En los supermercados de Castilla-La Mancha comienzan a faltar productos frescos de manera puntual y las explotaciones ganaderas empiezan a tener problemas para alimentar a los animales debido a la falta de piensos. Son algunas de las consecuencias que está provocando el paro de los camioneros iniciado el pasado lunes en toda España, que ha sido convocado por la Plataforma Defensora del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional para exigir al Gobierno medidas que reduzcan de inmediato el precio de los combustibles.

Pese a que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, calificó este paro patronal como "minoritario" y lo vinculó a "un grupo de ultras que están intentando someter a este país a un chantaje", lo cierto es que la situación ha afectado intensamente a la cadena de suministro en todo el país.

"La realidad es que muchas empresas del sector no pueden realizar su actividad porque no tienen capacidad económica para seguir comprando el combustible al precio que tiene y que otras muchas que sí tienen esa tesorería para poder hacerlo también están paradas porque entienden que no es seguro salir a la carretera por la reacción que puedan tener otros transportistas", explica Julio Izquierdo, presidente de la Asociación de Transportistas de Castilla-La Mancha (TRADISCU), que también está al frente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER).

Piquetes violentos

Izquierdo, que pide al Gobierno "que anuncie ya medidas reales" porque "no es razonable" esperar al día 29 de marzo, fecha marcada por Pedro Sánchez para bajar los precios de electricidad y gasolina sin concretar de qué manera, se refiere a la actitud violenta que desde el pasado lunes han mostrado a lo largo y ancho del territorio nacional grupos de piquetes que han coaccionado a los camioneros que han decidido no secundar el paro o les han pinchado las ruedas de los vehículos para que no pudiesen seguir con su actividad, como ocurrió recientemente en Valdepeñas (Ciudad Real), según se puede comprobar en un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales.

Piquetes de la huelga de transportes revientan las ruedas de camiones que no siguen el paro

Este viernes el Ministerio del Interior mantiene activado un dispositivo de seguridad formado por 23.600 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, de los que 1.842 se encuentran en Castilla-La Mancha. Se centrarán en escoltar convoyes de suministros, patrullar y dotar de seguridad a los centros logísticos y nudos de transporte de mercancías y prevenir y actuar contra piquetes violentos.

Page pide soluciones. El papel de Grande-Marlaska. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha argumentado este viernes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no tiene la culpa "de que haya piqueteros torpedeando no ya solo la economía española sino los derechos de conductores", pero sí "la responsabilidad de buscar soluciones". Así, ha defendido "aplicar la ley a los que están cortocircuitando la movilidad".

Aunque muchos consideran que se ha actuado demasiado tarde. "El principal problema ha sido la inactividad total y absoluta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha sido un florero, y del resto del Gobierno", asegura la toledana Blanca Corroto, vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha, que asegura la falta de transportistas, ya sea porque secundan el paro o porque los piquetes les impiden trabajar, está provocando serios problemas en las ganaderías y en cooperativas que fabrican piensos animales como AVICON, que mantiene paralizada su actividad en Consuegra (Toledo) debido a la falta de materias primas.

Animales sin comida

"Las cooperativas de Menasalbas -una localidad de Toledo con miles de cabezas de ganado bovino- están en una situación crítica porque se han quedado sin pienso para alimentar a los animales. Algunos ganaderos ya están adelantando la salida a matadero porque no hay comida para el ganado. Es lamentable que los animales tengan que estar a dieta obligada. ¿Dónde están ahora todos esos políticos que tanto han defendido siempre el bienestar animal?", se pregunta Corroto, que añade también que la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha "parece que ya ha empezado a reaccionar".

Este viernes a las 12:30 horas está prevista una reunión telemática del delegado Francisco Tierraseca con los sectores afectados por el paro, en la que ASAJA va a solicitar que la alimentación de los animales sea calificada como servicio esencial mediante un decreto, al igual que ocurrió durante la pandemia, y "una garantía efectiva de que los camiones que salgan a la carretera no van a sufrir ningún altercado".

28 camiones para pienso. Desde Cartagena. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha informado este viernes de que, en colaboración con la Confederación Española de Fabricantes de Piensos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha conseguido movilizar en el puerto de Cartagena 28 camiones de materias primas que "nos van a permitir respirar un poco para que se siga fabricando el pienso en las empresas más importantes de Castilla-La Mancha y que tengamos el alimento necesario para nuestros animales". Dichos camiones llegarán a compañías como INALSA, en Villarrobledo (Albacete); AVICOMn en Consuegra (Toledo); la cooperativa San Francisco de Asís, en Talavera de la Reina o el grupo CAMAR.

Supermercados

María Martínez-Herrera, secretaria de la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha (ASUCAM), también solicita al Gobierno que se tomen soluciones "pronto, de manera urgente" para que puedan llegar "los camiones que están trabajando pero que son parados por los piquetes" y evitar desabastecimiento en las tiendas de alimentación de la región.

Por el momento, desde ASUCAM solo han observado carencias puntuales de alimentos frescos, sobre todo en la provincia de Ciudad Real, aunque no descartan que en los próximos días "vaya a haber problemas con productos envasados" si el paro de los transportistas se alarga en el tiempo y los piquetes siguen haciendo de las suyas. "Lo que pedimos es que se terminen los actos violentos y que se permita trabajar a quien quiere trabajar. El coste de la energía está afectando a todos los sectores y las reivindicaciones de los transportistas son justas, pero esta no es la manera de pedirlas", dice Martínez-Herrera.

Además, piden a los consumidores "tranquilidad" y que "no hagan acopio" de productos más allá de los que vayan a utilizar, sobre todo los frescos, que "aguantan poco en las casas".

