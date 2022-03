El 'pelotazo' de Diego y Carlos: así ganan un 8% con la guerra de Ucrania invirtiendo con una App

En la televisión aparecieron los bombardeos en Ucrania y Diego se quedó consternado por la magnitud de ese ataque a cientos de infraestructuras, y que afectaba a tantas personas. Entonces, se puso a pensar en que los materiales finitos y preciados ganaban mucho valor. Descolgó el teléfono y llamó a su amigo Gonzalo para pedirle consejo. Ese jueves, el pasado, en su cuenta desaparecieron 2.000 euros: había invertido 1.000 en oro, 500 en petróleo y otros 500 en plata.

“Fue por pura recomendación”, reconoce. Son productos financieros que siguen la evolución del precio de las materias primas en el mercado, es decir, que no le va a llegar a casa un lingote: son activos intangibles. Una semana después el oro ha subido un 3%, la plata un 6,7 y el petróleo un 22,3%, aunque evidentemente puede cambiar. En total, lleva ganados unos 170 euros.

Gonzalo se adelantó a los acontecimientos; se lanzó el 21 de febrero. Justo ese día, Putin intensificaba la presión sobre Kiev y dejaba una puerta abierta a la invasión total de Ucrania, según publicó EL ESPAÑOL. “Yo tengo 1.000 en oro, 500 en plata y 1.000 en petróleo. Desde entonces, en los dos primeros he ganado un 3% y en el último, un 20%”, cuenta en una llamada.

Él se informa a través de varios economistas que dan una visión global, y saca sus propias conclusiones. “Históricamente, el oro y la plata han sido valor de refugio, son bienes escasos, no están sujetos a la inflación, te protegen. Yo tengo ahorros que no necesito y no quiero que se deterioren por la subida de precios, carburantes, luz, etcétera”.

Ninguno de los dos colegas se arrepiente porque lo hacen por protegerse económicamente en una situación difícil de predecir, aun así, estos dos amigos barceloneses de 24 años prefieren dar un nombre ficticios. Diego lleva dos años vendiendo productos en una compañía y estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE), y su amigo es matemático y trabaja desde hace un par de años en el sector de la salud.

Un examen para entrar en la aplicación

“Cuando estalló todo lo primero que vi fue cómo estaban mis criptomonedas y evidentemente había habido una bajada sustancial. Le pregunté a mi amigo si lo quitaba todo”, recuerda. Él le respondió que se calmara, pues a largo plazo se podía mantener porque seguramente se iba a corregir. En cambio, le animó a “meter en otras cosas”.

Lo ha hecho a través de la aplicación Degiro. Tuvo que aportar un DNI, fotos, su huella, contraseñas y confirmación por SMS, email y una transferencia de un céntimo desde su cuenta bancaria. También le hicieron un examen, tipo test. “Era de nociones muy generales, me preguntaban sobre la bolsa, inversión...”.

Por ejemplo, una de las preguntas era: “¿Qué son los ETFs?”. “Las respuestas que me daban eran o que replican el precio de los materiales, de tecnologías o son fondos de inversión”. La repuesta correcta era la primera. Los Exchange Traded Funds son aquellos cuyas participaciones se negocian en bolsas de valores; suelen consistir en reproducir la evolución de índices bursátiles o de renta fija.

Un concepto complicado de definir para alguien que no sepa, pero más fácil si está entre otras opciones que no tienen nada que ver.

Los inversores siguen refugiándose en el oro al compás de las citas electorales

En la web de la empresa anuncian que se puede invertir “sin comisión o con comisiones increíblemente bajas”, aunque puntualizan que pueden aplicarse por tipo de cambio, conectividad, costes externos de producto o diferencial (spread).

“La tarifa por costes externos no se aplica para la selección principal de ETFs. La selección principal de ETFs gratis está basada en una política de uso razonable”, continúan. También añaden que cuenta con dos millones de usuarios actuales, en más de 18 países, y que es “la plataforma de inversión líder en Europa”.

La opinión de los expertos

Diego guarda sus ahorros en esas criptomonedas, en el banco, en algún fondo de inversión (uno de ellos de crecimientos de plantas de cannabis). “A los que les pido opinión son personas que han hecho algún curso profesional o son economistas, todos de entre 24 y 26 años”.

Parece sencillo, pero tiene sus sombras. Para Darío García, analista del bróker XTB, en las materias primas, la principal ventaja es también el mayor inconveniente: “La volatilidad e incertidumbre de los eventos actuales”. Explica que el inversor ha de conocer los riesgos y la necesidad de disponer de una “formación y estrategia”.

Según sus conocimientos, “el mercado está lo suficientemente caliente” para avisar de que se llega tarde a esa subida, aun si esta continúa en los próximos días. No obstante, se observa algo que puede llevar decidir no invertir: que no hay estabilidad en el comportamiento.

Oportunidades de trading Eduardo Bolinches

García apuntala que la decisión de gastar dinero en eso no es baladí, aunque parezca dinero sin un gran esfuerzo detrás. “Desde luego que se puede "comprar" o "vender" la guerra en este tipo de productos, pero la incertidumbre que de ellos deriva hace que negociarlos con conocimiento solo esté al alcance de los inversores más experimentados y arriesgados”.

“En XTB fomentamos la formación y el desarrollo de la experiencia en el ámbito de la inversión. Por tanto, es requisito indispensable que quieran posicionarse en estos productos. Y puedan posteriormente entrar en el mercado con conocimiento de causa y de los riesgos inherentes a él”, resume.

De momento, Diego y Gonzalo siguen atentos a los pasos de Rusia y Ucrania. “La noticia me supo muy mal, pero igual que ellos se protegen, yo lo hago invirtiendo dinero en petróleo, oro y plata”, compara Diego.

Los dos amigos tienen asumido que no van a revocar sus decisiones, que estarán atentos a los cambios históricos y que quieren dejar ese dinero guardado a la larga, como un banco moderno. “Quizás hasta lo hereden mis hijos”, se anima Diego.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan