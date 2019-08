El chorizo y la morcilla que Magrudis ocultó a la investigación podrían estar contaminados

La empresa sevillana Magrudis, fabricante de la carne mechada contaminada que ha causado el brote de listeriosis, ocultó a la Junta de Andalucía que seguía vendiendo varios de sus productos. Entre ellos, el chorizo dulce y otro picante. Estos fueron vendidos a un centro comercial después de la alerta sanitaria decretada por la Administración autonómica sobre los productos que comercializaba bajo la marca de 'La Mechá', según informaron a ABC fuentes autonómicas.

Como publicada el citado medio, la Consejería de Salud y Familias ha comunicado este miércoles al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la ampliación de la alerta sanitaria por listeriosis a todos los productos de la firma Magrudis, incluyendo los referidos chorizos que sólo se dispensaban en un establecimiento. La Consejería ha tomado esta decisión después de comprobar que la empresa sevillana ofertaba dos productos más de los que aparecían en la lista facilitada.

La Administración autonómica y el Ayuntamiento de Sevilla han denunciado ante la Fiscalía a la fábrica por ocultarle esta información trece días después de que se activara la primera alerta sanitaria. El consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, ha dado instrucciones para denunciar a la fábrica sevillana ante la Fiscalía, según indica en el comunicado. También el Ayuntamiento de Sevilla anunció poco después que va a denunciar ante el Ministerio Público a la empresa Magrudis por "ocultación de datos y falta de colaboración en la investigación que se está llevando a cabo con motivo de la alerta sanitaria por listeria monocytogenes decretada y coordinada desde la Junta de Andalucía".

Las alarmas saltaron cuando el equipo de inspectores descubrió albaranes de devoluciones de productos distribuidos a una gran cadena comercial de los que la empresa no había informado con anterioridad. Desde Magrudis al parecer les indicaron que los chorizos se distribuyeron entre junio y julio y ya no estaban en el mercado. En cualquier caso, toda la actividad y la distribución de la empresa, incluidos estos artículos pese a no estar en ninguna lista, estaba paralizada y los productos retirados del mercado, apuntaron desde el Ayuntamiento, tal y como informa ABC.

Tres víctimas en las últimas dos semanas

El brote andaluz se ha cobrado la vida de tres personas. La primera de ellas, una mujer de 90 años, que comió la carne contaminada. La segunda muerte se conoció tres días después; un hombre, de 72 años y con cáncer terminal, fallecía en un hospital de Sevilla. La última víctima ha sido una mujer de 74 años. Además, en las últimas horas, la Junta de Andalucía ha confirmado que hay un total de 203 casos; 196 en Andalucía, tres en Aragón, dos en Extremadura y uno en Castilla y León y Madrid.

María Teresa y José perdieron a su bebé por el brote de listeria.

También, el brote ha afectado a cuatro embarazadas. Entre ellas, María Teresa, quien tuvo que abortar cuando llevaba cuatro meses de embarazo. Todo comenzó cuando comió la carne mechada en casa de su suegra, en Villanueva, entre mediados de junio y primeros de julio. La había comprado en un pequeño supermercado del pueblo. Al principio, estaba bien. "Sin embargo, de repente, un mes después, el 29 de julio, empezaron dolores fuertes de cabeza, vómitos, fiebres, no sabía que me ocurría", cuenta la víctima a este diario. Cuando llegó al hospital, la fiebre era incontrolable y la dejaron ingresada.

El Ministerio ha publicado la foto de la marca blanca

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha publicado las fotografías de la carne mechada, distribuida por Comercial Martínez León y comercializada por una marca blanca, cinco días después de conocerse que esta también está contaminada. Además, han avisado que todo aquel que tenga algún envasecon ese etiquetado y como aparecen en las imágenes, se abstengan de consumirlos y que, en caso de haberlos consumido y presentar alguna sintomatología no habitual, acudan a un centro de salud.

La marca blanca de Magrudis.