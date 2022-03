Los divorcios en España suben un 2,5% en 2021: las comunidades donde más crecen y más bajan

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2021 sumaron un total de 97.499, lo que supone un aumento del 2,5% con respecto al año anterior. Pero no todos los datos aumentan, sino que depende de los distintos tipos de demanda. El año pasado disminuyeron las nulidades y las demandas de separación (tanto consensuada como no consensuada), y lo que subieron fueron los divorcios.

La comunidad que lideró esta clasificación en 2021 fue Canarias con 247,5 demandas de disolución por cada 100.000 habitantes. Le siguen la Comunidad Valenciana (238,8), las Islas Baleares (229,7), Murcia (225,4), Andalucía (218,8), Cantabria (213,7) y Cataluña (208,3). Todas estas comunidades autónomas superaron la media nacional, que se situó en 205,7 demandas de disolución por cada 100.000 habitantes.

Por el contrario, los territorios donde se presentaron un menor número de demandas fueron Castilla y León, con 162,3; País Vasco, con 170,1; y Comunidad Foral de Navarra, con 180,8.

Las 57.168 demandas de divorcio consensuado presentadas en 2021 fueron un 4% más que las de 2020; las 36.337 demandas de divorcio contencioso se incrementaron un 0,7%; las 2.687 de separación consensuada experimentaron un descenso del 0,4% y las 1.187 de separación contenciosa, una disminución del 3,9. Durante el mismo periodo, se presentaron 70 demandas de nulidad, frente a las 78 de 2020. Todo esto se extrae de los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En 2021 se presentaron 12.955 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 14,4% más que el año anterior. Las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas se presentaron 32.162, un 7% más que en 2020. Por lo que respecta a las demandas de modificación de medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 24.032 consensuadas, un 13,2 % más que en 2020; y 26.548 no consensuadas, un 5,4% más que en el año anterior.

El último trimestre

Entre octubre y diciembre de 2021, el número de demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios, se redujo en un 12,6% respecto al mismo trimestre de 2020. En ese periodo, se presentaron 25.183 en total.

En el cuarto trimestre del pasado año, todos los tipos de demanda de disolución matrimonial mostraron disminuciones interanuales. Las 14.416 demandas de divorcio consensuado fueron un 14,6 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2020.

Las 9.777 demandas de divorcio no consensuado representaron un 8,9% menos. Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se presentaron 666, disminuyeron un 17,6 por ciento, y las 313 no consensuadas lo hicieron en un 13,3% respecto al cuarto trimestre de 2020. El número de demandas de nulidad, 11, disminuyó un 50% en relación con las presentadas en el cuarto trimestre de 2020.

