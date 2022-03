Las mejores salchichas del súper según el 'doctor' Jesús: Carrefour, Mercadona, Lidl, Dia...

Las salchichas llevan milenios acompañando la dieta del ser humano. Los primeros vestigios de su existencia datan de hace 4.000 años, cuando en la antigua Babilonia ya se empezaron a rellenar la tripas de los animales con carnes especiadas. Desde ahí, muchas civilizaciones como la griega, la romana o, más recientemente, los europeos de la Edad Media o Moderna continuaron elaborándolas para el consumo humano… Y así, hasta llegar al año 1852, cuando un grupo de charcuteros alemanes se propuso dar una vuelta de tuerca a este alimento milenario.

Así, estos salchicheros germanos, usando carne de cerdo –combinada a veces con otras carnes– mezclada con grasa, inventaron una clase de salchichas más blandas y delicadas: las salchichas Frankfurt. Estas se caracterizan por estar especiadas y haber sido ahumadas y, en la actualidad son, quizá, el estilo de salchichas más demandado por los consumidores. Por ello, EL ESPAÑOL, en una nueva entrega de El catador de productos, ha querido poner a prueba las distintas salchichas estilo Frankfurt de las marcas blancas de los supermercados.

Para ello, este medio ha contactado gracias a la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (Acyre) con Jesús Trujillano, un chef con una dilatada experiencia en las cocinas y, especialmente, con los productos cárnicos. El cocinero profesional, de esta manera, ha recibido a este diario en su lugar de trabajo, el restaurante Caraba, situado en el número 28 de la calle de Alonso Cano, en el madrileño barrio de Chamberí. Ahí, el chef ha cocinado al vapor las salchichas de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo con el fin de probarlas y valorarlas.

Las mejores salchichas del super

Y es que no es la primera vez que Jesús Trujillano (El Barco de Ávila, 1985) ha utilizado salchichas en alguna de sus elaboraciones. Formado en la Escuela de Hostelería y Turismo de Madrid, este chef ha acumulado años de experiencia en un restaurante especializado en caza antes de trabajar con el chef navarro Pedro Larumbe. Tras ello, el catador ha sido jefe de cocina en el plató de Intereconomía y en una cadena de hoteles catalana. Así, hasta tener la experiencia necesaria para pilotar los fogones del restaurante Caraba, en donde el profesional ha recibido a este medio y en el que trabaja desde 2018.

–Jesús, antes de empezar la cata, ¿qué criterios va a tener en cuenta para valorar cada una de las cinco salchichas?

–En primer lugar, valoraré las salchichas a nivel visual. Hay que tener en cuenta que la comida entra por los ojos, por ello, analizaré que las salchichas tengan un buen calibre, que sean iguales y que no tenga motitas o colores extraños. Después, las probaré y analizaré su sabor. Éste debe ser equilibrado, es decir, que la carne y la grasa tengan unas buenas proporciones, de modo que el producto sepa bien y tenga, incluso, un puntito de amargor. Por último, también veré su nivel de salinidad, porque muchas veces estos productos pasan más tiempo de lo debido en salmuera, lo que provoca que desequilibre su nivel de sal.

Tras explicar los criterios, el chef Jesús Trujillano toma una decisión. “En un primer momento pensé en preparar las cinco salchichas a la plancha, pero al final las cocinaré al vapor en este horno especial, porque así se preserva el sabor original de cada producto y así la cata es más justa”, explica el cocinero mientras enseña el electrodoméstico sólo presente en las mejores cocinas profesionales. Al azar, el chef coloca cada salchicha en su bandejita para hornearlas al vapor y a las vez durante tres minutos a una temperatura de 100 grados.

Alcampo

Una vez se han calentado las cincos salchichas, el chef Trujillano coloca la bandeja de cada salchicha detrás del paquete en el que venía. Así no hay confusiones. Y el azar hace que la primera salchicha en pasar por el experto paladar de Jesús sea la de Alcampo. En este caso, el paquete de 170 gramos ha costado 0,49 euros –2,88 euros el kilogramo–.

El paquete de salchichas estilo Frankfurt de Alcampo. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

“A pesar de haberse hecho durante el mismo tiempo y con la misma temperatura, si te fijas, esta salchicha está totalmente deshidratada. Compárala con ésta –señalando la de Mercadona–, que se ve mucho más hidratada y apetitosa a nivel visual”, ha dicho el chef Jesús Trujillano nada más empezar la valoración de la salchicha de Alcampo.

De primeras, este producto no ha convencido al cocinero quien, al partirla, ha dicho que “la piel es muy gruesa” y ha vuelto a destacar su “sequedad”. “Menos mal no la he hecho a la plancha, si no estaría todavía más seca”, ha añadido.

–¿Qué tal le sabe la salchicha de Alcampo?

–No está mal, aunque tiene un amargor muy pronunciado al final. Además, me ha llamado la atención su falta de grasa, lo que hace que la textura de la salchicha sea como un mazacote seco y duro.

Al final de la prueba, para el chef Jesús Trujillano, la salchicha de Alcampo sería última clasificada en el ranking que ha elaborado para EL ESPAÑOL.

Dia

A la izquierda de la salchicha de Alcampo, esperaba su turno la bandeja con la salchicha de Funky Frank, la marca blanca de las salchichas de Dia. En este caso, el supermercado vende el pack indivisible de cuatro paquetes de 160 gramos cada uno a 1,39 euros –2,17 euros el kilogramo–.

El paquete de salchichas estilo Frankfurt de Funky Frank, la marca blanca de Dia. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Y, como ha ocurrido con la salchicha anterior, el chef Jesús Trujillano ha destacado, como aspecto negativo, “que está seca y también está dura”. Eso sí, al partirla, el producto cárnico suelta un poco de agua, algo positivo, por lo que el cocinero profesional afirma que “aunque está seca, no lo está tanto como la salchicha anterior –la de Alcampo–”.

–¿Qué tal el sabor de esta segunda salchicha?

–En boca es mucho más agradable que la primera salchicha. Está algo más equilibrada y tiene un buen punto de sal y grasa. No obstante, en el retrogusto destaca que la salchicha es excesivamente amarga.

En consecuencia, para el chef Jesús Trujillano la salchicha de Dia ha estado “algo mejor”, pero no lo suficiente, lo que ha impulsado al experto a clasificarla en la cuarta posición.

Lidl

La salchicha de Real Valle, la marca blanca de productos cárnicos de Lidl, marcaba el Ecuador de la cata. En este caso, el paquete indivisible de cuatro envases con salchichas ha costado 1,35 euros. O lo que es lo mismo, el kilo de este producto le sale al consumidor a 1,99 euros, el precio más competitivo del mercado.

El paquete de salchichas estilo Frankfurt de Real Valle, la marca blanca de Lidl. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Ese bajo precio, sin embargo, no ha supuesto un hándicap en las valoraciones que ha dedicado el chef Jesús Trujillano a las salchichas de Lidl. “A nivel visual, es la que mejor pinta tiene de las tres primeras. Está más compacta y también, como las anteriores, está algo seca y dura”, ha esgrimido el experto.

–¿Qué tal le sabe la salchicha de Lidl?

–Hasta el momento, es la más rica de sabor. Está jugosa en boca y el puntito de amargor que tiene está bien. Es un producto muy equilibrado en el sabor. Me gusta.

Acabada la cata, el chef Jesús Trujillano le colgaría la medalla de bronce a la salchicha de la marca blanca de Lidl.

Carrefour

Sólo faltaban dos salchichas en pasar a examen y eran las que, al final de la cata, se han disputado la victoria a juicio del experto Jesús Trujillano. La siguiente en la prueba, en este sentido, ha sido la de Carrefour, cuyo paquete indivisible de cuatro envases de 170 gramos cada uno ha valido 1,38 euros –2,03 euros el kilogramo–, el segundo precio más económico del mercado, sólo superado por Lidl.

El paquete de salchichas estilo Frankfurt de Carrefour. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

No obstante, a juicio del chef Trujillano, vale la pena pagar esos céntimos de más porque “en boca, la salchicha de Carrefour es más rica que la anterior –la de Lidl–”. “Es muy equilibrada, está blandita, tiene un buen punto de sal y, también, tiene un punto amargo muy bueno, que no desentona. Esta salchicha es la que compraría si me dieran a elegir entre las probadas hasta ahora”, ha añadido el experto cocinero.

–¿Puede hacer alguna valoración sobre el aspecto visual de la salchicha de Carrefour?

–Es correcto, porque no se ve deshidratada como algunas de las anteriores, pero la siguiente –de Mercadona– tiene mejor pinta.

Pero todo quedó en la “pinta”, ya que las salchichas de Mercadona no fueron capaces de superar a las de Carrefour, declaradas las mejores de la cata por el chef Jesús Trujillano.

Mercadona

“Visualmente, me quedaría con esta salchicha. Es la más bonita, se ve hidratada y tiene un buen brillo”. Son las primeras palabras que pronuncia Jesús Trujillano nada más iniciar la cata de las salchichas de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. En este caso, el paquete indivisible de cuatro envases de 704 gramos de este producto cárnico ha valido 1,45 euros. En otras palabras, cada kilogramo de estas salchichas estilo Frankfurt cuesta 2,06 euros.

El paquete de salchichas estilo Frankfurt de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

Cuchillo en mano, el chef corta con habilidad –como había hecho previamente con las demás– la salchicha de Mercadona. “Está blandita, se desmenuza perfectamente y no opone resistencia, algo que es positivo”, ha explicado el cocinero mientras partía los trozos antes de probar la salchicha. Todo iba viento en popa para el producto, hasta que llegó la fase gustativa.

–¿Qué tal le sabe la salchicha de Hacendado?

–Está rica, la verdad, pero no es del todo equilibrada porque le falta ese puntito de amargor que se busca en una salchicha y, también, me parece un poco sosa.

Esa falta de sal, de hecho, ha provocado que la balanza entre la salchicha de Carrefour y la de Mercadona se haya decantado del lado del supermercado francés. Sin embargo, a juicio del chef Jesús Trujillano, la salchicha de Mercadona ha sido clasificada en una correcta segunda posición en el ranking final.

El 'ranking' final

Tras finalizar la prueba, EL ESPAÑOL pide a Jesús Trujillano, chef del restaurante Caraba, que haga un ranking de las mejores salchichas estilo Frankfurt probadas durante la cata. Y la conclusión del experto no deja lugar a dudas: “Las mejores han sido la de Carrefour, por su sabor equilibrado; las segundas, las de Mercadona, por su aspecto visual y; en tercer lugar, las de Lidl, por tener también un buen equilibrio en el sabor”.

Los cinco paquetes de salchichas de las marcas blancas de los supermercados testadas en la cata. Esteban Palazuelos EL ESPAÑOL

En el cuarto lugar de la clasificación, el experto Jesús ha puesto a las salchichas de Dia. Y, por último, las peores salchichas testadas, a juicio del especialista, han sido las de Alcampo por su “mala textura” y “un sabor desequilibrado”.

