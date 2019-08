La empresa de la carne con listeria también vendió productos a través de una marca blanca

La carne mechada de La Mechá -fabricada por la empresa sevillana Magrudis- también se ha comercializado bajo una marca blanca, cuyo nombre aún no ha trascendido. Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía, que no querido profundizar más en el nombre de la firma porque no se tiene la seguridad que esta estuviese contaminada con la listeria. Toda la carne mechada distribuida con otro nombre, pero que salió de la misma fábrica -foco de la contaminación- ha sido ya retirada.

Al mismo tiempo en el que se ha conocido la segunda víctima mortal del brote andaluz de listeriosis -un hombre de 72 de años con cáncer tras una anciana muerta el pasado martes tras comer carne mechada contaminada-, el portavoz de la Junta en esta crisis alimentaria, José Miguel Cisneros, ha asegurado que la carne 'La Mecha' también ha sido distribuida bajo una marca blanca.

El número de afectados por listeriosis en Andalucía ha aumentado en 25 personas, hasta los 186 enfermos, de los que 99 están hospitalizados, entre ellos 31 embarazadas, tres más que este jueves. El doctor José Miguel Cisneros, portavoz de la Junta de Andalucía para este brote de listeriosis, ha facilitado estos datos que reflejan un aumento de 17 hospitalizados, la mayoría en Sevilla.

El origen del brote: una mechadora

Los resultados preliminares del informe encargado por la empresa sevillana Magrudis SL -donde se originó el brote de listeriosis que ha afectado a casi dos centenares de personas-, apuntan a que uno de los focos de la contaminación se encontraba en dos mechadoras, utensilios que se utilizan para mechar la carne.

Así lo han confirmado a Efe fuentes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, que han incidido en que se trata de un resultado preliminar del informe y que ahora los inspectores de la Junta de Andalucía tendrán que valorar y verificar en paralelo estos datos en sus estudios, en los que se examinarán otros elementos de la fabrica donde se pudo originar la infección.

La Junta ha retirado todos los productos

La empresa ya ha retirado todos sus productos del mercado, tal y como confirmó Magrudis a este diario. El pasado miércoles comenzaron a retirar los otros cuatro productos que la empresa sevillana produce: la carne mechada con manteca ibérica, chicharrón andaluz, lomo al jerez y lomo al pimentón.

Estos son los cuatros productos que han sido retirados.

La empresa que está detrás de la producción de 'La Mechá' es Magrudis. Ellos aseguran, en su página web, que se trata de una elaboración tradicional y artesanal y entre su catálogo se pueden encontrar productos como la carne mechada con manteca o el chicharrón andaluz. Al frente de la empresa se encuentra José Marín, el socio mayoritario y gerente de Magrudis.

Toda su comida está elaborada “sin aditivos ni conservantes”, aseguran desde la publicidad de la empresa. “Sólo las mejores carnes y especias, la calidad y el sabor puestos en su mesa”, añade el anuncio. Y es a través de las especias donde podría radicar el problema ya que podrían estar infectadas, según las primeras hipótesis.

María Teresa abortó por listeriosis

Una mujer de 90 años ha sido la primera víctima de este brote, según ha informado este martes el director de la unidad de infecciosos del Hospital Virgen del Rocío portavoz de la Junta de Andalucía, José Miguel Cisneros. Según explicó en rueda de prensa, la fallecida había consumido carne mechada de la marca "La Mechá", origen de este brote, y formaba parte del "grupo de riesgo" de pacientes afectados por esta patología, según Cisneros.

María Teresa y José, los padres afectados.

Una de las mujeres que ha tenido que abortar por el brote de listeria es María Teresa. La joven estaba embaraza de cuatro meses; hasta ese momento todo iba bien en la gestación, pero en cuestión de tres días se torció por completo. Empezó con un dolor de cabeza. Después llegaron los vómitos, las fiebres altas, los temblores... y con ellos el peor de los finales: sufrir un aborto y perder a su hijo. ¿La causa? Haber tomado carne mechada de la marca La Mechá, contaminada por la bacteria de la listeria, en casa de su suegra.