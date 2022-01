El drama de la naranja en Valencia: Sudáfrica y Egipto tiran los precios y el fruto 'se queda en el árbol'

A 25 kilómetros de Valencia y rodeado por el parque natural de l’Albufera se encuentra El Perelló, el lugar donde cultivan los tomates más carnosos y jugosos del mundo. Allí, entre los suelos arenosos de la costa valenciana, ha trabajado la tierra toda su vida Juanvi Palleter, un joven agricultor valenciano que incendia las redes sociales cada día denunciando la situación que sufren los trabajadores del campo.

En pocos meses se ha convertido en el influencer de la huerta valenciana y acumula miles de seguidores en sus redes sociales. Dice que no representa a ningún partido, “han intentado que me afilie a alguno y haga publicidad de ellos, pero yo no estoy aquí para eso”; y que el sector primario no entiende de ideologías: “O nos ponemos de acuerdo y dejamos las diferencias, o el campo se muere”, advierte en declaraciones a El ESPAÑOL.

Sus vídeos han tenido tanto éxito que los agricultores de la zona recurren a él para dar a conocer sus problemas y defender el producto local. Sus últimas críticas están relacionadas con los bajos precios de la naranja valenciana y la competencia "desleal" de otros países.

El origen del problema de la naranja se encuentra en el acuerdo que firmó Europa en 2016 que permite la importación de cítricos del sur de África hasta el mes de noviembre noviembre y sin tratamiento en frío, perjudicando gravemente el precio del producto local y favoreciendo la irrupción de plagas.

“Lo que está pasando con las naranjas es que las traen de otros países y las de Valencia se quedan colgando en los árboles”, lamenta. Según el sector, la arroba de naranja, el sistema de peso de los naranjeros valencianos que equivale a unos 12 kilogramos, se paga ahora mismo a 1 euro.

Viva España y que país nos va a quedar!!! pic.twitter.com/LN3HRPFfiP — El Palleter (@JuanviPalleter) January 6, 2022

“Tengo muchos compañeros que han tenido sus naranjas colgando en los árboles a la espera de que los precios se estabilizaran, pero a los 20 días se han caído todas al suelo. Hago estos vídeos para que la gente sepa lo que está sucediendo y valore y compre el producto local”, explica Juanvi Palleter.

La huerta valenciana agoniza y los agricultores lamentan que se muera por abandono. Según las organizaciones agrarias, solo en 2020, Valencia dejó de cultivar el equivalente de cinco campos de fútbol al día, una cifra que sitúa a la Comunidad Valenciana como el territorio español con más tierras agrarias baldías.

La variedad navelina, la más afectada

Según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), los costes de producción de la naranja ascienden a una media de 0,23 €/kg para el productor, pero el encarecimiento de los gastos (energía eléctrica, combustibles, fertilizantes, tratamientos contra plagas y enfermedades) ha disparado los costes en torno a un 30% respecto a temporadas pasadas, lo que aproximaría el gasto total del cultivo de la naranja a 0,30 €/kg en campo.

Naranjas navelinas de primera que se van al zumo porque no se cosechan. A 0,08 cent/€ pagan el kg.Esto no sale en TV. pic.twitter.com/7EEgsAA55g — El Palleter (@JuanviPalleter) December 30, 2021

Por el contrario, debido principalmente a las masivas importaciones citrícolas procedentes de países terceros, sobre todo Sudáfrica, Egipto y Marruecos, y a prácticas comerciales abusivas, las ventas de naranjas navelina valenciana, la variedad más afectada por la crisis, han empezado de manera apática. Y a unos precios en origen que se están hundiendo incluso por debajo de los 0,15 euros, casi la mitad de las cotizaciones registradas en 2019.

Los grandes comerciales han tenido de tiempo hasta el mes de noviembre para comprar el producto extranjero a menor precio, denuncia el sector. La consecuencia es que el precio de la naranja local ha caído por los suelos. O directamente el fruto ha madurado en exceso y no se puede comercializar.

Todas estas circunstancias han empujado a los agricultores valencianos a sumarse al campo español y han anunciado una gran protesta a favor del mundo rural el domingo 20 de marzo en Madrid.

El manifiesto recoge en 18 puntos las reivindicaciones consensuadas del sector. Quieren que la sociedad española escuche sus necesidades, muestre su apoyo y el Gobierno presente la atención y cuidado necesario a quienes ocupan el 84% del territorio.

De la borrasca Gloria a las redes sociales

Janvi Palleter empezó a grabar y difundir sus vídeos tras el paso por la Comunidad Valenciana de la borrasca Gloria en enero de 2020, una tormenta que dejó récords de todo tipo y provocó cuantiosos daños.

“Sufrí muchísimos daños y las ayudas no llegaban. Le comenté a un amigo que trabaja en comunicación qué podía hacer y me respondió ‘quéjate, pero con educación y respeto’. Y eso fue lo que hice, cuanto más cabreado estaba, más visitas tenía”, relata.

Luego vino el primer confinamiento provocado por la pandemia y las visitas a las redes de Palleter se multiplicaron. “Me llamaban compañeros de otras partes de España animándome a seguir y ahora, cuando me entero que están triturando algún campo de naranjos o caquis, voy y difundo la situación por la que están pasando”, añade.

15.000 kgs hay en este huerto de naranjas y se pagan al agricultor a 0,06 céntimos el kg. Esto en la TV no sale. Y los políticos??? pic.twitter.com/8ZL5vqSl5P — El Palleter (@JuanviPalleter) December 19, 2021

Juanvi dice que no pretende ir contra ningún partido, sino a favor del campo y los agricultores. “Han contactado conmigo varios partidos, incluso me han ofrecido dinero a cambio de grabar más vídeos, pero yo no hago campaña electoral para nadie”, explica a este periódico.

Este lunes colgó otro vídeo en sus redes sociales dedicado a los dirigentes que aseguran defender sus intereses. “Aquí en Valencia los partidos ya se han puesto hacer campaña. El otro día vi que un alcalde colgaba un vídeo diciendo que iba a trabajar por los agricultores. Me pregunto dónde estaban los políticos cuando nos manifestamos. Ahora resulta que las naranjas sí están por los suelos y ha subido el precio del abono y los fitosanitarios”.

El agricultor se refiere a unas declaraciones difundidas por Vicent Mompó, alcalde de Gavarda y presidente del PP de la provincia de Valencia, en el que alertaba de que “el campo se muere”.

El camp se mor. No pot ser que guanyen diners tots menys qui treballa la terra. Haurem de plantar pals de llum o gasolineres, que és l'únic que puja en este govern radical d'esquerres. És hora d'estar units. Perquè València no s'entén sense l'agricultura! 🚜🍊❌#SOSAgricultura pic.twitter.com/FxHbDWxcAx — Vicente Mompó Aledo (@Vicente_Mompo_) January 16, 2022

Sus palabras generaron críticas y los agricultores recordaron al dirigente del PP que sus compañeros eurodiputados votaron a favor del Acuerdo con Sudáfrica, un documento que perjudica seriamente a los cítricos locales, dicen los agricultores.

"Me hace mucha gracia cuando dicen que van a trabajar por los agricultores. Estos alcaldes hacen campañas que no sirven para nada, no son la solución. Tu partido apoyó el acuerdo junto a otros", le respondió Palleter en otro vídeo.

El acuerdo de Sudáfrica está en vigor desde junio de 2016 y permite que las naranjas sudafricanas entren en los mercados europeos desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre (anteriormente era hasta el 15 de octubre), con una reducción progresiva de aranceles de entrada que en 2025 desaparecerá de entrada que en 2025 desaparecerá definitivamente.

El acuerdo ha favorecido el desarrollo de regiones africanas, pero supone una seria amenaza para el producto local. Además, Europa no estableció la obligación de tratamiento en frío a las importaciones sudafricanas, una circunstancia que ha provocado la entrada a España de plagas que causan graves pérdidas como el cotonet. De aceptarse las propuestas del sector, las importaciones segarían pero mucho más controladas y a precios más elevados por la obligación del traslado en frío, como ocurre en EEUU

El tratado está en revisión y Europa analiza, un lustro después del acuerdo, su impacto en el comercio local. Los países del norte, fundamentalmente Alemania y Holanda, recelan de los cambios porque perjudicarían a su economía y la decisión final dependerá de la capacidad e influencia de España y el sector agrario.

