Inés Manzano, ganadora de 'La Voz': "He recibido 'hate' durante el programa, pero he sabido gestionarlo"

La última edición de La Voz llegó a su final el pasado sábado. Inés Manzano se proclamó ganadora ante millones de espectadores, otorgando a Pablo Alborán su primera victoria en el que ha sido su debut como coach en el talent de Antena 3.

Esta joven artista conquistó al público presente con su interpretación de Ease on me, de su cantante 'talismán' Adele. La concursante ha interpretado tres temas de la cantante británica en su paso por el talent y, en vista de los resultados, ha sido todo un acierto.

Inés tiene más de 400.000 seguidores en TikTok, una popularidad que le ha ayudado a gestionar la exposición del programa y los comentarios de odio, a los que no quiere dar importancia tras proclamarse vencedora de uno de los formatos más importantes de la televisión.

🎙 Así vivió Inés Manzano su paso a #LaVozAntena3 y nos dejó la piel de gallina. 😱



¿Te gustaría que ganase #LaVozFinal? Entonces no te la pierdas esta noche, llena de emociones y las mejores voces. 🥳 https://t.co/MT1bNEsFJt pic.twitter.com/cMy8YnXXvJ — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) December 18, 2021

¿Cómo te sientes tras ganar 'La Voz'?

Si te digo la verdad, todavía no he procesado lo del otro día, estoy tomándome las cosas con calma.

¿Cómo ha reaccionado tu entorno?

Ellos tampoco se lo creían, es algo que veían muy complicado y están todavía en shock.

¿Con qué actuación te quedas de todo tu concurso?

Me quedaría con mi actuación de Asaltos, que no fue la mejor pero es a la que más cariño le tengo. Canté una canción de Adele a la que tengo mucho apego y me sentí muy cómoda en el escenario. Adele es una mujer que escucho mucho, su voz me resulta fácil de cantar y me gusta mucho.

¿Y una que se te haya atascado?

Sin duda la de la semifinal. Es una actuación que no he podido volver a ver porque no tengo buen recuerdo. Fue una canción complicada de hacer, el arreglo era muy diferente al original y fue todo un reto, pero yo me quedé a gusto.

¿En algún momento pensaste que el público iba a tener más difícil conectar contigo por cantar en inglés?

La inseguridad estaba ahí, pero siempre he tenido claro que quería cantar algo con lo que yo estuviera cómoda. Si a raíz de eso podía gustarle al público, pues era un plus, pero no me siento cómoda cantando en español y pensé "bueno, vamos a ver a dónde llegamos con esto".

¿Por qué decidiste elegir a Pablo Alborán como coach?

A lo mejor por el hecho de que era su primera vez, era 'novato' como yo, para estar en igualdad de condiciones. Creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en todo el programa. Ha sido maravilloso tenerle como coach y como compañero.

Una actuación digna de una ganadora ✨. Inés Manzano nos emocionó a todos con el tema de Adele que la llevó a la victoria de #LaVozAntena3.



Disfruta de su vibrante actuación al completo 🎤. https://t.co/0sbeepfZLy pic.twitter.com/iyzSInQC9J — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) December 19, 2021

Te vimos muy emocionada al pisar el escenario en las Audiciones y luego en todas tus actuaciones. ¿Era tu primera vez sobre un escenario?

Ha sido mi primera vez en un escenario de este tipo. Es muy abrumador porque es muy grande, la banda toca en directo... Mi emoción también era porque cantar es una labor interpretativa y cuando aguantas las emociones mientras estás cantando lo sueltas todo cuando acabas.

¿Ha sido importante el apoyo de tu familia en tu paso por el programa?

Sí, desde luego. Ellos han estado ahí para decirme "nosotros estamos encantados con lo que tú quieras hacer". Si yo hubiera querido presentarme en este programa y no hubiera tenido su apoyo, habría sido otra dificultad añadida a lo difícil que ya es esto.

Tienes 400.000 seguidores en TikTok y has hablado del 'hate' que a veces has recibido. ¿Esto te generó inseguridades a la hora de participar en 'La Voz'?

Creo que ha sido incluso una ventaja, porque al saber cómo funciona la exposición pública y el hate que puedes recibir de la gente, fui al programa preparada para lo que viniera. Obviamente he recibido hate en el programa, pero he sabido gestionarlo mejor que otros compañeros que se enfrentaban a eso por primera vez.

¿Pensaste en decirle algo a los haters al proclamarte vencedora?

Para nada. Estaba pensando en mi familia y en el momento que estaba viviendo. Los haters son lo último que se me pasaba por la cabeza en ese momento, no me suele gustar darles importancia.

¿Qué planes de futuro tienes tras 'La Voz'?

Ahora mismo trabajar y trabajar. Y que lo que venga sea lo mejor.

¿Te presentarías a Eurovisión?

Me produce mucho respeto y eso que siempre he sido muy fan, porque a mis padres les ha encantado toda la vida. Me gusta verlo, pero no sé si participar sería lo mío.

