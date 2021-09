Un joven trans denuncia que le dieron una paliza en Valencia por llamar "guapes todes" a un grupo

Axel, un joven transexual de 21 años, denuncia haber recibido una paliza en Valencia por su condición sexual. Ocurrió el pasado lunes en la Plaza Honduras. Allí, según explica él mismo, acudió con sus amigos y se dirigió a otro grupo con la expresión "qué guapes todes". Uno de los chicos a los que piropeó fue quien reaccionó de forma violenta. "¿Qué pasa, me estás llamando maricón?", le respondió, y posteriormente le propinó varios puñetazos en la cara y en la espalda.

"Me reventaron la nariz con unas cuantas hostias", denunció Axel en su cuenta de Instagram junto a una fotografía sangrando antes de dar parte de lo ocurrido a la Policía Nacional, tal y como reveló este martes la radiotelevisión valenciana À Punt. "Me pegó un puñetazo en toda la cara. Me tiró al suelo. Yo me tiré también. Me cubrí con los brazos y empezó a pegarme", relató el agredido en primera persona a la cadena pública.

El joven ofreció un relato detallado de lo ocurrido con el propósito de "hacer consciencia y luchar contra la lgtbifobia". Acudió a la plaza con unos amigos, y en un momento determinado se fue a dar una vuelta con uno de ellos.

"Vimos a gente que conocíamos, e íbamos también intentando conocer a más gente. Total, que vimos un grupo y dijimos: 'Qué guapes todes'. Pero el chico se lo tomó a mal no sé por qué, y empezó: '¿Qué pasa, me estás llamando maricón?'", explicó.

Delito de odio

Axel considera que la agresión debe considerarse un delito de odio porque se produjo después de que una persona trans se pronunciara "en género neutro". "Yo no tengo por qué tener miedo de salir a la calle, yo no tengo por qué tener que salir con miedo para conocer a gente", lamentó.

El agredido confía en que la Policía Nacional logre identificar al agresor, si bien reconoce que no recuerda sus rasgos con exactitud. "No me acuerdo muy bien de la cara de ese chico porque aún la tengo un poco en shock en la memoria".

Tras denunciar los hechos, el joven recibió multitud de muestras de apoyo, incluso del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. "Es insoportable. La respuesta a esta escalada de violencia contra el colectivo LGTBI debe ser una cuestión de Estado. Quiero enviar todo el apoyo de la sociedad valenciana a Axel, estamos a tu lado y somos muchos más", manifestó.

