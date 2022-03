Los mejores aceites de oliva virgen extra del súper según el 'doctor' Gómez: Mercadona, Lidl...

Si hay un bien preciado actualmente en los supermercados es el aceite de oliva. La falta de aceite de girasol a causa de la invasión rusa en Ucrania ha provocado que muchos opten por el de oliva como sustituto. A pesar de que el mejor sustituto es el aceite de orujo de oliva, en los estantes de los supermercados hay más huecos de los habituales entre todos los aceites.

Pero comencemos por el principio. El aceite de oliva es uno de los elementos fundamentales de la dieta mediterránea y España es el mayor productor del mundo. Estamos tan acostumbrados a tener este producto en la cesta de la compra que casi no nos percatamos de que es esencial.

A pesar de todo, conocemos bastante poco a este aceite, más allá de su utilización para casi todo en la dieta mediterránea. Podríamos empezar por destacar que en los supermercados venden tres tipos distintos de aceites de oliva. Por un lado está la categoría aceite de oliva, el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra.

Probamos los mejores aceites de oliva virgen extra del supermercado

Atendiendo a estas tres categorías podemos establecer una primera clasificación: el aceite de oliva contiene exclusivamente aceites de oliva sometidos a tratamiento de refinado y de aceites obtenidos de aceitunas; el aceite de oliva virgen es un aceite de oliva obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos; y el aceite de oliva virgen extra es de categoría superior, obtenido directamente de aceitunas exclusivamente a través de procedimientos mecánicos.

Es digno de reseñar que el más comprado por los consumidores es el aceite de oliva virgen. Sin embargo, este tipo de aceite no suele estar en todos los supermercados. Luego, el oliva virgen y conocido como AOVE, el extra, son los de superior categoría. La diferencia, como se ha explicado, es nimia: si tiene algún defecto no es extra y si no lo tiene lo es.

EL ESPAÑOL ha realizado en la Escuela Española de Cata una nueva edición de su serie 'El Catador de Productos'. En esta ocasión, se han elegido 6 aceites a catar. Cinco de ellos son de oliva virgen extra, para establecer una clasificación, mientras que uno, infiltrado, será sólo un oliva virgen. ¿Es tan fácil saber diferenciarlos?

El profesor Carlos Gómez, agricultor y técnico en elayotecnia, realiza una cata a ciegas para establecer los mejores aceites del supermercado. Hemos comprado aceite de oliva virgen extra en Mercadona, Aldi, Dia, Carrefour y Alcampo. El infiltrado es el aceite de oliva virgen del Lidl.

—Doctor, ¿qué parámetros se van a tener en cuenta a la hora de valorar los distintos aceites que hay sobre la mesa?

—Lo primero es que no tengan defectos. El segundo es ver hacia donde se mueve más, hacia un frutado verde o un frutado maduro, o una mezcla de las dos. Pero que sean armónicos, sobre todo a nivel de consumidor. En la boca, pues el nivel del amargo y del picante va más en el gusto. Estos aceites suelen ser mezclas de variedades. Las personas o las empresas que lo elaboran buscan un hueco de mercado para ver qué les gusta a sus consumidores, si uno más suave u otro tipo más intenso, más amargo o grasas más ligeras.

—Hay una cosa en la que nos fijamos habitualmente en el aceite y es en el color. ¿Puede un usuario distinguir el tipo de aceite por este parámetro?

—Visualmente es muy difícil, por eso se catan en copas oscuras. Si nos damos cuenta, quitando dos que pueden tener un ligero tintado, todas las botellas están tintadas. Y si nos vamos a las botellas de cristal, que son aceites un poco superior, vamos a ver que todas las botellas están tintadas. El color no es significativo de nada. Sí es por normativa obligada que pongan la cosecha y la fecha de recogida en los virgen extra. ¿Por qué? Porque dependiendo de la recogida encontraremos un aceite más maduro, otros tonos, más o menos suave en la boca... Todo eso sí le da pista al consumidor. La acidez no nos dice nada, pero la fecha de cosecha sí nos dice cosas.

En definitiva, vamos al lío. Comenzamos la cata a ciegas, a ver qué nos sorprende y qué no de estos aceites. Gómez los huele todos antes de pasar a probarlos en boca, ya que tiene que hacerlo de menor a mayor intensidad. Si probara primero el más intenso, la cata correría cierto riesgo.

Carrefour

Aceite de oliva virgen extra de Carrefour. Jose Verdugo

La cata comienza con tranquilidad. En los estantes de Carrefour no hemos encontrado aceite de oliva virgen extra de un litro. Lo cierto es que muchas de las baldas de este supermercado están vacías en la zona del aceite. El motivo lo desconocemos. Tenemos que comprar una botella pequeña, de medio litro, por un precio de 2,70 euros.

Tras llevárselo a la nariz y a la boca, Carlos Gómez apunta que este es uno de los que estará arriba. "Tiene una cierta complejidad en la nariz, sobre todo por el tomate", arguye el experto.

Durante la prueba, señala en varias ocasiones que tiene unas características "densas y tiene una gran intensidad".

Sin duda, por las valoraciones primarias, es uno de los claros candidatos a liderar el ránking. Resalta también que cumpla con la normativa y señale la cosecha a la que pertenece.

Dia

Aceite de oliva virgen extra de Dia. Jose Verdugo

Pasamos al segundo aceite de oliva virgen extra. Se trata del aceite realizado por La Almazara para Dia. La marca alemana de supermercados vende el litro de este aceite a 4,45 euros.

Se trata de un aceite ligero. Carlos Gómez señala durante la prueba que es un aceite "con toques verdes", por lo que quizás haya sido extraído de una campaña primaveral.

Por los gestos que realiza Gómez durante la cata, no parece convencerle en nariz. Este aceite no tiene demasiado que hacer, ni en boca podría remontar.

Aldi

Aceite de oliva virgen extra de Aldi. Jose Verdugo

Llega la primera complicación. Gómez huele el aceite de Aldi y se percata de que algo no va bien. "Está mal elaborado", atina a decir. Este tiene defectos.

El aceite de oliva virgen extra nos ha costado un total de 4,45 euros el litro. Gómez insiste en que hay algo que está mal, "tiene defectos de elaboración".

"Está mal elaborado y tiene defectos de elaboración", vuelve a indicar con el gesto torcido Gómez.

Mercadona

Aceite de oliva virgen extra de Mercadona.

Llega el turno de Hacendado. Generalmente suele ser el aceite de marca de distribuidor que mejor ha sido valorado en otras catas realizadas por este periódico. Por lo tanto, parte como favorito.

El aceite de oliva virgen extra de Mercadona ha tenido un coste total de 4,75 euros el litro. Sobre sus características, Carlos Gómez apunta que en nariz "apenas se podía oler. La intensidad del frutado era muy baja".

Una vez en boca, todo mejora: "Grasa media, bastante equilibrio, entre verde y maduro".

Alcampo

Aceite de oliva virgen extra de Auchan.

Auchan es la marca de distribuidor de Alcampo. Esta marca fabrica un aceite de oliva virgen extra que en los supermercados tiene un precio de salida de 4,38 euros.

La valoración general es buena para Carlos Gómez. "Grasa ligera, frutado entre maduro y verde, pero con una intensidad bastante baja", comenta.

Estos motvios "le van a hacer calificar abajo, ya te digo".

Lidl

Aceite de oliva virgen de Lidl.

El producto con el número seis en esta cata es el de Lidl. He aquí la trampa que ha introducido EL ESPAÑOL para saber si es fácil o difícil saber diferenciar un aceite de oliva virgen y un aceite de oliva virgen extra. Este es de los primeros, pero el catador no lo sabe.

"No tiene una intensidad muy elevada, pero era alta. Lo cierto es que este aceite es el más armónico de todos", reseña Gómez.

Este aceite de Lidl se vende por 4,19 euros en los supermercados de la marca alemana.

La clasificación

Una imagen del profesor tras la cata.

Una vez probados todos los aceites, Carlos Gómez comienza a establecer su particular ránking. Conforme él comenta los números que han quedado en primera posición, nosotros le revelamos a qué supermercado pertenecen.

Además, advertimos a nuestro experto de la trampa realizada: uno de los aceites es oliva virgen y no virgen extra.

Recalca que la diferencia es que un aceite contiene defectos y los otros deberían no contenerlos. Por ello, señala que el infiltrado es el aceite de Aldi, probado en tercera posición. Nada más lejos de la realidad.

El profesor procede a darnos su clasificación. El mejor de los aceites que ha probado ha sido el de Carrefour. Es el campeón por los motivos ya esgrimidos anteriormente, pero es que a partir de aquí vienen sorpresas.

La medalla de plata contra todo pronóstico es para el aceite de oliva virgen de Lidl. En teoría de categoría inferior al resto, se ha impuesto a 4 de los 5 supermercados elegidos con virgen extra. Para el profesor es digno de elogio a la marca que lo realiza. "Me parece muy armónico, la verdad, es una grata sorpresa".

El tercer puesto lo ocupa Alcampo. Auchan cierra el podio seguido por Mercadona, que no calificó arriba debido a su falta de intensidad, y por Dia, con motivos similares al anterior. El de Aldi quedó fuera de la clasificación debido a que el profesor consideraba que tenía defectos.

