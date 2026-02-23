Santiago reivindica la figura de Rosalía de Castro: "Una mujer consciente y comprometida" Concello de Santiago

Santiago de Compostela se ha volcado con diversos actos para celebrar el Día de Rosalía, que conmemora el 189 aniversario de Rosalía de Castro, una de las figuras más universales e imprescindibles de nuestra literatura.

"Cando honramos a quen lles falou ao mundo como ninguén antes lograra facelo", escribía la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en el bando publicado en redes por el Día de Rosalía.

La regidora ha definido a Rosalía como una mujer que "fai rexurdir a esperanza", "consciente e comprometida", "ergue a voz contra a inxustiza", "levanta a vista para tirar o medo", "dá a man cando necesitamos unha amiga" o "constrúe a sociedade que nos liberará".

Para Sanmartín, este día está señalado en el calendario para "espertar a conciencia". "Mentres a avaricia sen límite continúa devorando o planeta, mentres os intereses dun poucos priman por riba de pobos enteiros, mentres as mentiras e a desinformación toldan as xanelas polas que miramos", escribía la alcaldesa en el bando.

"Con Rosalía no corazón", Goretti Sanmartín finalizaba el escrito sentenciando que "sigamos traballando por ese mundo e esa Compostela que queremos".

Una autora adelantada a Virginia Wolf

El 189 aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro se celebró, un año más, en la capital gallega y lugar de nacimiento de la escritora con diversos actos de conmemoración.

La Praza de Vigo de Santiago, lugar donde nació Rosalía, acogió esta mañana un acto público que dio comienzo con la interpretación de "Alborada de Rosalía" de la mano de los Carapaus y que contó con la participación de estudiantes de los colegios Quiroga Palacios y Cluny y la tradicional ofrenda floral al lado del monumento a Rosalía de la plaza.

El acto contó con la presencia del conselleiro de Cultura, José López Campos; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la diputada de Lingua de la Diputación de A Coruña, Sol Agra; el alcalde de Padrón, Anxo Arca; el presidente de la Asociación de Vecinos Raigame, Xosé Manuel Durán; y el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. También asistieron diversos miembros de la corporación municipal de Santiago.

El conselleiro de Cultura ensalzó a Rosalía "como una de esas personas que siempre debemos tener como referente de nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra historia". López Campos continuó poniendo en valor el legado de la escritora, no solo con esta efeméride, sino "de manera constante, junto con otras de nuestras figuras ilustres".

El mandatario de Cultura de Galicia recordó los numerosos actos que se celebran hoy alrededor de la figura de Rosalía, que también "se extiende a la red de bibliotecas públicas del Gobierno gallego, y al servicio de bibliotecas móviles, donde esta semana programamos distintas actividades para acercar su vida y obra a todos los públicos, en la línea de la Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia".

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín ensalzó la rebeldía e inconformismo de Rosalía, a quien definió como una mujer alegre, culta, valiente, brava y combativa, alejada del tópico de lloromica.

"Foi unha muller que se adiantou en moitas das súas ideas e propostas á propia Virgina Wolf, dicidno que ela quería vivir do que escribía, un paso fundamental para o resto de escritoras que viñan detrás", explicaba en su intervención Sanmartín.

"Santiago de Compostela es una ciudad literaria", celebró la regidora, y ligó este hecho fundamentalmente a la figura de Rosalía y a su mensaje "transgresor, de liberdade, de solidariedade e de xustiza social, absolutamente imprescindible".

La alcaldesa se comprometió a seguir extendiendo desde el Concello de Santiago tanto la figura como la obra de Rosalía de Castro.

De igual modo, en esta jornada de conmemoración, el Panteón de Galegas e Galegos Ilustres acogió el acto organizado por la Fundación Rosalía de Castro en el que se leyeron poemas de la autora y contó con la actuación musical de Uxía y Javier Ruibal.

Ofrenda floral a Rosalía en el Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Concello de Santiago

El acto finalizó también al sonido de "Alborada de Rosalía" de los Carapaus, y con una degustación del Caldo de Gloria del cocinero compostelano Iago Pazos.

Festival Rosalía

Los actos de celebración por el Día de Rosalía en Santiago, dieron comienzo antes de la propia efeméride cuando durante este fin de semana se celebró la octava edición del Festival de Rosalía en la Praza de Mazarelos de la capital gallega.

El evento ofreció una veintena de actividades alrededor de la figura y el legado de la escritora. Las actividades dieron comienzo el sábado, con la feria rosaliana, teatro, música y poesía. El domingo se pudo disfrutar de la obra de teatro "Siempre Rosalía", de Producciones Dispersas, que mezcló poesía y música.

Octava edición del Festival Rosalía. Concello de Santiago

Por la tarde del domingo tuvo lugar el Concurso Rosaliano, el concierto de Acordeireta y el Mago Teto con su espectáculo Galegorock'n Magic.

La alcaldesa de Santiago inauguró el evento definiendo a Rosalía como un "referente" que marcó el inicio del Rexurdimento y que "conseguiu facer o camiño para as que viñeros detrás".

Según destacó, "sen ela seríamos diferentes", reivindicando a Santiago como el lugar donde la poeta se hizo escritora.

Por su parte, la diputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís, Sol Agra, destacó que el festival "no solo reivindica su figura, sino que socializa su legado". De esta manera, también destacó la pisada de la autora en ámbitos de la lengua, feminismo y la ecología.

También destacó la presencia de Begoña Caamaño, homenajeada en las Letras Galegas 2026, que ostentó el festival a través de diversos actos. "Es una auténtica heredera del legado de Rosalía", remarcó la diputada.

Por su parte, el presidente de la Fundación Rosalía, Anxo Angueira, que también participó en la inauguración, felicitó a ambas instituciones por organizar este festival, que ya se consolidó como referente en las celebraciones por el aniversario de Rosalía de Castro.