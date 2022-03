Las mejores aguas del súper según la 'doctora' Luna: Mercadona, Lidl, Dia, Carrefour, Alcampo…

El agua es tan importante para el ser humano que nuestro cuerpo contiene entre un 60 y un 70%, según la ciencia. Este líquido, en consecuencia, no es fundamental solamente para la supervivencia humana, sino que todo –animales, plantas, hongos…– depende del agua para la vida en una suerte de equilibrio biológico. Sea como fuere, los consumidores no pueden vivir sin agua y cada vez más se suman a comprar agua mineral natural en el supermercado. Concretamente, en 2020, los españoles consumieron 3.118 millones de aguas envasadas, informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una cifra que, por cierto, crece cada año.

De hecho, esto se traduce en que ese mismo año cada consumidor bebió o usó 67,45 litros, “lo que supone un incremento del 10,5% en relación con el año inmediatamente anterior”, defiende el estudio. Por ello, EL ESPAÑOL, tras haber hecho hace más de un año un primer análisis sobre las aguas embotelladas de marca blanca, ha querido volver a testar las aguas minerales con miras a encontrar nuevos y posibles resultados. Y los ha habido. Aunque se considere que el agua es un producto básico, lo cierto es que tiene cierta complejidad desde un punta de vista tanto químico como organoléptico.

Por ello, este medio ha contactado con Mar Luna Villacañas (Madrid, 1966), directora de la Escuela Europea de Cata y analista sensorial, para que proporcione algunas claves sobre las aguas minerales naturales que venden en Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo. Y, lo primero que ha querido dejar claro la especialista es que en esta cata sensorial se ponen a prueba “las aguas minerales naturales, que no son las mismas que, por ejemplo, las aguas potabilizadas embotelladas, que en Europa se comercializan, pero en España no”, explica la catadora mientras prepara las copas que usará durante la prueba.

Las mejores aguas del supermercado

Y, en este caso, en la cata organizada por este diario en el marco de la serie El catador de productos, se han seleccionado las aguas de marca blanca de los supermercados con “mineralización débil”. “Estas aguas o las que tienen mineralización muy débil son más bajas en sales minerales como los bicarbonatos o los sulfatos –que no es algo malo–, por lo que son más refrescantes. Las aguas minerales más duras tienen más sales minerales y están muy bien para consumirlas, por ejemplo, después de hacer deporte”, esgrime la analista.

“Pero al ser débiles tomaré como referencia el agua del manantial Teleno, que me gusta, cuyo residuo seco es de 28 miligramos por litro, por lo que buscaré que este parámetro esté entre 30 y 40 en a cada agua; o que los bicarbonatos estén alrededor de los 9,2 miligramos por litro. Para mí, cuanto más baja sea la mineralización, mejor. Por ello, miraré y comentaré eso a nivel químico, pero, sobre todo, las probaré a nivel sensorial a ver qué me parecen”, ha añadido Mar Luna Villacañas.

Mar Luna, probando una de las aguas durante la cata. Pablo Ramírez EL ESPAÑOL

–Entonces, a nivel sensorial, ¿qué criterios tendrá en cuenta para valorar estas aguas minerales?

–A nivel visual, el agua tiene que ser transparente, que no tenga ningún tipo de turbidez. Luego, en nariz, las aguas no deberían tener ningún tipo de olor extraño. Debe ser neutro. Si no, habría algún fallo. Y, por último, en boca, al ser aguas de mineralización débil, deberían ser refrescantes y dejar una sensación de que limpian la boca.

Lidl

La botella de agua mineral natural de Naturis, la marca blanca de Lidl. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

“El residuo seco de esta agua me parece alto, porque son 200 miligramos por litro y yo busco que al ser débil no supere los 40. También los bicarbonatos son altos, pues marcan 128 miligramos”. Son las primeras palabras de Mar Luna nada más coger la botella del agua de Naturis, la marca blanca de Lidl, que procede del manantial Fuentevera en Calera y Chozas (Toledo) y cuya botella de litro y medio ha costado 0,21 euros. “De hecho, si te fijas, la de Dia será la misma agua, pues también viene de este manantial”, añade Mar.

Tras explicar estas impresiones químicas, Mar abre la botella y la vierte en una pulquérrimo copa de cristal “porque no puede tener nada de suciedad que pueda ser traspasada al agua”. Acto seguido, la experta observa el agua y la huele: “Tiene un olor absolutamente neutro, algo muy positivo”.

Mar Luna, echando el agua de Lidl antes de catarla. Pablo Ramírez EL ESPAÑOL

–¿Qué le parece el agua de Lidl en boca?

–Es un agua que no proporciona sensación de limpieza y no da frescor. Me parece un agua más dura de lo que dice ser, ya que el contenido mineral se nota. No llega a ser astringente, pero se notan bastante las sales minerales y no quita mucho la sed. Puede que influya que procede del manantial Fuentevera, que está en una zona caliza y las aguas pueden coger estos minerales.

Cuando EL ESPAÑOL le pide a la analista Mar Luna Villacañas que haga un ranking al final de la prueba, la experta clasifica al agua de Lidl en segunda posición “empatada con la de Dia al ser la misma”.

Dia

La botella de agua mineral natural Hidratación Diaria, la marca blanca de Dia. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

“Han cambiado la etiqueta del agua de Dia. Ahora la llaman Hidratación diaria, haciendo el juego de palabras y parece un agua de marca. Ha quedado bonita. Me gusta la nueva etiqueta”, opina Mar Luna, mientras observa el agua de este supermercado. La botella de litro y medio, en este caso, ha valido también 0,21 euros. “Mira, parece que está turbia el agua”, avisa Mar, “pero puede que sea sólo la botella que tiene un color amarillento. No sé si aposta o que ha estado en algún sitio en el que haya recibido rayos de sol, algo que no es positivo”, añade.

Pero esta primera alarma en la transparencia del agua queda sofocada cuando Mar, botella en mano, llena una copa con el líquido. “Es transparente, así que está perfecta”, sentencia. En cuanto al olor, nuevamente, Mar explica que es “neutro y no hay nada extraño, lo que significa que es algo positivo”.

La analista sensorial Mar, leyendo la composición química del agua de Dia. Pablo Ramírez EL ESPAÑOL

–¿Qué tal el agua de Dia en boca?

–Es igual que la anterior al proceder del mismo manantial. Por ello, volvemos a tener la misma sensación de aspereza, con algo de astringencia. Es un agua que tiene mucho contenido mineral, algo que puede venir bien si se hace deporte, pero para personas con problemas renales sería menos recomendable.

Al igual que el agua de Lidl, el agua de Dia también ocuparía la segunda posición del podio a juicio de Mar Luna Villacañas.

Mercadona

La botella de agua mineral natural de Aguadoy, la marca blanca de Mercadona. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

El siguiente producto en pasar a examen sería el agua mineral Aguadoy, la marca blanca de Mercadona cuyo litro y medio cuesta 0,21 euros. “Explican en la etiqueta que procede del manantial Fuente Arevalillo, también situado en Calera y Chozas (Toledo), por lo que es de esperar que sea un agua similar a las dos anteriores”, vaticina la directora de la Escuela Europea de Cata antes de iniciar su prueba.

Pese a ello, algo que ha atraído menos a Mar antes siquiera de probar el agua es que su residuo seco es de 226 miligramos por litro –y ella busca que esté entre 30 y 40– y el nivel de bicarbonatos alcanza los 184 miligramos por litro. Pero bueno, la analista sensorial tampoco quería juzgar un libro por su portada, así que nuevamente la vierte en una copa e indica que tiene “un olor neutro” y que “está limpia”.

La experta Mar utiliza una lupa para ver perfectamente qué contiene cada agua. Pablo Ramírez EL ESPAÑOL

–¿Le gusta esta agua?

–Da sensación de aspereza y sequedad. Me deja el paladar astringente, pero muy parecido a las aguas de antes. Pero bueno, puede ser muy interesante para recuperar sales minerales tras el deporte.

Aun así, el agua de Mercadona, al final de la cata sería nombrada la mejor de los supermercados aunque eran “mínimas las diferencias” con sus dos perseguidores inmediatas, las aguas de Lidl y Dia.

Carrefour

La botella de agua mineral natural de Carrefour. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

El agua de Carrefour, pese a ser de mineralización débil ha impresionado a Mar Luna por su alto contenido de minerales. “Su residuo seco es de 318 miligramos por litro y su contenido de bicarbonatos es de 266. Son unos parámetros importantes”, ha indicado la experta con cara de poco convencimiento. El precio de la botella de litro y medio, en este caso, es de 0,26 euros.

Procedente del manantial Fontecelta, en Sarria (Lugo), el nivel de minerales ha sido tan alto que Mar lo ha calificado como “de los peores” de la prueba. Una circunstancia que, no obstante, no la ha perjudicado en la fase olfativa porque su olor era “neutro” y su color, a nivel visual, era correcto. Pero en boca, sí le ha afectado en su valoración.

Mar Luna, directora de la Escuela Europea de Cata, comparando las aguas de los supermercados. Pablo Ramírez EL ESPAÑOL

–¿Qué tal le parece el agua de Carrefour?

–En este caso, el agua da una sensación ligeramente amarga. Las sales altas pueden proporcionar ese amargor, que es algo menos positivo. De ahí que esta agua sería perfecta para la elaboración de una cerveza lupulada, pero no quita la sed. Por ahora es la peor.

El agua de Carrefour, en consecuencia, ha sido declarada por Mar la peor de la cata, ocupando la tercera y última posición en compañía del agua de Alcampo.

Alcampo

Cerraba la cata el agua de Auchan, la marca blanca de Alcampo. En este caso, los datos químicos son los mismos que los del agua de Carrefour, pues proceden del mismo manantial lucense. No obstante, el precio del agua es superior, ya que la botella de 50 centilitros, paradójicamente, ha sido la más cara al costar 0,27 euros.

La botella de agua mineral natural de Auchan, la marca blanca de Alcampo. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

“No hay aromas extraños en la fase olfativa”, ha expresado Mar tras verter el agua en una pulcra copa e introducir su experta nariz en el recipiente. La transparencia del producto, por otra parte, también ha sido correcta.

–Y en boca, ¿qué le parece el agua de Alcampo?

–En boca, volvemos a tener la sensación amargor, sequedad y astringencia. Lo mismo que ha ocurrido con el agua de Carrefour.

Acabada la cata, también el agua mineral de Alcampo, acompañada de la de Carrefour, ha ocupado la tercera y última posición en el ranking elaborado para EL ESPAÑOL por la directora de la Escuela Europa de Carta.

Mejores y peores

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a la directora de la Escuela Europea de Cata, Mar Luna Villacañas, que haga un ranking de las mejores aguas minerales naturales probadas durante la cata. Y la conclusión de la analista sensorial no deja lugar a dudas: “La mejor ha sido la de Mercadona; después, prácticamente empatadas con ella, las de Lidl y Dia, pues son prácticamente el mismo producto al proceder del mismo manantial”.

Las cinco aguas minerales naturales de los supermercados testadas en la cata. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

En el tercer y último lugar de la clasificación, la experta Mar pone a las aguas de Carrefour y Alcampo, “también del mismo manantial”, por el “amargor” que tienen que se desprende de su alto contenido en sales minerales.

