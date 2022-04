Los mejores cacaos solubles del súper según la 'doctora' Helen: Lidl, Mercadona, Carrefour...

Desde el nacimiento del Cola Cao en 1945, los cacaos solubles se han ido convirtiendo, a través de los años, en uno de los productos más populares para los desayunos y meriendas en España. Generaciones de niños han crecido con esta bebida chocolatada, pero los supermercados, siempre en continuo desarrollo de sus productos de marca blanca, venden desde hace tiempo sus propios cacaos solubles. El motivo: los cacaos y el chocolate son unos productos fundamentales en la dieta de este país.

Así lo atestiguan sus cifras de consumo reflejadas en el último Informe Alimentario elaborado y publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “El consumo per cápita de chocolate y cacao alcanza los 4,02 kilogramos por persona”, sostiene este último estudio consolidado, cuyos datos son de 2020. Por ello, EL ESPAÑOL, en una nueva entrega de El catador de productos, ha querido poner a prueba los diferentes cacaos solubles comerciados por Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl y Alcampo.

Para ello, este periódico ha acudido al “único espacio especializado en catas de chocolate de España”, situado en el número 2 de la calle del Mesón de Paños, en Madrid, para tener una dulce conversación con Helen López. “Soy periodista gastronómica y me he especializado en chocolate”, explica la experta afincada en Madrid desde hace 16 años. “Como mi país, Venezuela, es un gran productor de cacao y hay una amplia cultura chocolatera, en 2011 decidí especializarme en este producto”, cuenta la actual directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid.

Los mejores y peores cacaos solubles del súper

Sin embargo, todo empezó con una “formación autodidacta”, ya que al principio, la experta Helen comenzó a aprenderlo todo acerca del cacao “mediante viajes a las principales ferias europeas del chocolate como las de Ámsterdam, Londres o París”. Allí, poco a poco, fue escalando en este saber chocolatero hasta que la Universidad de Harvard llamó a su puerta: la habían becado para especializarse en chocolate en el Fine Cacao and Chocolate Institute.

Todo ello, le ha dado la experiencia necesaria para organizar multitud de eventos y catas especializadas en chocolate y, en última instancia, sus conocimientos han llevado a la experta a dirigir el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Ahora, la analista Helen López prueba algunos cacaos solubles mezclados con leche entera para contar a este diario sus conclusiones.

Helen López, en un momento de la cata, explicando su valoración de uno de los cacaos solubles. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

–Helen, ¿qué criterios tendrá en cuenta para valorar los cacaos solubles de los supermercados?

–Lo primero que haré, será leer las etiquetas. Aquí buscaré ver la cantidad de azúcar que contienen. Para mí, a mayor cantidad de azúcar será peor porque no es lo mismo un alimento que una chuche. Después observaré su color y su textura. Cuanto más oscuro sea su color significa que es más alcalino, o lo que es lo mismo, tiene menos cacao natural y más químicos.

A continuación, los oleré y probaré en busca de los matices del cacao. Aquí hay que destacar que el cacao en polvo, el soluble, no suele saber mucho por lo que es de esperar que contengan aromas a vainilla, canela, etc. Y, aunque parezca obvio, cada cacao tiene que tener un sabor chocolatoso, que no todos lo tienen.

Alcampo

El cacao soluble de Cao Kido, la marca blanca de Alcampo. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

Tras explicar qué valorará en cada cacao soluble, la experta Helen López se pone más a la obra. Con un litro de leche del tiempo, elaborará cada uno de los cacaos atendiendo a las recomendaciones del fabricante. El primero de los cacaos en pasar a examen será el de Cao Kido, el cacao soluble de la marca blanca de Alcampo. En este caso, el bote de 1 kilogramo ha costado 2,76 euros. “Pone que hay que echar entre tres o cuatro cucharaditas en la taza. Eso haré”, indica la catadora de chocolates.

Pero antes de abrir el bote, la experta le da la vuelta para leer la composición nutricional en la que destaca, con un gesto torcido, que “el primer ingrediente es el azúcar y sólo contiene un 21,3% de cacao”. Y llega el momento de la primera prueba de fuego. Abre el bote de cacao soluble para olerlo y, también, analizar su color. “Se siente un olor muy artificial a cacao”, destaca, “y el color es muy intenso y oscuro, lo que denota que es un cacao muy alcalino, es decir, a mi juicio es algo negativo”, añade la experta.

Helen López, concentrada, oliendo la notas sensoriales del cacao soluble de Alcampo. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

Cuchara en mano, la analista Helen López echa tres cucharaditas en una taza transparente. Luego, echa la leche y explica que la disolución del cacao soluble de Alcampo “deja grumitos”. “Esto no sería malo, porque a algunos consumidores les gusta que haya grumitos, pero a otros no. Esto ya sería según el gusto”, expresa. Al oler la bebida, Helen destaca que percibe matices “artificiales” a canela o helado de chocolate.

–¿Qué le parece el cacao soluble de Alcampo?

–Es súper dulce. Tiene mucho sabor a azúcar y a chuche. Sabe maltoso y, al final, percibo notas artificiales a cacao o vainilla. El sabor me recuerda a bollería industrial.

Acabada la prueba, Helen López clasificaría al cacao de Alcampo en la cuarta posición a causa de las “notas artificiales” que ha percibido.

Carrefour

El cacao soluble de Chococao, la marca blanca de Carrefour. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

“En la composición de este cacao soluble también pone que el primer ingrediente es el azúcar, pero el cacao es incluso más bajo. Sólo contiene un 20%”, expresa con resignación Helen López nada más leer la etiqueta del Chococao, la marca blanca del cacao soluble de Carrefour. En este caso, el bote de un kilogramo ha valido 2,86 euros en el supermercado.

Nuevamente, la analista abre el bote de cacao soluble y le agrada algo: “Es menos oscuro que el anterior, lo que me parece positivo porque significa que es menos alcalino. Es decir, que tiene una composición química menor”. “La textura, como en el primero, es arenosa”, indica. Tras ello, Helen echa tres cucharaditas de cacao en la leche entera mientras cuenta que el producto se disuelve “algo mejor que el anterior” y que su color es también “más claro”, lo que le agrada.

Helen López echa tres cucharaditas de cacao soluble en una taza y le añade leche entera. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

“También me huele más a leche, que es algo bueno. Tiene sus notas lácteas. El cacao no es fuerte, por lo que deja que se perciban esas notas cremosas”, describe la experta mientras huele el interior de la taza. En boca, “el azúcar vuelve a ser súper fuerte. También se perciben notas a malta, a pan, a bollería... De hecho, me parece que tiene un sabor menos artificial que el primero”, sostiene Helen.

Cuando EL ESPAÑOL le pide a Helen López que haga un ranking de los mejores cacaos solubles de supermercado, la experta clasifica el de Carrefour en una correcta tercera posición.

Lidl

El cacao soluble de Goody Cao, la marca blanca de Lidl. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

Llegamos, de esta manera, al examen del tercer cacao. El de la mitad. En este caso, se trata del de Goody Cao, el nombre que Lidl le ha puesto a su cacao soluble de marca blanca. En este caso, el bote de 800 gramos ha valido 2,39 euros. “También el azúcar es lo que predomina y, al igual que el primero, contiene un 21,3% de cacao”, lee Helen López momentos antes de aventurarse a abrir el bote.

Al hacerlo, la analista repite el mismo procedimiento que ha estado haciendo: echar tres cucharaditas en una taza transparente y, sobre el cacao soluble, verter leche entera del tiempo. “Este se disuelve más fácilmente, lo que nos indica que tiene un poquito más de grasa. Para mí, esto es algo interesante”, dice Helen. Previamente, la experta había dicho que el color del polvo de cacao, con una textura “menos arenosa”, era “el más claro de los tres”, lo que es bueno al ser “menos alcalino”.

La experta en chocolates Helen López, probando uno de los cacaos solubles durante la prueba. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

–¿Qué tal le sabe este cacao soluble?

–Éste me gusta. Aunque también tiene mucho azúcar no sabe tan artificial. No se sienten notas artificiales a chuche y me sabe mucho a leche. Es decir, este cacao deja que se exprese bien la leche y tiene buenas notas de cacao.

Esta buena valoración en fase gustativa que le ha dedicado Helen López hizo que, al final de la prueba, el cacao soluble de Lidl ocupase la segunda posición de la clasificación.

Dia

El cacao soluble de Dia. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

El Cacao Instantáneo de Dia, como le llama la empresa, sería el siguiente de la cata. El bote 800 gramos en este caso vale 2,69 euros y a juicio de Helen López, como ha ocurrido con el de Carrefour, “no es buena señal que sólo contenga un 20% de cacao”. “El azúcar vuelve a ser el ingrediente principal”, expone la directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid.

“Uf… me ha dado un golpe de nariz de olores artificiales. Además, es bastante plano y no huele ni a cacao ni a azúcar. Debería oler más dulce porque estas bebidas, que son más chuches que alimentos, se relacionan con momentos dulces y felices y ni eso me sugiere”, esgrime, rotunda, la analista sensorial al oler el interior del bote de cacao soluble.

Helen López huele y observa uno de los cacaos solubles durante la cata. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

Tras elaborar el cacao soluble, con sus tres cucharaditas –en este caso no recomendaba nada, pero así se decidió en comparación con sus competidores, Helen también quiso olerlo a ver si con leche variaba su percepción: “Es tan plano que sólo huele a leche. Está bien que los cacaos solubles dejen que se exprese el lácteo, pero también deben oler a algo”, indica.

–¿Qué tal el sabor del cacao soluble de Dia?

–Es el peor. Sabe muchísimo a azúcar y a aromas artificiales. Percibo notas plásticas y antinaturales. Es muy artificial.

Nada más que añadir. Al final de la prueba, Helen López diría que el cacao soluble de Dia sería el peor de la cata.

Mercadona

El cacao soluble de Cacao Instant, la marca blanca de Mercadona. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

Cerraba la cata el cacao soluble Cacao Instant, el nombre que recibe el de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. El bote de 500 gramos de este producto vale 2,10 euros. “Y, como varios de los anteriores, vuelve a contener un 21,3% de cacao. Es curioso que los que más cacao contienen, tienen esa cifra”, opina Helen López. “El azúcar, nuevamente, es predominante”, añade tras leer la etiqueta.

El color de este producto, para Helen López, “es correcto” y le impacta de manera positiva la textura que tiene: “No es tan arenosa, sino más harinosa, por lo que es de esperar que se disuelva muy bien”. Y, efectivamente, el cacao se disuelve a la perfección y rápido. “No he necesitado ni cinco segundos para disolverlo”, dice Helen. Al olerlo, la experta indica que “tiene un olor más complejo, como a alta, cacao, y a crema”. Atributos que, en este caso, son positivos.

Helen López, directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid, explicando su valoración final. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

–¿Le gusta el cacao soluble de Mercadona?

–Mmmm… Este es el que más me gusta, sin duda. El sabor del cacao está bien, pero me gusta que haya quedado cremoso. Tiene una textura muy buena en boca. Es divertido.

Al final de la cata, Helen López diría que el cacao soluble de Mercadona sería, a su juicio, “el mejor de los supermercados”.

El 'ranking' final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide a la experta en chocolate Helen López, directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid, que haga un ranking y diga cuáles son los mejores cacaos solubles probados. Y la conclusión de la experta no deja lugar a dudas: “El mejor ha sido el de Mercadona; después, el de Lidl y en tercer lugar, el de Carrefour”.

Los cinco cacaos solubles de supermercado testados durante la cata. Jose Verdugo EL ESPAÑOL

En cuarto lugar, la especialista Helen clasifica al cacao soluble de Alcampo y, el que menos le ha gustado ha sido el de Dia.

