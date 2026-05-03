Nace en Galicia El Pacto, un juego de mesa con 18 participantes: "Lo hice para jugar con mis amigos"

Un año reuniéndose cada miércoles con sus amigos ha dado como resultado un interesante juego de roles ocultos y traiciones. Ambientado en los años 20, El Pacto nació de la pasión de Tomás Souto por los juegos de mesa y se ha ido perfeccionando hasta convertirse en la primera propuesta de este joven de Bama, en Touro, que ya tiene en mente (y casi en las manos) futuras formas de divertirse con estrategia.

La idea de crear de cero un juego de mesa nació cuando este joven de 24 años graduado en psicología se quedó sin trabajo, al terminarse su contrato en la empresa en la que estaba en el departamento de Recursos Humanos. Una dificultad que él transformó en oportunidad: Tomás Souto inició el diseño de El Pacto en enero de 2025 y el pasado 28 de abril comenzó un crowdfunding en Verkami.

"Quería crear un xogo para xogar cos meus amigos. A finais de xaneiro xa tiña unha versión máis roñosa, feita con papel, e a principios de febreiro xuntámonos 13 ou 14 para probalo. A partir dese momento reunímonos todos os mércores pola noite para probalo e melloralo", explica el joven, que decidió lanzarlo en septiembre del año pasado.

Comenzaba así la búsqueda de proveedores para poder elaborar las cartas y el tablero, así como la creación de un perfil en redes sociales en el que iba explicando todo el proceso. Un camino que está ahora con la recaudación de fondos y en el que ha estado acompañado en todo momento por sus amigos, que lo han apoyado y ayudado.

¿Cómo se juega a El Pacto?

Los juegos de mesa no son unos desconocidos para el creador de El Pacto. "Inspireime en catro xogos desa temática. Lobos, que é como Un pueblo duerme pero en versión cartas, Avalon, Quest y Secret Hitler, que é un dos que máis me gustaba. Todos son de roles ocultos, para grupos dun mínimo de catro ou cinco persoas", explica Tomás Souto.

El Pacto tiene dos tableros, uno para seis o siete jugadores y otro a partir de ahí y hasta un máximo de 18. El grupo se divide en dos bandos: los leales y los traidores, dentro de los cuales hay diferentes personajes. Ambientado en los años 20, el objetivo de los leales es descubrir quiénes están en el equipo contrario, que puede decir la verdad o mentir.

El bando que gana es aquel que llega primero a cinco puntos. "Hai un narrador, que é quen axuda a que se xogue a partida e a que os xogadores participen coas súas habilidades. En cada ronda hai un líder, que elixe que xogadores van a El Pacto, a reunión na que se pon a proba a súa lealtade, en función do número que saia na ruleta", señala Souto

Los leales suelen decir la verdad, mientras que los traidores deben elegir su estrategia. Cuando el narrador indica que es el momento de cerrar los ojos, algunos de los personajes pueden dejarlos abiertos y actuar, cambiando el destino del juego. Una forma de hacer que el aburrimiento no llegue nunca a la mesa y de mantener el ritmo y el suspense de la partida.

Una vez terminada esta fase, comienza la votación: si todos los jugadores que fueron a El Pacto votan lealtad, los leales se llevan un punto; si hay al menos un voto de traición, el punto es para el bando contrario. Aquí radica la importancia de elegir bien al líder, ya que los traidores tienen mucho más fácil conseguir la victoria. El bando que no se lleve el punto, sin embargo, puede cambiar el destino de la partida al obtener un modificador.

Esta sería una ronda de la partida, tras lo que se elegiría de nuevo un líder y daría comienzo una ronda más hasta que un bando sume los cinco puntos. "A partida máis corta durou 20 minutos e a máis longa, unha hora e 40 minutos, porque estaba moi tensa", señala el creador de El Pacto, que añade que las instrucciones están en castellano pero podrán encontrarse en gallego en la web.

"Se xogas co teu grupo unha partida de media hora, o que menos queres é non xogar dende o minuto dous. (En El Pacto) solo se elimina xusto antes de gañar un bando" Tomás Souto, creador de El Pacto

"A ruleta é algo novedoso que non está noutros xogos deste xénero. O modificador tamén é novedoso, e é bastante importante porque pode facer, por exemplo, que se todo o mundo participa polo menos unha vez como líder ou na votación, a partires dese momento o líder vaise poder incluir a sí mesmo nas votacións", indica Souto. Una recompensa que hace que la participación sea mayor y que evita que algunos jugadores monopolicen el juego.

El Pacto, además, promueve que los participantes estén el máximo tiempo posible jugando, de forma que nadie quede eliminado en los primeros minutos. "Se xogas co teu grupo unha partida de media hora, o que menos queres é non xogar dende o minuto dous. Solo se elimina xusto antes de gañar un bando", explica Tomás Souto.

El joven está muy agradecido a sus amigos por el apoyo recibido durante todo el proceso de diseño y pruebas, ya que le han ayudado a perfeccionar El Pacto semana a semana. Ahora, el juego ya está listo para animar cualquier evento. "É un xogo para un aniversario ou como previa, por exemplo. Serve tamén para a familia, pero se o metes na cea de Nadal... Pode ser complicado", ríe.

Campaña de crowdfunding

El creador de El Pacto tiene en marcha una campaña de crowdfunding para garantizar la producción y distribución del juego. Tomás Souto se ha puesto como objetivo recaudar unos 5.000 euros, que equivalen a unas 170 copias vendidas: la mayor parte de los gastos van para la producción y el envío, y el resto para la ilustración, grabación de material creativo y costes de publicidad y de la página web que tiene en desarrollo.

Tablero de El Pacto. Cedida

"A campaña está activa ata o 28 de maio", señala el joven. Las personas que colaboren pueden llevarse una (o más) copias de El Pacto según la aportación que hagan, incluyendo alguna carta firmada. Souto reconoce que está satisfecho como cómo ha arrancado la campaña, en la que en las primeras horas consiguió ya más de 50 ventas.

Una forma de testear el mercado y ver si, más allá de sus amigos, El Pacto tiene éxito y los traidores y los leales se lo pasan en grande. Mientras, el joven de Bama ya tiene en mente varios proyectos más con los que ofrecer alternativas para divertirse en buena compañía.