Luis Planas desautoriza a Garzón: critica que no le haya llamado y tacha de "lamentable" la polémica

El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, ha calificado de "desafortunadas" las declaraciones de Alberto Garzón sobre las macrogranjas y la carne de "mala calidad" de este tipo de ganadería intensiva y ha tachado de "lamentable" esta polémica.

Planas ha criticado que, a día de hoy, el ministro de Consumo no le haya llamado tras hablar de una cuestión que afecta de forma directa a su ministerio. "Lamento no tener una comunicación previa que creo que es de rigor", ha señalado este martes en Onda Cero, donde ha dejado claro que "si alguien habla de alimentación lo normal es que me llame".

El ministro de Agricultura ha considerado que las palabras de Garzón, que reconoce que han sido "manipuladas" por la oposición, han generado una "polémica lamentable" porque "pone en tela de juicio la actividad de gente muy honrada como lo son ganaderos y agricultores". "Este ruido me molesta porque se pone en tela de juicio algo que no merecen, que es que se ponga en duda su trabajo", ha añadido.

La mejor carne "del mundo"

Preguntado por si la ganadería intensiva produce carne de peor calidad, Planas ha sido tajante. "Los alimentos de España son los mejores productos agroalimentarios del mundo", ha dicho, remancando que todos cumplen con los mayores estándares de calidad.

"España es un país que es potencia agroalimentaria y ganadera. Somos el cuarto país exportador de carne de la UE y el octavo del mundo", ha apuntado Luis Planas, poniendo así de relieve el peso económico que la ganadería tiene en España.

Sobre la entrevista de Garzón a The Guardian, fechada en el 26 de diciembre, Luis Planas ha matizado que es "bastante anterior" y ha lamentado que el ministro de Consumo no haya levantado el teléfono para explicarle el motivo por el que habló de un tema que le concierte a la cartera de Planas.

"Manipulación" del PP

Eso sí, ha reconocido que existe "una manipulación" de las "declaraciones desafortunadas" de Garzón y ha señalado de forma directa al PP por utilizar este bulo en la campaña electoral de Castilla y León.

Así, Luis Planas ha salido en defensa del sector agroalimentario recordando que es uno de los pilares de la economía española y ha criticado "que se ponga la duda sobre la calidad y la seguridad de los productos agroalimentarios españoles" porque sólo incide negativamente en el sector.

Por ello, ha insistido en sacar ese "orgullo nacional" que genera ese sector y ha remarcado el trabajo que hace el Gobierno para ayudarles a la recuperación económica tras la pandemia de Covid.

Sigue los temas que te interesan