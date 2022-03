El periodista español Pablo González, detenido en Polonia, estaba la lista de prorrusos de Soros

Desde el pasado lunes 28 de febrero el español Pablo González Yagüe está en la prisión de Rzeswów, ciudad al suroeste de Polonia y la capital más grande y más cercana a Ucrania. Fue detenido en la frontera entre Polonia y Ucrania acusado de ser "un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor general de la Federación Rusa", según Stanislaw Zaryn, portavoz del Gobierno de Polonia.

Se encontraba cubriendo el conflicto para Público y LaSexta. González es periodista independiente y también politólogo. Es vasco, está afincado laboralmente en Varsovia (Polonia), aunque su familia reside en Bizkaia. Tiene tres hijos de 14, 9 y 7 años con su pareja, Oihana Pavel.

Pero Pablo nació en Moscú. Es nieto de uno de los ‘niños de la guerra’ evacuados a Rusia durante la Guerra Civil. Habla inglés, ruso y polaco y está especializado en Europa del Este. Colabora con LaSexta, Público, Gara, Naiz y es director y cofundador de Eulixe, una publicación digital independiente.

En ella se define como un "periodista por vocación con amplio conocimiento en la geopolítica de la Europa del Este". Licenciado "en filología eslava y máster de estudios estratégicos y seguridad internacional". Posee "más de diez años de experiencia cubriendo la información de Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas para diferentes medios".

Uno de los últimos conflictos que cubrió fue la segunda guerra del Alto Karabaj, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán entre septiembre y noviembre de 2020. Desde allí relataría la importancia de los drones en el conflicto y de como se salvó de un bombardeo mientras buscaba una pelota del Fútbol Club Barcelona para hacerle una foto.

Lo contó en una entrevista concedida a la web descifrandolaguerra.es. "Cuando entro al patio donde estaba la pelota escuché el primer zumbido de los Grad, que es muy corto, y después la explosión cerca, en un radio de un kilómetro. En ese patio en el que estaba tirado no cayeron. Recuerdo que yo no tenía ni chaleco antibalas ni casco porque me vine directo de Varsovia y los había dejado en Euskal Herria. Me habían prometido chaleco y casco en Armenia pero tardé en hacerme con ellos".

El Gobierno polaco ha abundado que lo ha detenido al realizar "actividades para Rusia mientras aprovechaba su estatus periodístico. Esto le permitió moverse libremente por Europa y (otros países de) el mundo, incluyendo zonas afectadas por conflictos armados y áreas de tensión política".

De momento, según las autoridades polacas, se enfrenta a tres meses de prisión preventiva, mientras que el Gobierno español aseguró hace dos días que el cónsul español ya había contactado con él. Su abogado es Gonzalo Boye, condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla y Diego Prado y Colón de Carvajal. También es el abogado de Josu Ternera o de Carles Puigdemont.

Por su libertad han clamado ya diputados de Podemos como Pilar Garrido, Juanjo López de Uralde, el exdirigente Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, de Más País, o la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurúa, además de Reporteros Sin Fronteras y asociaciones de prensa.

Esta no ha sido su primera detención: el 6 de febrero, mientras cubría un reportaje en el Donbass (Ucrania) fue requerido para que acudiera a Kiev a declarar ante los servicios secretos ucranianos. El motivo, el mismo: se le acusaba de ser prorruso e informador del Kremlin.

En su cuenta de Twitter solo publicó dos tuits al respecto, y en los dos hizo hincapié de que la agencia de seguridad ucraniana le había copiado el teléfono. "Estoy libre, pero bajo amenaza de expulsión muy cercana. Gracias a todos por vuestro apoyo. De momento no os puedo explicar todo, pero es un sin sentido majo… Y el SBU me ha copiado el teléfono, eso lo digo ya".

Posteriormente se sabría que el CNI, mientras permanecía aun en Ucrania y tras su detención, contactó con su familia en el País Vasco, según detalla el periódico Público. Por ello, el periodista abandonó el país y regresó a España.

Pero a finales de febrero se desplazó a Polonia para cubrir para La Sexta y Público la situación de los refugiados ucranianos, y es cuando volvió a ser detenido en Przemyśl la noche del 27 al 28 de febrero.

Su señalamiento comenzó en 2016, pues fue uno de los periodistas españoles clasificados como prorrusos por la Open Society Foundations, la fundación internacional de George Soros.

Que Pablo González formaba parte de ella lo difundió Sputnik, la agencia rusa de noticias vetada en la Unión Europea por propagandista y señalada por la Comisión como "parte de la maquinaria de guerra de Rusia" junto con Russia Today (RT).

Sputnik se hizo eco de un artículo de Pablo González, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, titulado ‘Decepción y preocupación por la filtración de la lista Soros’. Publicado el 16 de agosto de 2016 en el digital vasco Naiz, el enlace no está operativo.

"La fundación Soros (directa e indirectamente) es activa en el espacio europeo para promover según qué ideas. Llama la atención su trabajo a favor del gobierno salido en Ucrania tras las protestas del Maidán de Kiev. La fundación Soros ha querido promover y mejorar la opinión pública europea respecto de la nueva realidad ucraniana, y frenar lo que ellos consideran una influencia rusa en aumento en Europa", señaló González en el artículo, según cita Sputnik.

Aseguró también que los documentos que más le llamaron la atención fueron dos. "En primer lugar, una lista de cuentas de Twitter y medios de comunicación influyentes en el tema ucraniano en castellano, y otro documento que habla de la influencia en el debate ucraniano en el Estado español, para el que se convoca un trabajo de 3.000 palabras a razón de 6.500 dólares".

Pablo González figuraba en esa lista, junto al de varios periodistas, académicos, activistas, humoristas, políticos y otras personas a los que la Fundación Soros denominó 'Key Pro-Russian Opinion Formers' (formadores de opinión prorrusa)".

