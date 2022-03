La multa de la DGT por echar mal la gasolina: sanción de 100 euros si no cumples el reglamento

Llevamos ya bastante tiempo con los precios de los carburantes disparados. Tanto es así, que el gobierno ha aprobado en los últimos días la medida de rebajar en 20 céntimos el diésel y la gasolina. Por eso, el ahorro a la hora de repostar es fundamental aunque también, hay que tener cuidado porque no siempre se hace de forma correcta. La Dirección General de Tráfico (DGT) avisa de que si no se cumplen las normas que establece sobre el modo de repostar puede suponer una multa de 100 euros. Va en la línea de las otras multas que te puede poner si te pilla distraído con la música alta en el coche o si no respetas la tasa 0.0 de alcohol.

La normativa que recoge el artículo 115 del Reglamento de Circulación en España concretamente en su punto 3, recoge: "Para cargar combustible en el depósito de un vehículo, éste debe hallarse con el motor parado. Los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles o empleados de estos últimos no podrán facilitar los combustibles para su carga si no está parado el motor y apagadas las luces de los vehículos, los sistemas eléctricos como la radio y los dispositivos emisores de radiación electromagnética como los teléfonos móviles”.

Por tanto, como se refleja este artículo, es imprescindible que cuando vayas a rellenar el depósito, apagues el motor del coche, desconectes cualquier sistema eléctrico y no uses el teléfono móvil mientras repostas. Si te pillan cometiendo alguna de estas infracciones, la DGT lo considera una infracción leve que acarrea multas de hasta 100 euros.

Un hombre repostando en una gasolinera.

El organismo regulador de tráfico considera de vital importancia esta medida porque su incumplimiento puede atentar directamente contra la seguridad de las personas. Estas prácticas podrían llegar a producir una explosión o incendio, especialmente en el caso de utilizar el teléfono móvil, al producirse el contacto entre alguna chispa o radiación electromagnética y los vapores de los combustibles.

