explica con devoción pedagógica la experta en tés mientras vacía una bolsita del té en un plato.

La caja de té rojo de Carrefour. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“Las hebras se ven secas y están muy trituradas, algo normal en un té de supermercado. También contienen algún tallo, que tiene un aspecto menos positivo”, describe Marisol en esta fase visual del té en seco. “El olor es correcto. Huele como a heno”, añade la experta mientras huele las hebras del plato. Todo ello lo realizan mientras otra bolsita del té de Carrefour infusionaba en una pequeña jarra blanca diseñada para tal fin. Cuando está en su punto, Marisol, con habilidad, echa el líquido en una copa transparente.

Comenzará, de nuevo, a oler el licor de té, de un correcto color cobrizo. “Tiene un aroma sutil, muy suave, como a madera. Además, me huele incluso a una fruta madura, pero sobre todo predomina la madera. Es una nota que se encuadra dentro lo que se espera de un té rojo”, valora Marisol González.

Marisol González huele las hebras secas de un té rojo de supermercado. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

–¿Qué le parece en boca?

–En boca, primero destaca un punto amargor y astringencia, pero no excesiva. Después, he notado notas de madera y tierra, pero suaves. Me parece que es un té que está redondeado y que, en general, está bien.

Acabada la cata, la experta sumiller de té clasificaría al té rojo de Carrefour en la primera posición después de que EL ESPAÑOL le solicitase un ranking de los probados.

Mercadona

La caja de té rojo de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“Las hebras secas tienen más tallos que en el té de Carrefour, pero tienen un olor correcto y más intenso”. Son las primeras palabras de Marisol González tras vaciar una de las 20 bolsitas que vienen en la caja de té rojo de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. En este caso, el producto ha valido 1 euro. Esta clase de té, los rojos y oscuros, también se caracteriza porque duran más que las demás clases, cuyo tiempo de vida máxima es “de 3 a 5 años”. “Después se pierden propiedades, pero el té Pu-erh es añejo y evoluciona a través de los años. Cuantos más años, más calidad”, comenta.

Se nota que los tés son la pasión de Marisol. Aparte de catar con extrema habilidad, la experta riega con multitud de curiosidades la conversación mientras espera que el segundo té esté hecho. Y llegado el momento, la analista sensorial valora el líquido en fase visual, en la que dice que tiene un color “más intenso y parecido al coñac”, lo que es bueno. Y, en fase olfativa, dice que “el té rojo de Mercadona tiene un olor intenso en nariz con notas a madera, pero más fuertes. No hay notas a frutas, solo a madera mojada”, expresa.

Marisol González, comparando el color de dos tés rojos del supermercado durante la cata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

–¿Le gusta en boca el té rojo de Mercadona?

–También es más intenso en boca y un poco más astringente. Que lo sea no está mal si la astringencia es agradable y en este caso lo es. También aprecio alguna nota a tierra.

Por esta valoración, al final de la prueba, Marisol González clasificaría al té rojo de Mercadona en la segunda posición.

Alcampo

La caja de té rojo de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

La cata avanzaba y llegaba el turno del té rojo de Auchan, la marca blanca de Alcampo. En este caso, la caja con 20 bolsitas ha valido 0,95 euros. Como ha hecho con el resto de competidores la experta Marisol, primero analizará la hebras secas en un plato blanco. “Son correctas a simple vista y tienen un buen olor. Pero, si te fijas, la bolsita contiene menos cantidad que las demás”, indica la sumiller con un gesto torcido.

Mientras observaba y valoraba el plato, el licor del té se estaba preparando para ser servido. Al olerlo, Marisol comenta que su olor es más “sutil”, e incluso, que le viene “un mal aroma, como si tuviese alguna especia”, dice.

Marisol González comenta que las bolsitas del té rojo de Alcampo tienen menos contenido. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

–¿Qué tal le sabe este té rojo?

–Éste es más suave. Es el más suave de los tres, aunque es verdad que ninguno de los tres destaca por sus matices. Son básicos, de consumo diario. Eso sí, este tiene notas astringentes que me desagradan.

Pese a ello, el té rojo de Alcampo obtendría la tercera posición en el ranking que ha elaborado la sumiller Marisol.

Dia

La caja de té rojo de Dia. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

Cerraba la cata el té rojo de Dia. La caja con 25 bolsitas ha valido 1,09 euros, pero en este caso, indica que tiene “un toque de ciruela y anís”. Evidentemente, esas notas extra que exhibe Dia en su caja han sido captadas por Marisol durante la fase olfativa en seco. “Tiene notas aromáticas y frutales, como a ciruela. De anís no nota nada”, había expresado la sumiller.

Lo mismo ocurriría en la fase olfativa del licor, tras haber infusionado otra bolsa durante tres minutos. “Aquí predomina la ciruela. Se nota tanto que cubre las notas a madera propias de un té rojo”, indica la sumiller.

La sumiller de té oliendo uno de los tés rojos durante la cata. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

–¿Qué tal le sabe este último té?

–En boca, en este último té predomina la ciruela. Y tiene un toque de astringencia que hace que se reseque la boca. Éste sería más apropiado para gente que no le guste el té por su sabor, por lo que le ponen nuevos aromas para hacerlo más atractivo al resto de consumidores.

Al final de la prueba, Marisol González explicaría que este té lo pondrían en la última posición, pero que la realidad se traduce en que es “difícil compararlo con el resto” por los aromas añadidos.

Mejores y peores

Tras finalizar la prueba, EL ESPAÑOL pide a Marisol González, sumiller de té y profesora de la Escuela Española de Cata, que haga un ranking de los mejores tés rojos probados durante la cata. Y la conclusión de la analista sensorial sería la siguiente: “El mejor ha sido el de Carrefour; luego, casi empatado con él, el de Mercadona y; en tercer lugar, el de Alcampo”.

Las cuatros cajas de té rojo de los supermercados testados en la prueba. Jorge Barreno EL ESPAÑOL

“El que menos me ha gustado, quizá, ha sido el de Dia, pero es verdad que es difícil compararlo con los otros tres porque tiene aromas de ciruelas y anís añadidos”, concluía la sumiller de té.

