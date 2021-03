Juan del Val cuenta en 'Sálvame' que María Teresa Campos le hizo la vida imposible a Nuria Roca

El habitual colaborador de El Hormiguero y El Desafío, Juan del Val, ha saltado este martes a Telecinco para promocionar su nueva novela, Delparaíso. Así, pudimos verle en Sálvame, donde charló con Jorge Javier Vázquez de asuntos más allá de su obra en cuestión. Y es que el presentador quiso saber su opinión sobre los temas que se tratan en el programa de corazón, como el rey emérito, David Bustamante o Las Campos.

Fue al llegar al clan familiar cuando Juan del Val sorprendió a todos, al explicar lo mal que lo pasó su esposa, Nuria Roca, cuando trabajó bajo las órdenes de María Teresa Campos en esa misma casa, Telecinco.

Aunque se refirió a la madre de Carmen Borrego y Terelu Campos como “historia de la televisión” y destacó que había hecho “cosas importantísimas” en la pequeña pantalla, relató que “a nivel personal” no tiene una buena opinión de ella.

“¿Por qué no tienes buena opinión?” le preguntó Jorge Javier Vázquez. “Profesional, tengo una opinión extraordinaria, insisto. Personal, yo no la conozco, pero Nuria Roca, mi mujer, trabajó con ella. Y por definirlo de una forma elegante, digamos que no fue una buena experiencia. Yo no estaba allí, pero esa experiencia no fue buena. No lo pasó bien y yo, por solidaridad, evidentemente, tampoco. A mí no me ha hecho nada, pero a una persona tan próxima sí”.

“De eso fue hace bastante tiempo, fue en las tardes de aquí, hace casi 20 años, pero imagínate... Yo ahora hablo porque me preguntáis, porque si no...”, aclaraba el periodista, que bromeaba sobre su capacidad para meterse “en líos”. “Terelu siempre ha sido muy generosa con Nuria y conmigo”, añadía.

El programa al que Juan del Val hacía referencia es Buenas tardes, un espacio que Telecinco programó en las tardes del año 2000 para competir contra el magacín Sabor a ti, que presentaba Ana Rosa Quintana en Antena 3. Nuria Roca se encargaba de un concurso, y María Teresa Campos era la directora y creadora de la idea original. El programa solo estuvo en antena entre finales de noviembre de 2000 y enero de 2001, y en la última etapa la propia Campos ejerció de presentadora.