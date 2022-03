Los acuchilladores de ruedas siembran el miedo por toda España en la huelga de camioneros

Lo avisaron cuando comenzaron y al cabo de cuatro días, su premonición se está cumpliendo. "Se va a liar", dijeron los camioneros en los días previos al inicio del paro nacional de transporte por carretera, que comenzó el lunes pasado. Y se está liando: clavos insertados en trozos de manguera que usan para acuchillar ruedas de quienes deciden trabajar, piedras que lanzan contra las lunas de sus camiones, barricadas para impedir el paso de los 'esquiroles' y hasta un herido de bala por un forcejeo con un agente de paisano.

Es el escenario que deja la movilización de los piquetes de parte de los transportistas al final de una semana desde que iniciaron su reivindicación. Protestan porque el precio del gasoil se ha disparado como consecuencia de la guerra de Ucrania y no les sale a cuenta trabajar. Un camionero explicaba a este periódico el pasado lunes que por un viaje de Murcia a Madrid tan solo se llevaba un margen de 50 euros, una vez descontado el combustible que tiene que pagar por adelantado, más otros gastos.

La convocante de las protestas es la Plataforma para la Defensa del Transporte, dirigida por Manuel Hernández. Su asociación, según apunta, representa al 85% de los profesionales autónomos del sector, pero está enfrentada con las organizaciones patronales que están sentadas en la mesa de negociación con el gobierno, las cuales se agrupan del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). La Plataforma exige ser un interlocutor directo y válido con el Gobierno, algo que de momento no se ha producido.

Piquetes de la huelga de transportes revientan las ruedas de camiones que no siguen el paro

"A pesar de que se intenta transmitir que este paro no está teniendo éxito, es todo lo contrario. Tenemos que seguir tal cual vamos, porque es ahora cuando empieza la presión real y el efecto evidente de nuestra protesta. No moveremos los camiones hasta llegar a tener solucionados los problemas, y no hay otras opciones. No desesperarse y mucho ánimo y fuerza, porque esta batalla sabíamos que no sería de tres ni de cuatro días. Vamos a ganar porque tenemos la razón, la herramienta y la voluntad. Un abrazo para todos de vuestro presidente, que para él sois su alimento", dijo Hernández en un vídeo publicado el miércoles.

Acciones violentas

Las acciones de los piquetes, sin embargo, han derivado en violencia y en miedo en la carretera. El lunes, la incidencia del paro fue mínima. Pero en los días posteriores la preocupación se ha contagiado entre decenas de conductores que han decidido parar por temor a que sus compañeros movilizados la tomen contra ellos. Esto ha provocado que numerosos clientes hayan dejado de recibir sus mercancías, aunque la situación no es de desabastecimiento generalizado, sino puntual, según mantuvieron fuentes gubernamentales este jueves.

Por su parte, el Gobierno se muestra implacable: “No me voy a sentar con unos radicales que actúan con violencia", dijo este jueves la titular de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. La ministra insistió en que los manifestantes tienen que dejar trabajar a quienes lo deseen.

En este sentido, siguiendo las demandas de la patronal mayoritaria del sector, el Ejecutivo ha movilizado a 23.000 policías para que garanticen la seguridad en rotondas, polígonos, puertos y carreteras del país donde actúan los piquetes. Los operativos policiales comenzaron a actuar con mayo contundencia a lo largo del jueves.

clavos

"En cualquier momento puede ocurrir una desgracia. El jueves la policía comenzó a intervenir para descongestionar el paro, pero hay lugares en los que los piquetes son muy activos", asegura Dulsé Díaz, portavoz de la patronal Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), asociación mayoritaria dentro del CNTC.

Díaz informó, en declaraciones a EL ESPAÑOL, que los puntos "más calientes" son ahora mismo el puerto de Escombreras en Cartagena, la refinería de Puertollano, los accesos a las plantas logísticas de Amazon en buena parte del país, el puerto de Piedrafita en León, y puntos de Lugo y Asturias. "La situación, sin embargo, es muy cambiante, porque estos piquetes están en constante movimiento", señala Díaz.

Para el portavoz, las acciones de los piquetes son injustificables y exige que cesen para que dejen circular a los compañeros que quieran trabajar: "Es una barbaridad. Entiendo sus reivindicaciones y que haya gente fastidiada por los precios del gasoil, pero no se puede impedir trabajar a quien lo quiera".

Reunión con el Gobierno

El miércoles, la patronal a la que representa Díaz se reunió con la ministra para llegar a puntos en común. El ministerio acordó que se aplicasen reivindicaciones que el sector reclama desde hace meses: que el precio de los servicios se ajuste al precio del combustible o que se prohíba que los camioneros tengan que hacer tareas de carga y descarga que no están contempladas en su sueldo. El Congreso de los Diputados convalidó el jueves, sin votos en contra, las medidas, recogidas en el Real Decreto-ley 3/2022.

Las movilizaciones han afectado a numerosos puertos y plantas logísticas. EFE

Estas medidas, y sobre todo la primera, deberían bastar para aplacar los ánimos de los violentos. Sin embargo, Díaz explica a este periódico que es un ajuste de precio que se produce mes a mes, y que no puede actualizarse de un día para otro, en una situación excepcional como la actual. "El gasoil ha subido un 14% en un solo día. Es una barbaridad, no hay precio que pueda ajustarse con tanta rapidez a esa volatilidad", dice Díaz.

Por ello, emplaza a Sánchez a tomar medidas extraordinarias. "Mientras dure la coyuntura se tienen que arbitrar medidas que la corrijan", afirma Díaz. El ministerio, por su parte, ha emplazado a los afectados al Plan de Ayudas por la Guerra previsto para el próximo 29 de marzo, algo que resulta insuficiente para la propia patronal como para los huelguistas.

Sigue los temas que te interesan