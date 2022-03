¿Fue real la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar? Esto dicen los expertos en golpes

Muchos han dudado a lo largo del día en si la bofetada que le propina Will Smith a Chris Rock formaba parte del guión de la Gala de los Oscar. La duda no se ha disipado del todo hasta que, tras agredirle y ya una vez sentado, -y con el público del Dolby Theatre riendo y pensando que estaba preparado- el ya oscarizado actor le gritara "mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca".

Los invitados comenzaron a enmudecer. Chris Rock respondió aun en shock: "Guau, tío. Era una broma sobre la teniente O’Neal". "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le volvió a responder aún más cabreado Smith. "Voy a hacerlo, ¿vale?", le replicó un noqueado Rock que no sabía ni qué decir.

Secuencia de la bofetada

José Luis Serrano forma parte del equipo de Fightland, un club que ofrece entrenamiento en lucha personas en Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Ha sido boxeador profesional, dos veces campeón de España de Boxeo y cinco veces campeón de la Comunidad de Madrid. A lo largo de su carrera pugilística, disputó 114 combates, con un récord de 102 victorias, permaneciendo invicto durante cinco años seguidos. Es, por tanto, una autoridad en la historia del boxeo expañol y en técnicas del boxeo.

José Luis Serrano es exboxeador, ha sido dos veces campeón de España y es un experto en técnicas pugilísticas. E.E.

EL ESPAÑOL le pide que analice la secuencia completa y la de la bofetada a cámara lenta. Serrano lo tiene claro. "El bofetón es totalmente real. Lo que pasa es que, en realidad, Smith quiere humillarlo".

El experto en técnica de boxeo explica que "Will Smith sabe boxear. Aprendió cuando interpretó a Muhammad Ali, en 'Ali'" por un papel que exigió el aprendizaje de técnicas y un espectacular entrenamiento físico que, combinado con su interpretación, le valió la nominación al Oscar. "Así que sabe pegar fuerte, y no lo hizo. Si quisiera, le habría podido romper hasta la mandíbula". El ya oscarizado actor, sostiene Serrano, "debe pesar además más de 90 kilos de peso".

Bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Óscar

"Quiso humillarlo"

Por todo esto, Serrano está convencido de que "si quisiera haberle dado un puñetazo en lugar de un bofetón, sabría habérselo dado". Viendo las imágenes a cámara lenta, el exboxeador explica que Rock "no estaba preparado porque se advierte perfectamente que no espera el golpe. No se pone en tensión. Si fuera simulado, habría contraído el cuerpo, y no es así".

Por su parte, Smith "le pega con la mano, levanta la pelvis y gira la cadera, pero no ha querido hacerle daño. Ha querido cruzarle la cara, pero no ha querido hacerle daño. Lo que ha querido es humillarlo".

Enrique Durio es actor y especialista cinematográfico en el Oasys MiniHollywood del desierto de Tabernas (Almería). Ha participado en numerosas películas como especialista, sabe caerse y levantarse, incluso desde caballos, y propinar puñetazos simulados.

Enrique Durio es actor y un reconocido especialista cinematográfico. E.E.

Durio también analiza para este periódico la secuencia. "Lo que se ve en la imagen es que, claramente, le da. Pero al verlo a cámara lenta, te hace sospechar es que, ni mucho menos quiere tumbarlo", coincide Durio con Serrano.

"Para empezar, si hubiese querido noquearlo, habría echado su peso hacia delante, dándole de esta manera más impulso y más fuerza al golpe, y vemos que, justo en el momento del impacto, Will Smith echa su cuerpo hacia atrás, para restarle fuerza al impacto".

Además, lo golpea "con la mano abierta en vez de con el puño, y parece apreciarse que no le da directamente con la mano. Más bien le impacta con los dedos, con la mano extendida, lo que hace que el golpe sea muy ruidoso pero no definitivo. Por la forma de dar el golpe, no quiso derribarlo, aunque sí decirle ‘ni una más, con la siguiente te despiertas mañana’.

Más allá de las imágenes, el pronunciamiento de la Policía de Los Ángeles, al respecto, no deja lugar a dudas de que la agresión fue real: "Las entidades de investigación (...) están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia".

El incidente "involucró a un individuo abofeteando a otro". La Policía advierte, además, que Chris rock no va a denunciar a Will Smith. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial". Si Chris Rock "desea un informe policial en una fecha posterior, el departamento de Policía de Los Ángeles estará disponible para completar un informe de investigación".

