Utilizas mal los intermitentes y no lo sabes: la multa de la DGT al 60% de los conductores

Uno de los fallos que más se comenten en la conducción es el mal uso de los interminentes. Se estima que el 60% de los conductores no sabe utilizarlos adecuadamente y la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende remediar esta situación porque puede causar muchos siniestros en las carreteras españolas. Por eso, el organismo recuerda que no activarlos cuando es obligatorio supone una infracción grave y está castigado con una multa de 200 euros. Además, a partir del 21 de marzo la DGT también te podrá multar con 100 euros si no respetas la nueva norma en los adelantamientos o con 200 euros si aparcas en zona prohibida.

La mayor confusión a la que se enfrentan los conductores es sobre utilizar los interminentes al circular por una rotonda. En esta línea, la DGT avisa de que no hay que hacer uso de los mismos al entrar en las rotondas ni tampoco activar el intermitente izquierdo para avisar de que se pretende seguir recto y no se va a salir por la siguiente salida. Eso sí, se deben activar cuando se cambie de carril al central o se vaya a salir de la glorieta.

Según los datos que maneja tráfico, el 30% de los conductores suele fallar en poner el intermitente a la izquierda cuando se aproxima a una rotonda. Pero esto es incorrecto simplemente porque no supone una salida o desvío de carretera. No hay que confundirlo con lo que informa la señal circular de las glorietas que únicamente indica el sentido obligatorio que deben seguir los conductores.

Los #intermitentes son una forma de expresión con la que advertimos de las maniobras que vamos a realizar, evitando #accidentes en la vía y haciendo la circulación más fluida.



Son fáciles de usar, no consumen, no se gastan con el uso 🟠.



¡Úsalos!



👉https://t.co/4ivG9gx3WB pic.twitter.com/dLuip34Ml2 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 11, 2020

Cuando se circula por una glorieta siempre hay que señalizar la salida para informar a los conductores que se encuentren detrás sobre la dirección que se vaya a seguir. Por otro lado, siempre se deben indicar las incorporaciones a la circulación. Por ejemplo, al salir de un estacionamiento o al entrar a una autovía.

También, es obligatorio indicar a través de los intermitentes cuando se vaya a realizar un adelantamiento o cambio de carril para no sorprender a los demás vehículos y, por tanto, evitar accidentes.

