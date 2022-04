El mapa para saber dónde están las furgonetas camufladas de la DGT: evita multas de 200 €

Los conductores de España ya saben que, de un tiempo a esta parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha armado hasta los dientes para vigilar cualquier tipo de conducta irregular que se dé en la Red de Carreteras del Estado. No sólo cuenta con 780 radares fijos –92 de ellos de tramo–, 545 móviles de control de velocidad, 13 helicópteros, 39 drones y 216 cámaras, sino también con las furgonetas camufladas. Su fin es la persecución del correcto uso del cinturón de seguridad o la vigilancia de la no utilización del móvil al volante, cuyas sanciones ascienden a los 200 euros más la pérdida de puntos de carné.

Si bien es cierto que la DGT sólo ha reconocido la existencia de 15 furgonetas camufladas que circulan por todo el territorio nacional, no es menos cierto que se han podido contabilizar más de 20 furgonetas camufladas distintas. Es decir, SocialDrive, una red social de conductores, ha adelantado en un mapa no sólo la ubicación donde han sido avistadas, sino los colores y modelos de las furgonetas. También, dan información acerca de algunos dígitos de sus matrículas.

De ahí que EL ESPAÑOL pueda facilitarle el siguiente listado basado en la información “exclusiva” que proporciona SocialDrive. De esta manera, el conductor podrá estar prevenido de cuáles son las furgonetas camufladas de las DGT cuya noble labor, en realidad, es la de disuadir a los infractores de irrespetar las normas de Tráfico. Estas normas, de hecho, persiguen la reducción de la accidentalidad y las consecuentes muertes en las carreteras españolas. A continuación, el listado actualizado:

Modelo, color y matrícula de la furgoneta camuflada Avistamiento o lugar de operación Renault Máster Blanca (PGC****I) Pontevedra Renault Máster Blanca (****KMS) La Coruña Fiat Scudo Blanca (****JRR) Orense Ford Transit Custom Azul (PGC****U) Lugo Ford Transit Custom Azul (PGC) Madrid Ford Transit Custom Azul (PGC) La Rioja Ford Transit Custom Azul (****LGS) Badajoz Ford Transit Custom Azul (PGC****U) Salamanca Ford Transit Custom Azul (****LHM) Cádiz Ford Transit Custom Azul (****) Las Palmas Ford Transit Custom Negra (PGC****U) Oviedo Ford Transit Custom Negra (****LGT) Cantabria Ford Transit Custom Negra (****KYR) Valencia Ford Transit Custom Negra (****LHN) Oviedo Ford Transit Custom Gris Plata (PGC) Mallorca Ford Transit Custom Gris Plata (PGC****U) Toledo Ford Transit Custom Gris Plata (****LGN) Murcia Ford Transit Custom Gris Plata (PGC****U) Málaga Ford Transit Custom Gris Plata (PGC) Tenerife Ford Transit Custom Gris Plata (****LHL) Albacete Ford Transit Custom Blanca (****LFB) Las Palmas Ford Transit Custom Blanca (****LMW) Valencia Ford Transit Custom Blanca (****LMW) León

El interior de las furgonetas

A tenor del combate frontal que la DGT ha iniciado contra las distracciones al volante por ser una de las mayores causas de los accidentes mortales registrados, Tráfico ha apostado por este curioso escuadrón compuesto por 15 furgonetas. Son, como se aprecia en la tabla, de varios colores, marcas y cómo no, con matrículas “totalmente comerciales”, de modo que el usuario no podrá detectar a estos vehículos ni mirando su matrícula.

El mapa de las furgonetas camufladas de la DGT#FelizMiercoles pic.twitter.com/zcQ2lLBkLV — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 20, 2022

EL ESPAÑOL, pese a ello, sólo conocido una de las furgonetas en un control situado en la intersección de las carreteras M-502 y M-511, en Madrid. Se trata de una Ford Transit color azul oscuro metalizado. Este vehículo a pesar contar con nueve plazas reglamentarias “sólo será utilizado por una pareja de agentes de la Guardia Civil que circularán por todas las carreteras españolas”, ha explicado una agente de la Benemérita.

Por dentro, de hecho, esta furgoneta de la DGT es prácticamente normal: tapicería gris oscura, volante, palanca de cambios automática, guantera... todo. Los únicos dos elementos que sí diferencian estos 15 vehículos de una furgoneta normal son, por un lado, la instalación de un dispositivo de walkie talkie para la comunicación interna de los agentes de la Guardia Civil.

Así se comportaría una de las 15 furgonetas camufladas de la DGT en el momento de detectar una infracción E. E.

Y, por otro lado, está fijado un cartel en el parasol del copiloto que, al bajarse y ser activardas las sirenas –también ocultas– se pueden leer "G. Civil. Alto", en unas letras luminosas de color rojo. Si lo ve por la carretera, significa que le han cazado.

Y es que estos vehículos recorren todas las provincias de España, salvo País Vasco y Cataluña, comunidades autónomas donde la competencia en materia de Tráfico la tienen la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, respectivamente. “Las furgonetas de la DGT pueden estar un día en Segovia y otro en Ávila. Irán variando su ubicación”, contaron a este medio fuentes de Tráfico.

Las conductas sancionables

Pese a ello, las furgonetas no contarán con un radar de velocidad, de modo que si usted supera la velocidad permitida no podrían sancionarle. Pero sí por todas las distracciones que usted pueda cometer durante su conducción. Según la Guardia Civil, las más comunes son las distracciones para mirar el móvil y el GPS, pero no son las únicas.

Vista lateral de una de la furgonetas camufladas de la DGT.

“También hemos detectado cómo la gente va consultando mapas, documentos o van consumiendo comidas o bebidas mientras conducen. Por ello, ahora tenemos estas furgonetas, para detectar cualquier distracción que pueda haber”, explica un agente. Beber –una bebida no alcohólica– y comer no sería sancionable, pero desde la DGT recomiendan no hacerlo en exceso, porque también puede provocar accidentes.

Pero Tráfico sí que reconoce que la Ley de Seguridad Vial considera “infracción grave” conducir sujetando dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, así como, conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la obligatoria atención permanente a la conducción. Estas infracciones suponen una sanción económica de 200 euros y la pérdida de seis puntos.

Además, las furgonetas camufladas también pueden vigilar el correcto uso del cinturón, cuya multa por eludir la correcta utilización del sistema de seguridad asciende a 200 euros y cuatro puntos de carné.

