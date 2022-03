El secreto del DJ Santi, dueño del restaurante favorito de Alberto Chicote: menú por 12 €

Hace unos años que Santi Garrido conoce a Chicote y a todo su equipo. El hotel Olimpia, situado al lado de su restaurante, es el gran artífice de que el equipo de ‘Pesadilla en la Cocina’ le conozca y tenga relación con él. Fueron ellos quienes les recomendaron la cocina de este dj, a quien le encargan algunos platos para sus huéspedes y que acabó por encandilar a aquellos que ‘salvan’ restaurantes.

"El segundo año me llamaron, suelen reservar para unos 15 días, y me dijeron que comentara en el Olimpia que venían por el arroz, pero que la localización les pillaba malamente", cuenta entre bromas Garrido, chef y jefe ejecutivo de 'La Pepa Bluespace', en Valencia.

La Pepa Bluespace es el restaurante que regenta Santiago Garrido desde hace una década. Lo hizo después de estar unos años en Asia, para poder estar con su niño.

El menú del día más completo se puede degustar por tan sólo 12 euros. Se trata de una comida tradicional evolucionada, tal y como reconoce Garrido que tiene 51 años, "pero es como si hubiera vivido 100". “Hay fusión en mis platos”.

Actualmente, está remontando el vuelo después de que las restricciones por la pandemia hayan hecho que flaquee el negocio. En los tiempos de flaqueza, los miembros del equipo de Warner no se han olvidado de él. Por ejemplo, Alberto Chicote está acompañado por otro Alberto en su equipo. Se trata de Alberto Gómez Letón. "Para mí son mis ídolos", reconoce el cocinero valenciano.

"Con Gómez Letón —cuenta emocionado Santi Garrido— tengo una gran amistad. En el confinamiento me vio tocado, se puso en contacto con mi mujer y me mandó un regalo. Para mí son ídolos, es como si Cristiano Ronaldo regala sus zapatillas a alguien a quien le gusta el fútbol. En pleno encierro me trajo el cartero un paquete y me dijo que era para mí. Era un paquete grande así que le dije que si había que pagar, nada —se ríe el cocinero mientras lo cuenta—. Pues el paquete grande era un portacuchillos de cuero personalizado con mi nombre grabado y me lo regalaba Alberto Gómez Letón. Casi lloro".

Ese es el tipo de relación que ha cosechado Garrido, de 51 años, durante estos años con sus clientes.

"El hombre orquesta"

Santi Garrido se define como el "hombre orquesta". Comenzó recogiendo vasos en una discoteca para pagarse los estudios de cocina y, un día, le dijeron que se pusiera al mando de los platos. De los platos de música, claro, como Dj. Ahí comenzó su segunda carrera: nacía Santi Kal-Kat.

Santi DJ en cabina. Cedida

Parte de ahí que el logo de 'La Pepa Bluespace' sea un cucharón con dos platos de música. "Y mi lema es: sólo entiende mi pasión quien comparte mi locura".

Siempre se ha movido en la costa mediterránea. De hecho, aún hoy mantiene esa segunda pasión de pinchar en discotecas. "La última vez que lo hice fue en Barcelona antes de Navidad", comenta.

Sus dos profesiones se han visto mermadas por la crisis de la Covid-19 y el hecho de vivir en una de las Comunidades que más restricciones han implantado. "Hemos patinado en un par de ocasiones y es frustrante, porque además esos patinazos no dependen de nosotros", apunta. Ahora comienza la remontada.

Durante todo este tiempo, han logrado mantenerse a flote porque pusieron servicio a domicilio. "En lo peor de la pandemia servimos a camareros", por ejemplo.

Actualmente están rebosando por trabajo. Son actualmente tres personas por servicio, aunque los fines de semana se suman más personas.

Las raciones de paella, principal reclamo de la casa, tienen un precio que oscila entre los 12 y los 19 euros, y solo se preparan previa reserva para un mínimo de 2 personas. Tienen especial fama el Arroz Rojo elaborado con sepia, calamar, carabineros, gamba roja, gamba pelada, zamburiñas y pulpo a la parrilla; y la Paella Vegana hecha con verduras frescas de temporada en texturas y una mezcla de setas. Las paellas también pueden encargarse para llevar y, en ese caso, los precios tienen un descuento del 15 %.

El menú del día tiene un precio de 12 euros. Además, cuentan con un menú los sábados (antes también los viernes, algo que retomarán pronto) para la cena. Este es para mínimo dos personas y consta de un entrante a escoger entre Revuelto de seta, ibérico y parmesano, croquetas caseras de pollo, jamón y boletus, sartén de tellinas al ajllo, ensaladilla de cangrejo con crema de piquillos y anchoa o patatas bravas; un plato principal y una jarra de sangría o cerveza para compartir. El precio es de 20 euros.

Comiendo un entrante a elegir, un principal y un postre, el precio puede oscilar entre los 25 y los 40 euros. De hecho, Garrido se siente halagado cuando le dicen que su restaurante es barato, un concepto que cataloga de difuso y relativo. "Para mí barato es nuestro restaurante porque trabajamos con calidad; caros son unos calamares fritos de bolsa por 5 euros".

La Pepa Bluespace es un acogedor restaurante valenciano, "familiar", dice el chef. Tal y como reconoce Garrido, también jefe ejecutivo del lugar, "es un sitio pequeño" y por eso "sólo damos un servicio por comida". "A mí me gusta ir a comer tranquilo y quedarme en la sobremesa tomándome un brandy sin prisas. Eso es lo que yo quiero para los que vienen a comer a mi restaurante.

Actualmente no han vuelto a abrir para cenas los viernes (uno de sus fuertes), pero pronto lo harán. Ya están trabajando los sábados.

Leticia Sabater también ha pasado por La Pepa Bluespace. Cedida

Sus arroces tienen gran fama. "Ahora me han convocado para un festival que hace el Ayuntamiento de Valencia que se llama Tastarroz, la fiesta del arroz valenciano", cuenta Garrido. El mismo se celebrará este fin de semana.

Garrido cree que ha llegado hasta aquí por el "trabajo bien hecho". Los que prueban sus arroces quedan encandilados. "Nos llaman por eso. Estamos en guías gastronómicas y son tantas seguidas que te empujan hacia adelante", cuenta el DJ.

Tal es el buen hacer de Garrido que, incluso, le han ofrecido entrar en alguno de los programas que dirige Chicote, como Top Chef. De momento, es algo que reconoce que aún "tiene pendiente".

Mientras tanto, Santi deberá continuar sacando adelante su restaurante. Ya sabe que cuenta con toda su clientela, entre la que se encuentran Alberto Chicote y todo su equipo.

