El Obradoiro asciende a ACB y devuelve a Santiago a la máxima categoría nacional de baloncesto

El Obradoiro tenía hoy un único objetivo: ganar. Y así lo hizo, el conjunto compostelano se interpuso contra el Gipuzkoa Basket 85-68 logrando el ascenso a la Liga ACB, la máxima categoría nacional de baloncesto. Los de Epi cierran una herida abierta tras el fallido ascenso del año pasado en playoff y devuelven la ilusión a una afición entregada desde el minuto 1 de la temporada.

Aunque el partido estaba programado para que diera comienzo a las 21:00 horas, empezaba antes en los alrededores del Multiusos Fontes do Sar donde cientos de aficionados se congregaron para recibir al equipo. Con el cartel de entradas agotadas en Sar, también fueron muchos los obradoiristas que se tuvieron que quedar pendientes del partido por la pantalla gigante situada en el exterior del pabellón.

El equipo compostelano no lo tenía todo a su favor. Delante de él estaba un Gipuzkoa Basket dispuesto a afrontar el encuentro con ambición y cerrar de la mejor manera posible una fase regular más que notable, con el billete para disputar los playoffs asegurado y que la victoria le suponía tener el factor cancha en la primera ronda.

El partido de la primera vuelta ya abría una antesala de lo que supondría este partido final, el Obradoiro se llevó aquel encuentro con un ajustado 95-96 en el marcador. A varios kilómetros de la ciudad también estaban pendientes de ellos. Al Basquet Coruña le tocó descansar en esta última jornada con el ascenso directo en juego: si el Obradoiro perdía el partido, los naranjas volvían a la máxima categoría

Antes de comenzar el partido se guardó un minuto de silencio por Consuelo Astorgano, mujer del expresidente del Obradoiro, José Ángel Docobo. Con un Miudiño que sonó por todo lo alto en un Sar repleto y al grito de "Obradoiro ale", Sar marcó un récord de asistencia con la presencia de 6.183 personas.

El encuentro comenzó con los visitantes adelantándose en el marcador que rápidamente empatado por Dos Anjos. Tras ponerse por delante en el marcador el equipo compostelano con el tiro libre de Galán, y con un triple de Barcello, el equipo vasco volvió a adelantar y con un 6-11, Epi pedía el primer tiempo muerto del encuentro para tratar de poner fin al dominio vasco en esta primera parte. Con un triplazo de Quintela y una canasta de Kravic, el equipo compostelano se fue al descanso con 26-24 a su favor.

El segundo cuarto comenzó con Quintela también como protagonista marcando la primera canasta. En el 8:40 el Gipuzkoa empataba con un 28-28 y un triple de Mcghie los ponía por delante del marcador, pero por poco tiempo. Un Obra que no dejó de presionar, junto con un Sar ensordecedor - y descontento con el arbitraje entonando el "Manos arriba, esto es un atraco"-, se adelantaba con una canasta de Andersson.

En el 2:27, con un Obradoiro ganando 45-40, Epi volvía a pedir el tiempo muerto y el marcador no se movió hasta los segundos finales con una canasta de Kravic para el Obra y los tiros libres de Ansorregi para el conjunto vasco, finalizando el segundo tiempo con un 47-42 a favor del equipo santiagués y pitos contra el arbitraje.

Antes de comenzar el tercer tiempo, se presentó en directo el tema Obradoiro con Arce, Kike Varela y Ultreia en la pista. El Obra estaba a 20 minutos de hacer historia y el tercer tiempo comenzó con el Obra encajando las primeras canastas con de un tiro libre de Galán. Un triple de Hanzlik para el Gipuzkoa ponía el 49-45 en el marcador, pero un acertadísimo Barcello metía una canasta y el tiro adicional por falta poniendo el 52-45.

Con fallos, pero también con presión, el Obradoiro continuó por delante del marcador con canastas de Galán y un triplazo de Quintela en el 2:00 que ponía el 61-53. Otro triple de Anderson para el Obra puso el 65-56 en el marcador, resultado con el que se fue al descanso para vivir un emocionante cuarto tiempo.

Últimos diez minutos para el objetivo, emoción y tensión a partes iguales y con una ventaja de nueve puntos. El equipo vasco comenzó anotando y un Quintela rapidísimo marcaba cuatro puntos poniendo el 69-58. Un triple en el 7:42 de Brito hizo la euforia en Sar, el Obra seguía por delante con un 74-61 y los fallos del conjunto vasco no pudieron con la presión de un Obradoiro enchufadísimo y concentrado en el decisivo tiempo.

Un triple de Westermann ponía el 79-63, el Gipuzkoa pidió tiempo muerto y Santiago estaba a cuatro minutos de volver a ser de ACB. Brito fallaba el primer tiro libre, pero no el segundo y ponía el 80-63 en el 3:22. Menos de minuto y medio para el final y Sar volvió a entonar el Miudiño, los tiros libres de Kravic continuaban la ventaja del equipo compostelano con el 85-68, el resultado final. Llegó el pitido final, el Obradoiro vuelve a ACB.

El conjunto compostelano se lleva la victoria y devuelve a Santiago a la máxima categoría nacional de baloncesto, acabando de la mejor manera posible una temporada sobresaliente e ilusionante.

Segundo año en LEB Oro tras 13 años en la élite

Hace dos años, un Obradoiro aún entrenado por Moncho Fernández ganaba ante el Joventut 97-71, pero con la mala fortuna de que el Granada conseguía la victoria contra el Gran Canaria, certificando el descenso de categoría del conjunto compostelano tras 13 años en la élite del baloncesto nacional.

Las lágrimas de los aficionados se unían a las de los jugadores y a las de un Moncho Fernández que pedía disculpas a los obradoiristas. El Alquimista de Pontepedriña fue destituido tras el descenso del equipo a Primera FEB.

Agradecimiento al apoyo de la afición toda la temporada. Quincemil

La vuelta a la máxima categoría se pudo haber dado hace un año. El Obradoiro, entrenado por Félix Alonso, se llevaba el primer partido del playoff ante el Súper Agropal Palencia (87-83). Sin embargo, el conjunto palentino no dejó jugar el quinto partido en Sar y se llevó la victoria en tres de los cuatro encuentros.

Con este ascenso, el Obradoiro devuelve la ilusión a una ciudad y a una afición que nunca dejó atrás al equipo a pesar de los tropiezos, volcada en cada jugada y en cada desplazamiento. Ahora es el turno del Compos para poner el colofón final a un brillante fin de semana deportivo picheleiro.