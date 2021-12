RTVE se pronuncia sobre el suicidio de Verónica Forqué: "Reflexionaremos profundamente"

José Manuel Pérez Tornero ha comparecido este lunes en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. El presidente de la cadena pública ha abordado las últimas polémicas relacionadas con la institución y con su propia figura.

En concreto, Tornero se ha pronunciado sobre el polémico fichaje de dos excolaboradores suyos, Mireia Pi y Luis Pastor, como subdirectores de Proyectos y Desarrollo y de Estudios y Transferencia del Conocimiento, respectivamente. "Estas dos personas, igual que cualquier otra, han sido elegidas por concurso público, siguiendo la normativa de RTVE", ha aseverado sobre lo publicado por El Mundo.

"Se han seguido todos los procesos de selección, se han valorado los méritos y se han establecido las condiciones con perfecta objetividad", insiste el presidente, que además asegura que no ha tenido "arte ni parte en este asunto" y recalca que ha sido "un proceso transparente y claro".

Sobre la empresa familiar de la que figuró como administrador y apoderado y que colaboró con la Universidad Autónoma de Barcelona mientras él era catedrático a tiempo completo, Pérez Tornero afirma lo siguiente: "Todo lo que he hecho en mi carrera académica ha sido ético, ha cumplido la legalidad al 100% y en ningún caso es compatible con las acusaciones que se han articulado".

"Ninguna empresa participada por mí ha facturado nada a la UAB, ni medio euro. No es cierto lo que se ha escrito", ha espetado el presidente de RTVE. "He cumplido siempre con la ley, mi comportamiento no se debe entender como un ánimo de lucro", remarca.

El compareciente ha insistido en que cumple escrupulosamente con la ejemplaridad exigible a un cargo como el suyo y afirma: "Cuando acepté ser presidente de RTVE lo hice por servicio público, mi vida habría sido mucho más cómoda en la Universidad".

En cuando a la crisis de audiencia de RTVE, Tornero se muestra "razonablemente optimista" y defiende que "se ha logrado frenar la tendencia descendente pese a que los mecanismos que teníamos para frenarla eran pocos".

A pesar de que en varias ocasiones se ha mostrado escéptico con el actual sistema de medición de audiencias, Tornero ha querido aclarar su postura: "Si quisiéramos anular el sistema actual porque no nos va bien, estaríamos rompiendo las reglas del juego. Queremos complementarlo con otro sistema, con el acuerdo de la comunidad académica y científica".

El exacadémico adelanta que RTVE cerrará el curso con "decenas de millones de beneficios", aunque sus cuentas seguirán sin estar equilibradas. Para ello, la Administración se ha puesto como objetivo "gastar lo justo e internalizar la producción".

Finalmente, Tornero se ha pronunciado sobre la posible responsabilidad de RTVE y del formato MasterChef Celebrity en los problemas de salud mental de Verónica Forqué y su posterior suicidio. "MasterChef no es un reality, sino un concurso de habilidades. A veces los matices entre uno y otro son discutibles", ha expuesto el presidente.

"Es importante que de ahora en adelante tengamos estos valores muy presentes, que la audiencia no sea el único razonamiento", prosigue. No obstante, ha recalcado que "una cosa es lo que hagamos en una radiotelevisión pública y otra es lo que a partir de eso hagan las redes sociales". A pesar de ello, Pérez Tornero asegura que en la cadena reflexionarán "profundamente" sobre este asunto.

