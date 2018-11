La chica asesinada en Alcorcón fue acuchillada por celos por la novia de su expareja

Los celos podrían ser el principal móvil del asesinato de una joven de 17 años en Alcorcón (Madrid): la novia del exnovio de la chica fallecida habría acuchillado hasta la muerte a la menor. Esta es la principal hipótesis con la que trabaja ahora la Policía, quien se ha hecho cargo de la investigación del crimen.

El suceso ha tenido lugar poco después de las 22.00 horas en el interior de un local ubicado en la confluencia de la calle Desmonte con la calle Cuenca.

Como consecuencia de la misma, la menor ha sufrido una herida por arma blanca en la zona del abdomen, con evisceración, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria, han indicado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Una joven de 17 años mueretras ser apuñalada en Alcorcón (Madrid).

Daniela, la madre de la víctima ha asegurado en El Programa de Ana Rosa que su hija tenía en su móvil mensajes de amenazas de otra chica. "Mi hija me dijo que no me preocupara, que lo había hablado y estaba todo bien", ha explicado entre lágrimas. Daniela ha asegurado que las amenazas provenían de la actual pareja del exnovio de su hija. "No puedo acusar porque lo están investigando".

"Le decían que la iban a buscar cuando estuviera sola y la iban a cortar, a matar". "Fue una temporada que le dio con mi hija y ya se le había pasado", ha narrado rota la madre en conversación telefónica.

La menor se encontraba en la calle, próxima al portal de un edificio, cuando los servicios de emergencias han llegado al lugar. Agentes de la Policía Nacional, los primeros en acudir a la zona, han comenzado las labores de reanimación, que han continuado los sanitarios del Summa-112 hasta lograr revertir la parada.

La chica ha sido trasladada en una UVI del Summa-112 hasta la Fundación Hospital Alcorcón, donde finalmente ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas.