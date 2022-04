Nueva agresión homófoba en Valencia: "Maricón de mierda, la gente como tú se tiene que morir"

Un joven ha denunciado este miércoles una supuesta agresión homófoba ocurrida en una discoteca de Valencia durante las vacaciones de Semana Santa.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo 17 de abril en la discoteca Akuarela, junto a la playa de la Malvarrosa, y Ángel Márquez, la víctima, ha pedido la colaboración ciudadana a través de sus redes sociales para identificar al agresor e interponer una denuncia.

Así ha explicado el joven cómo se produjo la agresión. "Estaba en la sala grande con un chico, cuando se acercaron tres y me amenazaron obligándome abandonar la discoteca, lo cual yo inocentemente sin saber lo que iba a pasar le dije que no y el por qué".

Tras negarse a abandonar el recinto, el chico "se abalanzó sobre mí y a base de repetitivos golpes en la cara me tiró al suelo, seguidamente, empecé a recibir golpes e insultos de sus amigos, entre ellos: maricón de mierda, hijo de puta, la gente como tú se tiene que morir".

Una de las amigas de Ángel intentó seprarles sin éxito. "No la dejaron ni reaccionar, también la tiraron al suelo y acabó con varias marcas en la cara". Finalmente, entró "un seguridad y pensando que me iba ayudar, me tiró de malas formas fuera de la discoteca sin tomarme declaración de lo ocurrido y dejándome con las lesiones que os mostraré a continuación".

La víctima ha sufrido una fractura en el tabique nasal, los golpes le han causado un edema en la oreja izquierda y tiene varios hematomas por la cara, cuello y brazos. Además, la agresión le ha causado traumatismo craneal.

"Gracias por el apoyo y difundir, necesito encontrar a mi agresor por favor", ha afirmado Ángel tras hacer pública la agresión.

Delitos de odio

La Comunidad Valenciana registró en 2020 un total de 151 incidentes vinculados a posibles delitos de odio, lo que supone que en el año de la pandemia aumentó un 5% respecto a las 144 denuncias del año anterior. La cifra contrasta con la evolución en el global de España donde se ha producido un descenso del 17,9%.

La mayoría de infracciones penales están relacionadas con el racismo y la xenofobia (58), la ideología (24) y la discriminación por razón de sexo o género (24).

En cambio, según la memoria de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, en 2020 solo se incoaron 27 diligencias de investigación penal por delitos de odio en la provincia de Valencia, 7 en Alicante y ninguna en Castellón.

