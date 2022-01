Juan del Val reniega de la fidelidad y desmiente los mitos sobre su matrimonio en 'Fuera del mapa'

Juan del Val ha recorrido la localidad conquense de Alarcón junto a Alberto Chicote en Fuera del mapa. El escritor se ha sincerado con el presentador en plena ruta y ha hablado, entre otras cosas, de su matrimonio con Nuria Roca y de la falsa imagen que mucha gente tiene de su relación.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, del Val ha renegado de la fidelidad como pilar de las relaciones sentimentales, aunque ha aprovechado para matizar su postura: "Lo único que yo he dicho es que a mí el tema de la fidelidad en una pareja nunca me ha parecido tan importante. No entiendo que eso cimiente el pilar de muchas relaciones. Además, que no está bien definido lo que es".

"¿Tú te has labrado fama de golferas, o alguien te la ha puesto?", le ha preguntado Chicote. "Creo que lo segundo va a consecuencia de lo primero. A mí me ha gustado vivir, en todos los sentidos. Me parece curioso que a eso se le diga en tono despectivo. Para mí no lo es, por supuesto", asevera el madrileño.

El escritor ha desmentido algunos mitos sobre su matrimonio. Atresmedia

A pesar de que el concepto de relación ha evolucionado, Del Val considera que la sociedad sigue partiendo de la misma base, para él, errónea: "Creo que hay más tipos de familia, pero los códigos que rigen las parejas suelen ser los mismos. Están fomentados casi siempre en la exclusividad y en la posesión", explica. "Son unos códigos que nos cuentan desde muy niños. En eso hemos cambiado muy poco. A mí esos valores no me interesan".

El colaborador de El Hormiguero ha asegurado que este posicionamiento ante las relaciones ha generado falsos mitos sobre su matrimonio con Nuria Roca. "Este es el único problema del porqué este tema nos persigue a mí y a mi pareja. A pesar de que nunca hayamos dicho nada sobre eso", relata.

"Se nos han dicho cosas graciosísimas. Lo leo desde la risa. ¿Poliamor, intercambio de parejas...? ¡Si yo no he dicho nada de eso! Sin embargo, la gente lo que ha interpretado es eso", prosigue Del Val.

Sorprendido por las afirmaciones de su entrevistado, Chicote ha afirmado que una década atrás sería totalmente inviable esa conversación en televisión, pero Juan del Val no está del todo de acuerdo con ese planteamiento: "En los años 80 había entrevistas en televisión en las que algunos personajes decían cosas que hoy serían consideradas verdaderas barbaridades. He escuchado a folclóricas diciendo cosas verdaderamente maravillosas, a la par que transgresoras. Hoy uno dice una cosa sobre la fidelidad y todo el mundo se vuelve loco. Somos una panda de flojos", sentencia.

