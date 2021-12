Juan del Val se moja en política y desvela a qué partido vota en su entrevista con Nuria Roca

Nuria Roca ha recibido una visita muy especial este domingo en La Roca. La presentadora ha entrevistado al escritor y colaborador televisivo Juan del Val, que además es su pareja desde hace más de dos décadas.

"Hace 23 años me entrevistó y me acabé casando; hoy a lo mejor le entrevisto yo y me acabo divorciando, quién sabe", bromeaba la valenciana al recibir a su marido. Antes de dar comienzo a la entrevista, el invitado y la presentadora se dieron un beso que causó furor en plató. "Voy a contar toda la verdad", adelantaba Del Val.

El escritor se abrió en canal y confesó cuál ha sido el momento que más miedo ha pasado en su vida: su adolescencia. "Viviendo en una familia maravillosa en la que podías tener una vida fantástica, resulta que yo sufría sin motivo", relataba.

"Ahí pasé muchísimo miedo e incertidumbre, pero a partir de ahí no soy una persona con miedo", añadió el madrileño.

La política también estuvo presente en su entrevista. El autor de 'Delparaíso' desveló a qué partido vota. "Excepto en mi juventud, que me apunté a las Juventudes Comunistas, yo he sido toda mi vida votante de Izquierda Unida y del PSOE, siempre".

"Ahora, evidentemente, lo voy a dejar de ser", comentó. "No me gusta nada en absoluto el presidente que tenemos ni la manera en la que ha construido un Gobierno. Yo no estoy de acuerdo con ella".

Juan del Val asegura respetar "a todos los votantes de cualquier partido, excepto a los de Bildu". Sobre si respeta a los seguidores de la ultraderecha, aseguró que "al votante de Vox sí, a su ideología no. Porque creo que falta un camino al rechazo expreso a una violencia que se ha vivido hasta hace muy poco tiempo. Considerar normalizar e integrar en la política a personajes como Otegi me parece ciertamente peligroso y sobre todo humillante".

Sobre su exposición pública, Del Val afirma que decidió dar el paso de ponerse en el foco para ayudar en el momento de "dificultad económica" que atravesaba su familia. "Hubo un momento en el que yo me preocupé y tomé una decisión que tenía que ver con intentar ganar más dinero, y decidí exponerme". Sin embargo, el autor aseguró que su máxima popularidad ha llegado con su participación en El Hormiguero.

El colaborador desveló que estuvo a punto de exponerse todavía más participando en el reality Supervivientes: "Yo quería ir, porque creía que tenía la necesidad de ir. Al final aquello no cuajó porque no nos pusimos de acuerdo en la pasta. Si no, hubiera ido", aseveró ante su esposa.

Sobre su imagen de "sobrado", Del Val reconoció que sus formas "muchas veces son vehementes". Y añadió: "Me considero una persona humilde, poco modesta, eso es verdad. Las críticas de alguien que me conoce y quiere me las tomo muy en serio".

Nuria Roca quiso saber si le molesta que le definan como "el marido de". "Hay un cierto desconocimiento. ¿Cómo me va a molestar que me digan que soy el marido de Nuria Roca, si soy el marido de Nuria Roca?", espetaba. Pero la presentadora afirmaba entonces que ese comentario muchas veces busca "desacreditarle".

"Si alguien dice que estoy en los medios por ser tu marido, yo creo que está equivocado. Tengo la certeza de que si no te hubiera encontrado, mi vida habría sido objetivamente peor, vital y profesionalmente. Ser 'el marido de Nuria Roca' me encanta", sentenció.

