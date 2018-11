“Te rajaré hasta matarte”: los mensajes que la asesinada Denisa recibió de la novia de su ex pareja

Denisa María, la joven de 17 años asesinada en Alcorcón (Madrid), llevaba tiempo recibiendo amenazas de la actual novia de su ex pareja. “Te rajaré hasta matarte”, le había llegado a escribir vía WhatsApp, según ha revelado Daniela, la madre de la adolescente, a EL ESPAÑOL. “Estábamos preocupados, pero nunca pensábamos que fuera a ocurrir algo así”, sostienen los padres de la víctima. No obstante, no están seguros de que haya sido ella. Las principales hipótesis de la investigación se centran, precisamente, en la actual novia de su ex pareja, pero la Policía no ha detenido a nadie hasta el momento.



La joven, que llegó de Rumanía con sus padres cuando tenía cuatro años, fue asesinada a las 22:00 horas del domingo. Hablaba con una amiga desde casa de su novio cuando escuchó el timbre. Salió a abrir la puerta y alguien –se desconoce quién– la apuñaló en el abdomen. Fue trasladada al hospital, pero los servicios sanitarios no pudieron salvar su vida. Este lunes, Alcorcón se despertaba con la triste noticia. En la escena del crimen, cuatro velas en recuerdo de Denisa y una puerta precintada por la Policía. Alrededor, muchas viviendas y pocos negocios. “Esto se está muriendo. Justo al lado de donde la encontraron a ella, hay varios locales que alquilan los chicos para beber. Ya no van a los bares”, cuenta Pedro, vecino del barrio, a EL ESPAÑOL.



Denisa, a menudo, rondaba entre las viviendas de su madre y de su padre, separados, y de su novio. El domingo, se encontraba en esta última. “Yo la había visto unos días antes y estaba bien, no pensaba nada”, cuenta un amigo que prefiere no desvelar su nombre. Sin embargo, la joven llevaba tiempo recibiendo amenazas por teléfono. “Fue a mi casa y siempre hablaba de eso. Pero no le daba importancia. Decía que estaba zumbada (en referencia a la actual novia de su ex pareja). Nunca creíamos que pudiera llegar a eso”, reconocía el padre en declaraciones a TeleMadrid.



El sábado le había dicho al padre que había dejado de recibir amenazas. Sin embargo, el mensaje sobre el que trabaja la Policía, confidencial hasta el momento, se lo pasó a su madre con anterioridad. “Me lo reenvió a mí y pronunció el nombre de esta chica. Yo se lo he pasado a la Policía, pero no sabemos si es ella la que la mató”, cuenta la madre a EL ESPAÑOL. En ese mensaje, según desvela Daniela, la actual pareja de su ex novio, llegaba a decir que iba a pagar a alguien para que la matara. Si fue ella o no, sigue siendo una incógnita.



Lo cierto es que Denisa llevaba tiempo metiéndose en líos de una forma u otra. “Cuando repitió cuarto de la ESO, se empezó a juntar con otra gente”, cuenta la madre a este periódico. Pero, aun así, “ella era una buena chica. Era preciosa”, sentencia Daniela, que la trajo a España con cuatro años y la había visto crecer en Alcorcón.



Al sur de Madrid, la familia empezó a hacer su vida. Ella "se dejaba llevar por cómo era”, explica Daniela. Pero también vio a sus padres separarse, repitió y “no es la primera vez que está con gente con problemas”, cuenta la madre. Lo que nunca pensó ninguno es que fuera a llegar a tanto. “Era demasiado buena y...”, sentencia. Qué más se puede decir. Que descanse en paz.