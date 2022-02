Alberto Chicote suma un restaurante más sin salvar: los 17 que cerraron tras su visita

Muchos restaurantes que han participado en el programa de la Sexta, Pesadilla en la cocina, se han quedado con un sabor agridulce. No es para menos porque precisamente el chef Alberto Chicote, después de 7 temporadas ha dado un buen repaso a todos ellos. Este 'show' televisivo tiene el objetivo de intentar salvar establecimientos hosteleros en situaciones límite, aunque en algunas ocasiones no lo ha conseguido. Es el caso de los 17 restaurantes que han tenido que cerrar a pesar de que el programa les pagase la reforma. Ya es uno más que el año pasado.

Lo cierto es que, a pesar de que Chicote y su equipo se desvivan cada temporada por intentar que no echen el cierre varios establecimientos mugrientos, desastrosos y muchas veces insalvables, muchos de ellos denuncian que todo lo que se ve en la televisión no es real. De hecho, en 2017 se creó una Asociación de Damnificados de Pesadilla en la cocina que, compuesta por 22 integrantes, denunciaba que el programa era una estafa y que muchas veces, no se hacían adecuadamente esas reformas.

En EL ESPAÑOL con el objetivo de saber cuales son los restaurantes que han cerrado sus puertas y por qué, hemos elaborado una lista con los 17 que ya no están.

Casa Pili (Castro-Urdiales- Cantabria)

Este restaurante es el último que ha tenido que echar el cierre tras la visita de Chicote durante la última temporada que se emitió del programa. Ha sido toda una sorpresa entre el público porque se pensaba que estaba consiguiendo mucho éxito tras la reforma derivada de la visita del chef. Durante el programa, las quejas y broncas por parte del cocinero fueron constantes. Incluso, la dueña vomitó al probar la comida que hicieron en su restaurante para Chicote.

Casa Pili, restaurante de Pesadilla en la Cocina

El cierre se anunció a través de sus redes sociales que se ha llenado de comentarios de apoyo y simpatía a la dueña.

El Castro de Lugo (Madrid)

Fue uno de los restaurantes madrileños del barrio de Tetuán que apareció en el programa durante la primera temporada. Además, fue el programa más visto de la historia de la Sexta con 3.010.000 espectadores y un 15,3 por ciento de share.

Aunque el equipo de Pesadilla en la cocina impidió que cerrase durante la primera vez, el panorama era insalvable. Suciedad, comida en la cocina en malas condiciones e incluso el propio Chicote reconoció que la cocina parecía "un centro de exterminación de personas".

Captura del programa. La Sexta.

La Mansión de Navalcarnero (Navalcarnero)

Chicote definió a este restaurante como "el picadero de Navalcarnero" y esta declaración no gusto nada al propietario del restaurante que terminó por denunciar al programa. Sin embargo, esta denuncia no prosperó y al final, la falta de éxito del establecimiento hizo que tuviese que cerrar sus puertas.

Da Vinci (Alicante)

Aunque, al dueño del restaurante Da Vinci se le veía encantado con Chicote al final del programa, este restaurante ha sido otro al que la reforma no le sirvió para salir adelante. De hecho, el dueño ha afirmado públicamente que los consejos del chef no le sirvieron para nada y que era todo una farsa.

Mosto Tejero (Jerez de la Frontera)

El Mosto Tejero ya andaba en la cuerda floja antes de la llegada del programa de La Sexta. Cuando 'Pesadilla en la cocina' aterrizó en la ciudad del vino no logró evitar el cierre. Se vivieron grandes momentos de tensión entre sus camareros, al dueño escapando en tractor e incluso, insultando a sus empleados. Al final, las ganas de Chicote por solucionar los problemas no fueron suficientes y la venta echó el cierre.

Captura del programa en el restaurante Mosto Tejero. La Sexta.

La Habana (Gijón)

Este restaurante de Gijón, a pesar de que participó en el programa de rebote al afirmar, en más de una ocasión, que se apuntaron a Pekín Express y finalmente les llamaron para Pesadilla en la cocina no se pudo mantener abierto. Quizá el problema, como se reflejaron ellos fue por causas familiares y no tras la visita del tan conocido chef.

Bajaron las persianas el 30 de noviembre de 2019 y también, se mostraron decepcionados con el programa al pensar que fue un montaje.

El Rusiñol (Aranjuez)

El Rusiñol de Aranjuez tuvo que cerrar aunque Chicote puso todo su empeño en salvarlo. Llegó a decir incluso que el pescado tenía "menos chicha que la pata de una grulla".

Sin embargo, los dueños de este restaurante acabaron por abrir nuevos negocios relacionados con la hostelería en Aranjuez.

Irlanda (Ferrol)

El capítulo donde aparecía este restaurante fue uno de los más polémicos porque la dueña tuvo muchos momentos de tensión con el cocinero. Incluso, amenazó con denunciar a la productora pero finalmente no lo hizo.

De hecho, Manoli, su propietaria, fue una de las creadoras de la asociación de damnificados. Ella afirmó que "el programa habría exagerado toda la situación, incluso, colocando grasa en la cocina para dar una imagen que no era real." Sin embargo, poco después echó el cierre.





Captura del programa en bar 'Irlanda' La Sexta

El Rincón de Montse (Daganzo de Arriba – Madrid)

Chicote consiguió que El Rincón de Montse cambiase el nombre de su programa a 'El Cucharón Daganzo'. No obstante, fue lo único que cambió porque en 2017 el restaurante cerró sus puertas para siempre.

El programa se desarrolló entre enfrentamientos y diferentes crispaciones por parte del personal y aunque el chef cambió toda la estética del local creando un ambiente moderno y limpio, no pudieron gestionarlo en condiciones y se volvió a ralentizar el servicio.

Phoenix (Elche)

Poco podía hacer Chicote para salvar esta sandwichería. El chef se dio cuenta al grabar el programa de la mala calidad que poseían los platos. Además, durante la grabación, tuvieron lugar muchas broncas e insultos por parte del personal. Tampoco ayudaron, los incontrolables nervios de su dueño a mejorar la situación.

En parte, todo esto provocó que meses después de la grabación, este local tuviese que echar el cierre para siempre.

Baltias (Madrid)

En este restaurante Chicote casi es agredido. Al cocinero no le sentaron demasiado bien las críticas del ínclito chef y a punto estuvo de darle un puñetazo. Chicote tocó demasiado al otro hombre, al que no le gustaban demasiado sus 'caricias'. Al final, el restaurante ubicado en Madrid acabó por cerrar y ahora está abandonado.

Juan de Austria (Madrid)

Tras la reforma de este asador que llevó a cabo el equipo de Chicote para darle una "nueva identidad", no se pudo hacer nada para que no cerrase. De hecho, este establecimiento tenía ya malos comentarios y el chef, durante la grabación, tuvo varias peleas con el dueño y el personal.





Juan de Austria restaurante captura. La Sexta

La tarantella (Barcelona)

Este restaurante italiano reconoce que la experiencia con el programa fue buena pero no sirvió para que se mantuviese abierto. Era un intento a la desesperada y, al final, nada pudo hacer el equipo de Pesadilla en la Cocina por salvarles. Además, se trató de uno de los programas más emotivos vividos hasta el momento.

Cool Palace (Rivas-Vaciamadrid)

Este restaurante iraní estaba ubicado en un centro comercial y su principal aspiración era convertirse en la referencia de la comida persa en Europa. Contaba ni más ni menos con una inversión de un millón de euros. Sin embargo, a largo plazo la inversión de cientos de miles de euros lastró a su dueño. Tuvo que acabar cerrando.

La Cueva de Juan (Paiporta - Valencia)

El camarero y el dueño de La Cueva de Juan se pelearon y Alberto Chicote tuvo que interceder. Sin embargo, cuando se emitió el programa, el bar ya estaba cerrado y tenía otros dueños. De esta forma, los nuevos propietarios no quisieron saber nada del programa y, con respecto al anterior dueño, ya tenía tomada la decisión de traspasar el local antes de la grabación.

Taberna Lolailo (Valencia)

De entrada, el acento ya era andaluz. Sin embargo, se situaba en la capital del Turia. Lo que no le gustó al chef tras su paso por el local fue la carta que calificó como "desangelada". Sin embargo, aunque se hizo la reforma y el restaurante dio un cambio a mejor, todo siguió igual y acabó cerrando.

Captura del programa en Taberna Lolailo. La Sexta.

Hot Beach (Alicante)

En este restaurante todo era un descontrol. Hot Beach cambió de nombre, pero ni aun así consiguió remontar. Era un lugar donde se pudo ver, con la llegada de Chicote, que predominaban las cucarachas y la suciedad. Además, nada se podía hacer para frenar aquella 'epidemia'. Los camareros bebían incluso durante las jornadas laborales.

