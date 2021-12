La emotiva historia de Alexia de ‘MasterChef Junior’: Quiere ser médico para ‘salvar padres’

Este lunes arrancó la novena temporada de MasterChef Junior, y en las redes sociales pronto destacó el nombre de Alexia. Y es que la pequeña, de 8 años y procedente de Murcia, ha conquistado a todos con su historia personal, pues perdió a su padre cuando tenía cuatro años.

Esa pérdida ha marcado mucho a Alexia, tanto como para querer ser de mayor médica y así ayudar a otros niños para que no tengan la misma suerte que ella y que no pierdan a sus padres. “Como tengo muchos maletines en mi casa, juego a los médicos porque quiero ser médica para que los niños no se queden sin padre. Mi padre falleció cuando yo tenía cuatro años y lo pasé fatal. Como mi padre fue la primera persona que me enseñó a cocinar, quiero que MasterChef sea un homenaje para él. Lo quiero mucho y lo echo mucho de menos, pero aún lo tengo en mi corazón”, dijo la pequeña.

Más tarde Alexia volvió a mencionar a su padre al hablar de sus pendientes, que son dos pequeñas estrellas. Asegura que son sus amuletos favoritos, pues representan a su padre, que está en el cielo.

Aparte de esto, Alexia se define como una chica que se pone muy contenta cuando entra a una cocina. Afirma que es un poco “diablilla”, y que no sabe mentir, pues le da la risa. Le encanta bailar, y saca muy buenas notas en el colegio.

De momento Alexia continúa en el programa, pues MasterChef Junior no la despidió en la entrega de ayer. Sin embargo, sí que acabó la aventura televisiva para Sara, Rubén y Marcos, los tres jóvenes chefs que lograron menor puntuación en las diferentes pruebas del concurso.

